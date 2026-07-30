Uno Entre Rios | El Mundo | Terremoto

Terremoto en Japón: asciende a 34 la cifra de fallecidos

Se registraron 34 personas fallecieron, y en esa cifra se incluyeron nueve muertes que aún se investigan para determinar si fueron causadas por el terremoto.

30 de julio 2026 · 14:53hs
Terremoto en Japón: asciende a 34 la cifra de fallecidos

Terremoto en Japón: asciende a 34 la cifra de fallecidos

La cifra de muertes por el terremoto de magnitud 7,1 que azotó el martes la provincia de Kumamoto, en el suroeste de Japón, ascendió a 34, informaron las autoridades este jueves.

Durante una reunión del cuartel general de respuesta a desastres de Kumamoto, funcionarios del Gobierno provincial anunciaron que 34 personas fallecieron, y que en esa cifra se incluyeron nueve muertes que aún se investigan para determinar si fueron causadas por el potente sismo.

Japón: un terremoto provocó una explosión en un centro comercial

Japón: un terremoto provocó una explosión en un centro comercial

Ascienden a 5.208 los fallecidos tras los terremotos en Venezuela

Ascienden a 5.208 los fallecidos tras los terremotos en Venezuela

LEER MÁS: Japón: un terremoto provocó una explosión en un centro comercial

Los lugares más afectados

En el centro comercial Aeon Mall Kumamoto, en la ciudad de Kashima, donde se produjo una fuerte explosión tras el terremoto, fueron rescatadas 12 personas de las cuales siete fallecieron y cinco resultaron heridas. Allí, la Policía y los bomberos continúan las tareas de búsqueda para determinar si hay más personas atrapadas dentro del edificio.

En una fábrica de Nippon Paper, en la ciudad de Yatsushiro, donde el terremoto provocó el derrumbe de una chimenea, los equipos de rescate lograron sacar a 10 personas del lugar, ocho de las cuales fallecieron, mientras que dos resultaron heridas.

Otra persona que se encontraba desaparecida fue hallada entre los escombros poco después de este mediodía (hora local), aunque aún no se informó sobre su estado de salud.

Sin agua ni electricidad

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, actualmente más de 9.400 personas se encuentran en 406 refugios de evacuación en toda la provincia.

Mientras que aproximadamente 79.700 hogares quedaron sin agua, las autoridades locales reconocieron que aún no hay un cronograma para el restablecimiento del servicio en ninguno de los municipios afectados.

Además, hasta la tarde del jueves, alrededor de 19.000 hogares permanecían sin electricidad. En ese sentifo, la empresa Kyushu Electric Power informó que se espera que el suministro eléctrico se restablezca para la noche del viernes.

Terremoto Japón Fallecidos Agua
Noticias relacionadas
Unos mil jóvenes lograron superar las barreras de protección en la frontera con Marruecos. El reclamo de las autoridades locales.

España: Ceuta pide cerrar la frontera por la llegada masiva de migrantes de Marruecos

Reino Unido registró 2.877 fallecimientos por la ola de calor en mayo y junio

Reino Unido registró 2.877 fallecimientos por la ola de calor en mayo y junio

España bajo fuego: se quemaron 173.000 hectáreas

España bajo fuego: ya ardieron 173.000 hectáreas

El mandatario argentino estará presente en la juramentación y toma de mando supremo de la flamante presidenta de Perú, Keiko Fujimori.

Javier Milei llegó a Perú para participar de la asunción de Keiko Fujimori

Ver comentarios

Lo último

La cooperativa Cotapa concretó el primer pago para adquirir los activos de la exempresa láctea

La cooperativa Cotapa concretó el primer pago para adquirir los activos de la exempresa láctea

La red de vigilancia apícola activa fortalece el monitoreo del pequeño escarabajo de las colmenas

La red de vigilancia apícola activa fortalece el monitoreo del pequeño escarabajo de las colmenas

Los cuatro escritores argentinos que dejaron una huella en la literatura

Los cuatro escritores argentinos que dejaron una huella en la literatura

Ultimo Momento
La cooperativa Cotapa concretó el primer pago para adquirir los activos de la exempresa láctea

La cooperativa Cotapa concretó el primer pago para adquirir los activos de la exempresa láctea

La red de vigilancia apícola activa fortalece el monitoreo del pequeño escarabajo de las colmenas

La red de vigilancia apícola activa fortalece el monitoreo del pequeño escarabajo de las colmenas

Los cuatro escritores argentinos que dejaron una huella en la literatura

Los cuatro escritores argentinos que dejaron una huella en la literatura

La Convención Regional de los Testigos de Jehová comienza este viernes en Paraná

La Convención Regional de los Testigos de Jehová comienza este viernes en Paraná

España: Ceuta pide cerrar la frontera por la llegada masiva de migrantes de Marruecos

España: Ceuta pide cerrar la frontera por la llegada masiva de migrantes de Marruecos

Policiales
Comienza el lunes el juicio por el femicidio de Luisina Leoncino

Comienza el lunes el juicio por el femicidio de Luisina Leoncino

Paraná: investigan el presunto rapto de una joven

Paraná: investigan el presunto rapto de una joven

Violento ataque a un colectivo de la Línea L1: una mujer arrojó un ladrillo y destrozó el parabrisas

Violento ataque a un colectivo de la Línea L1: una mujer arrojó un ladrillo y destrozó el parabrisas

Comenzó el juicio a una banda narco con nexo en Concordia

Comenzó el juicio a una banda narco con nexo en Concordia

Hallaron a un intruso en la Escuela Bazán y Bustos de Paraná

Hallaron a un intruso en la Escuela Bazán y Bustos de Paraná

Ovación
Boca visita a OHiggins con la misión de sellar la clasificación a los octavos

Boca visita a O'Higgins con la misión de sellar la clasificación a los octavos

Liga Argentina: Rocamora, La Unión y Central Entrerriano ajustan piezas para la nueva temporada

Liga Argentina: Rocamora, La Unión y Central Entrerriano ajustan piezas para la nueva temporada

Lanús perdió por goleada con Cienciano y se fue eliminado de la Copa Sudamericana

Lanús perdió por goleada con Cienciano y se fue eliminado de la Copa Sudamericana

Instituto venció a Platense y consiguió su primera victoria

Instituto venció a Platense y consiguió su primera victoria

No levanta cabeza: River Plate perdió ante Gimnasia

No levanta cabeza: River Plate perdió ante Gimnasia

La provincia
La cooperativa Cotapa concretó el primer pago para adquirir los activos de la exempresa láctea

La cooperativa Cotapa concretó el primer pago para adquirir los activos de la exempresa láctea

La red de vigilancia apícola activa fortalece el monitoreo del pequeño escarabajo de las colmenas

La red de vigilancia apícola activa fortalece el monitoreo del pequeño escarabajo de las colmenas

Los cuatro escritores argentinos que dejaron una huella en la literatura

Los cuatro escritores argentinos que dejaron una huella en la literatura

La Convención Regional de los Testigos de Jehová comienza este viernes en Paraná

La Convención Regional de los Testigos de Jehová comienza este viernes en Paraná

Agua potable: continúa la limpieza de la cisterna del centro de distribución Ejército

Agua potable: continúa la limpieza de la cisterna del centro de distribución Ejército

Dejanos tu comentario