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Nepal: asciende a 1.118 la cifra de muertos y hay 4.858 desaparecidos

A una semana de las trágicas inundaciones del río Trishuli, en Nepal, la Cruz Roja indicó que recién logra acceder a algunas de las zonas más afectadas

2 de septiembre 2026 · 11:36hs
A una semana de las trágicas inundaciones del río Trishuli

A una semana de las trágicas inundaciones del río Trishuli, en Nepal, la Cruz Roja indicó que recién logra acceder a algunas de las zonas más afectadas
A una semana de las trágicas inundaciones del río Trishuli

A una semana de las trágicas inundaciones del río Trishuli, en Nepal, la Cruz Roja indicó que recién logra acceder a algunas de las zonas más afectadas

El número de fallecidos por la trágica avalancha de lodo del pasado 26 de agosto en Nepal aumentó a 1.118, mientras un total de 4.858 personas siguen desaparecidas, informó este miércoles la Policía nepalí.

A una semana desde que comenzaron las inundaciones que devastaron el valle del río Trishuli, la Cruz Roja indicó que recién ahora logra acceder a algunas de las zonas más afectadas.

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Tras el desastre por las inundaciones en Nepal, el número de personas rescatadas asciende a 1.545 y se perdió contacto con  977.

Inundaciones en Nepal: asciende a 469 la cifra de muertos

A una semana desde que comenzaron las inundaciones que devastaron el valle del río Trishuli, en una región montañosa cercana a la frontera con China, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja (IFRC) indicó que recién ahora está logrando acceder a algunas de las zonas más afectadas, como el distrito de Rasuwa.

Mientras algunas personas intentan regresar a las zonas afectadas para buscar sus viviendas y comprobar qué queda de ellas, “los cursos de agua bloqueados siguen planteando el riesgo de nuevas inundaciones y la amenaza de deslizamientos de tierra es real e inmediata”, explicó Matt Baden, responsable de operaciones de la IFRC para la respuesta a la crisis en Nepal.

En ese contexto, más de 10.000 personas fueron rescatadas hasta ahora, entre ellas 252 extranjeros, indicó el portavoz del Secretario General de la ONU, Stéphane Dujarric, en conferencia de prensa desde Nueva York el lunes.

La Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres nepalí inform

ó que en las tareas de búsqueda, rescate y asistencia trabajan más de 20.819 efectivos de seguridad

.

Necesidades humanitarias

Desde la ONU advirtieron que, a medida que los equipos pueden acceder a las zonas afectadas, la magnitud de las necesidades se hace más evidente:

  • Unas 65.000 personas necesitan ayuda urgente en materia de agua, saneamiento e higiene.
  • Más de 22.000 niños necesitan servicios de protección.
  • Unos 2.600 niños menores de cinco años podrían necesitar tratamiento contra la malnutrición aguda grave.
  • Cerca de 10.500 mujeres embarazadas o lactantes también necesitan apoyo nutricional.
  • Más de 10.000 niños en edad escolar necesitan apoyo psicosocial.

Entierros masivos

Por "motivos de salud pública", las autoridades nepalíes comenzaron el domingo a enterrar a víctimas sin identificar los restos mortales, según informaron medios internacionales. Asimismo, cada entierro se realiza tras la toma de una muestra de ADN, según detallaron las autoridades, la cual permitirá a las familias exhumar y cremar los cuerpos, tras su identificación formal.

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