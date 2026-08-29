Israel atacó un complejo hospitalario en Gaza contra un comandante de Hamas.

Israel realizó un ataque aéreo contra parte del complejo del Hospital Shuhada al-Aqsa, en Gaza, y señaló que el ataque se dirigió contra un comandante de Hamás.

Israel llevó a cabo este sábado un ataque aéreo contra parte del complejo del Hospital Shuhada al-Aqsa ubicado en el centro de la Franja de Gaza, y señaló que el ataque se dirigió contra un comandante de Hamás que planeaba ataques, de acuerdo con fuentes israelíes y palestinas.

Fuentes de seguridad palestinas comentaron a la agencia de noticias Xinhua que un dron israelí disparó dos misiles contra el depósito de medicamentos en el complejo hospitalario localizado en Deir al-Balah, lo que provocó daños.

Fuentes sanitarias señalaron que tres personas resultaron heridas y fueron atendidas en el departamento de emergencia para heridas menores del hospital.

El ejército israelí comentó que el hombre al que iba dirigido el ataque era un comandante de Hamás, quien había estado planeando ataques contra soldados israelíes, además de trabajar para reconstruir las capacidades militares del grupo. El ataque tenía la intención de eliminar lo que el ejército israelí describió como una “amenaza inmediata”.

Por otro lado, un agricultor palestino falleció en la mañana de este sábado a causa del ataque de un dron israelí que ocurrió mientras trabajaba en sus tierras de cultivo en el oriente de Deir al-Balah, de acuerdo con testigos.

Un cese al fuego respaldado por Estados Unidos en octubre de 2025 detuvo los principales enfrentamientos en Gaza, sin embargo, los ataques israelíes no terminaron. Israel afirma que los ataques tienen como objetivo frustrar amenazas de Hamás y otros milicianos, mientras que Hamás acusó al Estado judío de infringir repetidamente la tregua.

Los ataques israelíes se cobraron la vida de por lo menos 73.449 palestinos en Gaza, además de herir a 174.472 desde octubre de 2023, de acuerdo con las autoridades de salud con sede en Gaza.