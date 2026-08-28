Uno Entre Rios | El Mundo | Inundaciones

Inundaciones en Nepal: asciende a 469 la cifra de muertos

Tras el desastre por las inundaciones en Nepal, rescataron a 1.545 personas y se perdió el contacto con 977

28 de agosto 2026 · 10:51hs
Tras el desastre por las inundaciones en Nepal

Foto: EFE

Tras el desastre por las inundaciones en Nepal, el número de personas rescatadas asciende a 1.545 y se perdió contacto con  977.
Tras el desastre por las inundaciones en Nepal

Tras el desastre por las inundaciones en Nepal, el número de personas rescatadas asciende a 1.545 y se perdió contacto con  977.
Tras el desastre por las inundaciones en Nepal

Tras el desastre por las inundaciones en Nepal, el número de personas rescatadas asciende a 1.545 y se perdió contacto con  977.

Los equipos de búsqueda y rescate en Nepal tras las inundaciones lograron recuperar, hasta la mañana de este viernes, 469 cuerpos sin vida, informó la Policía de Nepal en un comunicado. Hasta el momento, 1.545 personas fueron rescatadas, mientras continúan las tareas de búsqueda y asistencia en las regiones afectadas, detalla el comunicado.

Según informó la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal, hasta las 22 del jueves (hora local) el número total de personas con las que se perdió contacto ascendía a 977.

Las repentinas inundaciones arrasaron los valles de la zona fronteriza del Himalaya entre Nepal y China

Nepal: ya hay 332 muertos y 1.400 desaparecidos por inundaciones y aludes

La Asamblea Vecinalista impulsa medidas de prevención ante posibles inundaciones

La Asamblea Vecinalista impulsa medidas de prevención ante posibles inundaciones

UNICEF advirtió que más de 17.000 niños necesitan ayuda urgente tras las inundaciones en Nepal

Por su parte, la Junta de Turismo de Nepal indicó que 31 ciudadanos extranjeros fueron rescatados de las zonas afectadas.

La Policía de Nepal hizo un llamado a todas las familias afectadas por el desastre para que acudan a la estación de policía más cercana y entreguen la información y los documentos correspondientes de las personas desaparecidas.

Más de 17 mil niños afectados

La organización benéfica infantil UNICEF consideró que las inundaciones en Nepal dejaron más de 17 mil niños necesitados de asistencia humanitaria urgente.

La representante Alice Akunga afirmó que "los niños que han sobrevivido a las inundaciones ahora se enfrentan a mayores riesgos de enfermedad, desnutrición, violencia y explotación".

Inundaciones Nepal Muertos
Noticias relacionadas
A los 89 años murió Harald V, rey de Noruega. El monarca se encontraba hospitalizado por una infección bacteriana en la sangre. Será reemplazado por el príncipe heredero Haakon.

A los 89 años murió Harald V, rey de Noruega

Ratko Mladić, el general serbobosnio que orquestó la masacre de Srebrenica.

Murió Ratko Mladic, conocido como el 'carnicero de Bosnia' y condenado por genocidio

la luna de sangre vuelve a encender el cielo: como y cuando ver el ultimo eclipse del ano

La Luna de Sangre vuelve a encender el cielo: cómo y cuándo ver el último eclipse del año

A dos meses del doble terremoto, Venezuela registró un nuevo sismo de magnitud 4,0

A dos meses del doble terremoto, Venezuela registró un nuevo sismo de magnitud 4,0

Ver comentarios

Lo último

Torneo Clausura de la APB: Sionista superó a San Martín y debutó con una victoria

Torneo Clausura de la APB: Sionista superó a San Martín y debutó con una victoria

OSER pagó a prestaciones de más 1.000 cuidadores domiciliarios correspondientes a junio

OSER pagó a prestaciones de más 1.000 cuidadores domiciliarios correspondientes a junio

Murió Jorge Pedersoli, leyenda del automovilismo argentino e histórico motorista del TC

Murió Jorge Pedersoli, leyenda del automovilismo argentino e histórico motorista del TC

Ultimo Momento
Torneo Clausura de la APB: Sionista superó a San Martín y debutó con una victoria

Torneo Clausura de la APB: Sionista superó a San Martín y debutó con una victoria

OSER pagó a prestaciones de más 1.000 cuidadores domiciliarios correspondientes a junio

OSER pagó a prestaciones de más 1.000 cuidadores domiciliarios correspondientes a junio

Murió Jorge Pedersoli, leyenda del automovilismo argentino e histórico motorista del TC

Murió Jorge Pedersoli, leyenda del automovilismo argentino e histórico motorista del TC

Raúl González inaugura Paraná Metafísico en GAP Galería de Arte

Raúl González inaugura "Paraná Metafísico" en GAP Galería de Arte

Precariedad: casi 70% de los jóvenes argentinos está excluido del empleo formal

Precariedad: casi 70% de los jóvenes argentinos está excluido del empleo formal

Policiales
La Paz: secuestran tumbera y detienen a un joven tras un tiroteo

La Paz: secuestran tumbera y detienen a un joven tras un tiroteo

Una mujer de Paraná fue engañada por una estafa virtual y entregó 30 millones de pesos

Una mujer de Paraná fue engañada por una estafa virtual y entregó 30 millones de pesos

Gualeguaychú: falleció una mujer víctima del incendio en su vivienda

Gualeguaychú: falleció una mujer víctima del incendio en su vivienda

Detuvieron a una pareja acusada de incendiar una moto en la zona rural del departamento La Paz

Detuvieron a una pareja acusada de incendiar una moto en la zona rural del departamento La Paz

Feliciano: atraparon otro prófugo por el millonario robo a una estancia

Feliciano: atraparon otro prófugo por el millonario robo a una estancia

Ovación
Murió Jorge Pedersoli, leyenda del automovilismo argentino e histórico motorista del TC

Murió Jorge Pedersoli, leyenda del automovilismo argentino e histórico motorista del TC

Boca Juniors vuelve a La Bombonera ante Lanús

Boca Juniors vuelve a La Bombonera ante Lanús

Torneo Clausura de la APB: Sionista superó a San Martín y debutó con una victoria

Torneo Clausura de la APB: Sionista superó a San Martín y debutó con una victoria

Paraná se prepara para vivir una fiesta internacional del sóftbol en los Juegos Suramericanos

Paraná se prepara para vivir una fiesta internacional del sóftbol en los Juegos Suramericanos

En Cantilo, arrancó el ciclo de Leonardo Ponzio: la charla con el plantel de River

En Cantilo, arrancó el ciclo de Leonardo Ponzio: la charla con el plantel de River

La provincia
OSER pagó a prestaciones de más 1.000 cuidadores domiciliarios correspondientes a junio

OSER pagó a prestaciones de más 1.000 cuidadores domiciliarios correspondientes a junio

Entre Ríos declaró la Emergencia Hídrica por el fenómeno El Niño

Entre Ríos declaró la Emergencia Hídrica por el fenómeno El Niño

El ciclo Emociones en Familia continúa hoy en Concordia y el martes en Paraná

El ciclo "Emociones en Familia" continúa hoy en Concordia y el martes en Paraná

Agmer exige políticas públicas integrales de contención, tras la muerte de un menor

Agmer exige políticas públicas integrales de contención, tras la muerte de un menor

Consenso Fiscal 2017: Nación cancelará 6.000 millones de pesos a Entre Ríos por ajustes

Consenso Fiscal 2017: Nación cancelará 6.000 millones de pesos a Entre Ríos por ajustes

Dejanos tu comentario