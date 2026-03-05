Uno Entre Rios | Ovación | Messi

Messi, en la Casa Blanca con Trump: el homenaje al Inter Miami

Un inesperado cruce entre dos figuras globales marcó la tradición deportiva en Washington tras el título del Inter Miami. Messi junto al presidente de EE.UU.

5 de marzo 2026 · 19:27hs
Lionel Messi visitó este jueves por primera vez la Casa Blanca en el marco de una invitación formal que recibió el Inter Miami luego de consagrarse campeón de la Major League Soccer (MLS) en 2025. En el evento, el astro argentino saludó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“Hoy estamos encantados de recibir a los campeones de la Copa MLS 2025, Inter Miami... y es un gran privilegio para mí decir lo que ningún presidente estadounidense ha tenido la oportunidad de decir antes: ¡bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi!”, fue la bienvenida que le brindó el máximo mandatario estadounidense, quien recibió una pelota firmada por el capitán argentino y una camiseta rosa del Inter Miami con el dorsal 47. Ese número se refiere a que Trump es el 47º presidente de los Estados Unidos de América.

La invitación al equipo propiedad de David Beckham —que no participó del encuentro por encontrarse en Europa en el desfile de moda de su esposa, según informó CNN— responde a una tradición institucional de la presidencia estadounidense. Cada año, la Casa Blanca recibe a distintos equipos campeones en diversas disciplinas profesionales y universitarias, y este evento se encuadra en esa costumbre de la administración Trump durante su segundo mandato.

Lo que dijo de Messi

“Leo, vos viniste y ganaste. Eso, con toda la presión, no lo hacen muchos”, valoró Trump, quien además bromeó con que su hijo es fanático de Messi y de Cristiano Ronaldo. “Es un gran admirador tuyo. Aunque también es admirador de Ronaldo. Cristiano, es genial, tú también eres genial. A la gente le encanta lo que haces y lo haces muy bien. Es un honor para nosotros y para toda la Casa Blanca tenerte aquí”, enfatizó.

El presidente de los Estados Unidos también elogió el trabajo de Javier Mascherano, a quien calificó de “fenomenal entrenador” y mencionó los buenos aportes en la temporada de Luis Suárez y Rodrigo De Paul. Otro momento destacado del evento fue cuando Trump pidió una opinión de los presentes en la sala al consultarles sobre quién es el mejor de la historia: "No lo sé. Puede que seas mejor que Pelé. Pelé era bastante bueno. ¿Quién es mejor? ¿Él o Pelé?”. Todos respondieron “¡Messi!”.

La participación de Messi en el evento multiplicó el interés mundial de la cita, ya que en la previa no se sabía a ciencia cierta si el rosarino iba a decir presente. El viaje del Inter Miami a Washington también responde a los motivos deportivos: el próximo sábado se enfrentará al DC United por la tercera jornada de la MLS en la capital estadounidense desde las 18:30 (hora argentina).

A inicios de 2025, Lionel Messi recibió una invitación a la Casa Blanca después de ser condecorado con la Medalla Presidencial de la Libertad por parte del presidente Joe Biden, algo que lo convirtió en el primer argentino y futbolista varón en recibir el máximo honor civil de los Estados Unidos. En aquella ocasión, en la que también fueron reconocidas otras 18 personalidades de diversos ámbitos, el astro argentino se ausentó al evento con previo aviso.

El rosarino recibió la grata noticia en los últimos días de diciembre, pero unos compromisos ineludibles pautados con anterioridad en su agenda le impidieron organizar el viaje para estar presente en el evento. “Es un profundo honor haber sido distinguido con este reconocimiento (...). Es un privilegio enorme y estoy profundamente agradecido por ello (...). Lamentablemente, tengo un compromiso previo y no podré asistir a la ceremonia en la Casa Blanca el 4 de enero. Sin embargo, quiero que sepa que valoro sinceramente este gesto”, se le comunicó a la Casa Blanca por intermedio del Inter Miami según le indicaron a Infobae.

La Casa Blanca informó que Messi fue elegido por su destacada trayectoria deportiva, su compromiso filantrópico a través de la Fundación Leo Messi y su rol como embajador de Buena Voluntad de UNICEF. La fundación del argentino se ha destacado por su apoyo a programas de salud y educación infantil en todo el mundo, un esfuerzo que complementa su impacto como una de las figuras más influyentes del deporte. La Pulga se convirtió en el primer argentino y el primer futbolista varón en recibir este prestigioso premio, luego de que Megan Rapinoe, ex capitana de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos, lo obtuviera en 2022.

Inter Miami debutó en la temporada 2026 con una derrota por 0-3 ante LAFC, pero se recuperó en la segunda jornada con una victoria 4-2 sobre Orlando City, remontando un marcador adverso de 0-2. En ese partido, Messi fue la figura excluyente tras anotar dos goles y liderar la remontada. El equipo de Javier Mascherano buscará seguir con esta racha el sábado contra DC United en Washington.

