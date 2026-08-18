A dos meses del doble terremoto, Venezuela registró un nuevo sismo de magnitud 4,0

Autoridades de Venezuela revisan afectaciones del temblor que tuvo como epicentro La Guaira, zona que hace dos meses fue devastada por el doble sismo que dejó más de 6 mil muertos

Un terremoto de magnitud 4 sacudió durante la madrugada de este martes el estado costero de La Guaira, el más afectado por el fuerte doble sismo del pasado 24 de junio en Venezuela. El temblor también se sintió en la capital Caracas. No se reportaron de inmediato “afectaciones de ningún tipo”, informó la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez.

El epicentro del movimiento telúrico fue localizado a 10 kilómetros al noroeste de La Guaira a una profundidad 10 kilómetros, publicó en X la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

Nuevo sismo en Venezuela https://t.co/ypGJ8bgggU El temblor de magnitud 4,0 se registró al noroeste de La Guaira. pic.twitter.com/BFg190yeqj

FUNVISIS

Sismo sentido

18/08/2026 03:07

Mag (Mw): 4.0

Prof: 10.0 km

Epicentro: 10.640 N -67.011 O

10 km al noroeste de La Guaira pic.twitter.com/FVWCQwwpGY — Funvisis (@SomosFunvisis) August 18, 2026

Rodríguez indicó que a raíz del sismo se activó el Sistema de Protección para hacer “el monitoreo y seguimiento correspondiente”. “Hasta este momento, no tenemos reportes de afectaciones de ningún tipo”, agregó la mandataria, e indicó que siguen “atentos y trabajando para garantizar la seguridad de todos”.

Quiero informar que hace aproximadamente 23 minutos se registró un sismo sentido, con epicentro en La Guaira y una magnitud superior a 4. Nuestro Sistema de Protección está activado y realizando el monitoreo y seguimiento correspondiente. — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) August 18, 2026

El 24 de junio

La Guaira, un estado frente al mar Caribe que alberga al aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, fue severamente afectado el pasado 24 de junio por un doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5.

A dos meses del doble terremoto, Venezuela registró un nuevo sismo de magnitud 4,0

Según un informe difundido este lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la cifra de fallecidos a causa de esos terremotos ascendió a 6.438, después de que las autoridades sumaran 137 fallecimientos con respecto al informe de la semana pasada.

Rodríguez indicó que 86.358 personas han sido atendidas en hospitales tras el desastre, cifró en 335 las viviendas entregadas a los afectados, en 59.109 las evaluadas por las autoridades, de las cuales 34.680 han sido catalogadas como habitables; 13.733 con restricciones y 10.696 en “alto riesgo”.