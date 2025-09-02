Uno Entre Rios | El Mundo | Afganistán

Afganistán: se eleva a 1.100 el número de muertos por el terremoto

De magnitud 6,0 el terremoto de Afganistán ya dejó un saldo de 3.251 heridos. La mayor parte de la devastación se produjo en Nurgal, Suki, Watapur y Chapa Dara.

2 de septiembre 2025 · 13:43hs
De magnitud 6

De magnitud 6,0 el terremoto de Afganistán ya dejó un saldo de 3.251 heridos. La mayor parte de la devastación se produjo en Nurgal, Suki, Watapur y Chapa Dara.
De magnitud 6

De magnitud 6,0 el terremoto de Afganistán ya dejó un saldo de 3.251 heridos. La mayor parte de la devastación se produjo en Nurgal, Suki, Watapur y Chapa Dara.

El número de muertos por el fuerte terremoto que sacudió el este de Afganistán ascendió a 1.124, mientras que otras 3.251 personas resultaron heridas, según informó este martes la Sociedad de la Media Luna Roja Afgana.

El portavoz del Gobierno interino afgano, Zabihullah Mujahid, informó ayer que la mayor parte de la devastación se produjo en los distritos de Nurgal, Suki, Watapur y Chapa Dara de la provincia de Kunar.

Se trata del alerta OMS 4/2025 que detalla la existencia de informes de un brote mortal de infecciones bacterianas en Argentina por fentanilo contaminado

OMS emitió alerta por el fentanilo contaminado en Argentina

Un bombardeo de Israel contra un hospital de Gaza dejó 19 muertos

Un bombardeo de Israel contra un hospital de Gaza dejó 19 muertos

Afganistám terremoto muertos

Las unidades de respuesta de los organismos pertinentes se desplegaron en las zonas afectadas.

El terremoto de magnitud 6,0 sacudió el este de Afganistán a las 23:47 hora local del domingo, y su epicentro se reportó a 27 kilómetros con una profundidad de ocho kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Afganistám terremoto muertos 1

El terreno accidentado planteó importantes dificultades a los equipos de rescate, pero las unidades de respuesta de los organismos pertinentes se desplegaron en las zonas afectadas para acelerar las operaciones de rescate y la entrega de ayuda a las personas atrapadas o necesitadas, añadió Mujahid.

Afganistán Muertos Terremoto
Noticias relacionadas
Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes inéditas

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes inéditas

Papa León XIV 

El papa León XIV renovó su llamado a rezar por la paz en Mozambique y Ucrania

Nicolás Marín

Nicolás Marín, el fotógrafo argentino que viajará a Gaza con Greta Thunberg

Ver comentarios

Lo último

Reinauguran el Centro Cultural Juan L. Ortiz con talleres, música y teatro

Reinauguran el Centro Cultural Juan L. Ortiz con talleres, música y teatro

Salario registrado: caída del 9% desde noviembre 2023

Salario registrado: caída del 9% desde noviembre 2023

Antes de enfrentar a Patronato Racing de Córdoba sumó un punto en su visita a Ferro

Antes de enfrentar a Patronato Racing de Córdoba sumó un punto en su visita a Ferro

Ultimo Momento
Reinauguran el Centro Cultural Juan L. Ortiz con talleres, música y teatro

Reinauguran el Centro Cultural Juan L. Ortiz con talleres, música y teatro

Salario registrado: caída del 9% desde noviembre 2023

Salario registrado: caída del 9% desde noviembre 2023

Antes de enfrentar a Patronato Racing de Córdoba sumó un punto en su visita a Ferro

Antes de enfrentar a Patronato Racing de Córdoba sumó un punto en su visita a Ferro

El mejor pádel del país regresa a Paraná

El mejor pádel del país regresa a Paraná

Afganistán: se eleva a 1.100 el número de muertos por el terremoto

Afganistán: se eleva a 1.100 el número de muertos por el terremoto

Policiales
Apicultores apelaron la condena por el incendio en las islas del Delta

Apicultores apelaron la condena por el incendio en las islas del Delta

Paraná: aplican 19 años de prisión a un hombre por abuso sexual

Paraná: aplican 19 años de prisión a un hombre por abuso sexual

Hospital Masvernat: autopsia a la beba Valentina confirmaría versión clínica

Hospital Masvernat: autopsia a la beba Valentina confirmaría versión clínica

Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Ruta 18: se produjo un vuelco bajo la lluvia

Ruta 18: se produjo un vuelco bajo la lluvia

Ovación
El mejor pádel del país regresa a Paraná

El mejor pádel del país regresa a Paraná

Con Paraná como base, la Sub 23 va por la gloria

Con Paraná como base, la Sub 23 va por la gloria

Se confirmó la lesión de Marchesín en Boca: cuántos partidos se pierde

Se confirmó la lesión de Marchesín en Boca: cuántos partidos se pierde

El gesto de Lionel Messi en su arribo al país para sumarse a la Selección Argentina

El gesto de Lionel Messi en su arribo al país para sumarse a la Selección Argentina

Godoy Cruz se hizo fuerte con uno menos y le ganó un partido clave a Platense

Godoy Cruz se hizo fuerte con uno menos y le ganó un partido clave a Platense

La provincia
La Asociación Argentina de Derecho Constitucional renovó sus autoridades

La Asociación Argentina de Derecho Constitucional renovó sus autoridades

UCR y otros dirigentes repudiaron el pedido de allanamiento de Bullrich contra periodistas

UCR y otros dirigentes repudiaron el pedido de allanamiento de Bullrich contra periodistas

Becas: se conoció el cronograma de pagos con aumentos

Becas: se conoció el cronograma de pagos con aumentos

Crisis: las panaderías venden cada vez menos en el país y la provincia

Crisis: las panaderías venden cada vez menos en el país y la provincia

Entre Ríos: martes con probabilidad de chaparrones, lluvias y tormentas aisladas

Entre Ríos: martes con probabilidad de chaparrones, lluvias y tormentas aisladas

Dejanos tu comentario