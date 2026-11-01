Alemania: protestas, saqueos y enfrentamientos con la policía en varias ciudades

Las manifestaciones contra el Gobierno en Alemania son impulsadas por el movimiento juvenil Gen Z regelt! (“¡La Generación Z se encarga!”).

Las manifestaciones contra el Gobierno en Alemania son impulsadas por el movimiento juvenil Gen Z regelt! (“¡La Generación Z se encarga!”).

Las manifestaciones contra el Gobierno en Alemania son impulsadas por el movimiento juvenil Gen Z regelt! (“¡La Generación Z se encarga!”).

Una jornada de protestas convocada por organizaciones juveniles contra las políticas del Gobierno alemán derivó este sábado en disturbios, saqueos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en varias ciudades del país, con especial intensidad en Fráncfort, Alemania, medonde grupos de encapuchados atacaron comercios y lanzaron artefactos incendiarios contra la policía.

Las manifestaciones, impulsadas por el movimiento juvenil Gen Z regelt! ("¡La Generación Z se encarga!") , se desarrollaron en 34 ciudades alemanas para exigir una mayor inversión en educación y reclamar medidas frente al aumento del costo de vida. Las movilizaciones forman parte de una ola de protestas protagonizadas por jóvenes que se ha extendido por distintos países europeos en los últimos meses.

Jóvenes alemanes protestan por más inversión en educación y menos en DefensaMiles de adolescentes y veinteañeros salieron a protestar en una treintena de ciudades de Alemania inspirados por las movilizaciones de sus vecinos franceses. Los organizadores de las manifestaciones rechazan cualquier tipo de violencia, pero la Policía decidió desplegar importantes operativos policiales. Muchos comercios de la capital, Berlín, blindaron sus escaparates y mantienen las puertas cerradas al público. — DW Español (@dw_espanol) October 31, 2026

En Fráncfort, al menos dos establecimientos comerciales fueron saqueados y varios más resultaron dañados durante los incidentes registrados al término de la protesta, según constató Reuters. La policía desplegó un amplio operativo en el centro de la ciudad para intentar contener los disturbios.

"Los disturbios violentos continúan", señaló la policía local a través de la red social X. Las autoridades denunciaron la rotura de vidrieras, daños a comercios y el lanzamiento de bombas molotov contra agentes policiales, al tiempo que recomendaron a los ciudadanos evitar la zona céntrica.

Los incidentes se reprodujeron en otros puntos del país. En Colonia, escenario de una de las mayores concentraciones de la jornada, la policía utilizó camiones hidrantes para dispersar a manifestantes tras denunciar ataques con fuegos artificiales y otros proyectiles. Las fuerzas de seguridad suspendieron temporalmente una de las marchas y advirtieron que no tolerarán actos de violencia contra los equipos de emergencia.

En Fráncfort, otra movilización también fue interrumpida temporalmente debido al uso de material pirotécnico, mientras que en Berlín algunos participantes arrojaron botellas y huevos contra los efectivos policiales. En Hamburgo, grupos de manifestantes levantaron barricadas y les prendieron fuego. Según medios locales, la policía utilizó gas pimienta en distintos operativos para controlar los desórdenes.

Las cifras de participación difundidas durante la tarde reflejaron una concurrencia inferior a la prevista por los organizadores. Mientras el movimiento había anticipado la presencia de unas 182.000 personas, los balances policiales de Fráncfort, Berlín y Múnich contabilizaron hasta 18.000 asistentes, frente a los aproximadamente 36.000 manifestantes reportados por la organización convocante.

Durante las marchas, los participantes exhibieron pancartas con consignas como "Es hora de resistir" y "Merz debe irse", en referencia al canciller conservador Friedrich Merz.

: Buenos Aires, 31 de octubre (NA).- Una jornada de protestas convocada por organizaciones juveniles contra las políticas del Gobierno alemán derivó este sábado en disturbios, saqueos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en varias ciudades del país, con especial intensidad en Fráncfort, donde grupos de encapuchados atacaron comercios y lanzaron artefactos incendiarios contra la policía.Leé más en https://t.co/aNaH8QybSI — Noticias Argentinas (@NAagencia) November 1, 2026

El movimiento juvenil reclama mayores inversiones en educación y rechaza tanto el servicio militar obligatorio como el incremento del gasto en defensa impulsado por el Gobierno. Asimismo, cuestiona la creación de un nuevo programa de servicio voluntario para reforzar las Fuerzas Armadas, al considerar que podría constituir un paso previo al restablecimiento de la conscripción.

"La situación de los jóvenes es precaria y, aun así, siguen sin ser escuchados", declaró Veronika Dinter, portavoz de la organización.

Las protestas en Alemania se producen en un contexto de creciente movilización de jóvenes en varios países europeos. En Serbia, el activismo estudiantil adquirió un papel relevante en la reciente vida política del país, mientras que en Francia se han registrado en las últimas semanas manifestaciones masivas contra el encarecimiento del costo de vida, algunas de las cuales también derivaron en disturbios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.