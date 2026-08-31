La Paz tendrá su primer torneo de pesca adaptada

Será este miércoles en el en el Parador Garibaldi de Río, en la ciudad de La Paz. Los organizadores dieron una conferencia en Paraná este lunes.

La provincia de Entre Ríos sumará una nueva experiencia de turismo accesible a su calendario de eventos con la primera edición del Encuentro de Pesca Adaptada, que se realizará este miércoles en el Parador Garibaldi de Río, en La Paz. La iniciativa fue presentada este lunes en Paraná y declarada de Interés Turístico por el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), mediante la Resolución N° 89/2026.

La jornada propone llevar la accesibilidad al contacto con el río y la naturaleza a través de una experiencia de pesca diseñada para personas con discapacidad. Para ello se dispondrán rampas y 12 estaciones de pesca adaptadas, con grupos de hasta 10 participantes acompañados por un guía de pesca y un terapeuta, además de los elementos necesarios para desarrollar la actividad. También habrá paseos en lancha para grupos de hasta cinco personas, con las correspondientes medidas de seguridad, música y espectáculos en vivo.

"Más allá de que en Turismo siempre damos lindas noticias, esta habla de integración. Nos encanta presentar este tipo de iniciativas que abarcan a todos para disfrutar de nuestra provincia. Es un orgullo poder incorporar este evento al calendario de Entre Ríos. No tengo dudas de que será un gran éxito", destacó el secretario Ejecutivo del Emturer, Sebastián Bel.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Cultura y Deporte de La Paz, María Luz de Bernardo, remarcó que la iniciativa trasciende la dimensión turística y deportiva. "Este evento habla de la sensibilización. Es un encuentro de pesca que acerca a todas las personas la posibilidad de practicar y disfrutar de la actividad desde la costa del río y también a bordo de embarcaciones adaptadas", señaló.

El impulsor del proyecto Pesca Adaptada, Facundo Testi, explicó que la iniciativa nació hace ocho años a partir de una pregunta sobre las posibilidades de las personas con discapacidad de acceder a la pesca. Tras las experiencias realizadas en Santa Fe, con 242 participantes, y Paso de la Patria, Corrientes, con 105, La Paz será la tercera sede del país y ya cuenta con más de 100 personas inscriptas. "Es el tercer encuentro que hacemos en Argentina, traccionando siempre entre lo público y lo privado. No tiene fines de lucro. Busca garantizar la posibilidad de que una persona con otra condición pueda disfrutar de la actividad, en este caso, de este maravilloso río Paraná", expresó.

Palabras desde el Iprodi

El titular del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), Diego Javier Vélez, destacó que Entre Ríos será la tercera provincia en recibir este encuentro y vinculó la iniciativa con una concepción amplia de la accesibilidad: "Cuando hablamos de adaptabilidad, de accesibilidad, estamos hablando de dar las mismas oportunidades a todas las personas". La declaración de Interés Turístico del Emturer también reconoce el aporte de la actividad a la integración social y deportiva y al posicionamiento de La Paz como destino de turismo accesible.

Las actividades comenzarán a las 8 y la inauguración oficial está prevista para las 8.30. A las 11 se compartirá una propuesta gastronómica del Parador Garibaldi y el cierre será alrededor del mediodía, con la entrega de diplomas y medallas. La participación será libre y gratuita. La Paz integra la microrregión Río Nativo, donde el río Paraná constituye uno de los principales ejes de la oferta turística vinculada con la naturaleza y las actividades náuticas y de pesca.