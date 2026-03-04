Pedro Sánchez habló de las amenazas de Donald Trump

Uno Entre Rios | El Mundo | Pedro Sánchez

4 de marzo 2026 · 10:47hs
El presidente de España Pedro Sánchez transmitió esta mañana un breve discurso institucional desde La Moncloa para fijar su postura en contra de la guerra en Medio Oriente. “La posición de España es la misma que en Ucrania y en Gaza. No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos. No a resolver conflictos con bombas. No a la guerra”, lanzó Sánchez.

Lo hizo en respuesta a las amenazas qeu lanzara elpresidnete de Estados Unido, Donald Trump de cortar lazos comerciales con España.

"No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores simplemente por el miedo a las represalias de alguno”, dijo el líder socialista, que también se dirigió a sus aliados europeos.

El líder socialista respondió así a las críticas lanzadas ayer por Trump, que consideró a España “un socio terrible”. El conflicto empezó cuando Sánchez no aceptó este lunes que los estadounidenses utilizaran sus bases de Rota y Morón (ubicadas en Andalucía) para realizar maniobras militares. “No queremos tener nada que ver con España”, dijo ayer el republicano durante una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz. Adelantó, además, que había ordenado “cortar todo el comercio” entre ambos países.

No es el primer capítulo del altercado entre Sánchez y Trump, que el español aprovecha para capitalizar en su frente interno. El primer conflicto entre los mandatarios se remonta al pasado junio en la cumbre de la OTAN de La Haya. El español despertó allí la furia del estadounidense al negarse a incrementar el presupuesto en Defensa, que amenazó con aumentar los aranceles para los productos españoles.

El líder socialista pretende posicionarse tanto en la Unión Europea como fronteras adentro. “No a la guerra” fue, justamente, la frase que movilizó a la izquierda española en 2003 cuando Estados Unidos invadió Irak, meses antes de los atentados terroristas en Madrid y la posterior derrota en las urnas de José María Aznar. Minutos después de pronunciar esa frase, la oposición acusó a Sánchez de subordinar la política exterior de España por “intereses personales y partidistas”.

