Las búsquedas de argentinos por Balneario Camboriú crecen un 112% en la última semana

Para quienes imaginan sus vacaciones en Balneário Camboriú, también se abre la posibilidad de combinar los días de playa con otras experiencias.

Un relevamiento realizado durante la semana siguiente después de las elecciones en Brasil revela un mayor interés por el destino del balneario Camboriú en Santa Catarina, que combina playas, parques temáticos y experiencias para toda la familia.

Las búsquedas de turistas argentinos por Balneário Camboriú, en la costa de Santa Catarina, crecieron 112% en la semana posterior a las elecciones en Brasil, en comparación con la semana anterior, según un relevamiento de la agencia de viajes Despegar. El movimiento acompaña el aumento del interés de los argentinos por Brasil para el verano 2027, en un escenario de depreciación del real y mayor conectividad aérea entre ambos países.

Para quienes imaginan sus vacaciones en Balneário Camboriú, también se abre la posibilidad de combinar los días de playa con otras experiencias. Grupo Oceanic reúne propuestas para distintos intereses y edades: desde la vida acuática y terrestre de Oceanic Aquarium, que alberga cerca de 2.500 animales de 170 especies, hasta los más de 100 dinosaurios de Parque Aventura Jurássica. El recorrido puede continuar por Space Adventure, con más de 300 piezas originales relacionadas con la exploración espacial y experiencias inmersivas, por los automóviles clásicos de Classic Car Show o por el teatro, los juegos y los efectos especiales de Aventura Pirata.

La variedad permite alternar naturaleza, ciencia y entretenimiento según los intereses de cada integrante de la familia, e incorporar opciones cubiertas para los días de lluvia. Así, los paseos pueden formar parte del itinerario desde el momento de elegir el destino.

“Argentina es un mercado muy importante para nosotros. Muchos argentinos ya conocen Balneário Camboriú por sus playas, pero cuando vienen con chicos también buscan qué hacer durante el día, cómo organizar los paseos y qué alternativas tienen si cambia el tiempo. Nuestras atracciones amplían esas posibilidades y permiten que las familias disfruten del viaje de distintas maneras”, señala Kiko Buerger, CEO de Grupo Oceanic.

El interés por Brasil

El aumento de las búsquedas por Balneário Camboriú forma parte de un movimiento que distintas agencias argentinas comenzaron a registrar después de la segunda vuelta de las elecciones brasileñas, realizada el 25 de octubre. Despegar informó que las búsquedas de viajes a Brasil para el verano crecieron 44% el lunes siguiente a la votación, en comparación con el lunes anterior.

En Turismocity, las consultas de paquetes a Brasil aumentaron 50% y las de vuelos, 30%, en la misma comparación. Por su parte, Atrápalo registró un crecimiento de 42% en las consultas de paquetes y de 27% en las ventas de pasajes aéreos. Los indicadores muestran mayor actividad en las plataformas, aunque representan métricas diferentes y no significan, necesariamente, un aumento equivalente en la cantidad de reservas o turistas.

La demanda se da en un escenario de depreciación del real después de las elecciones, lo que puede hacer más atractivos para los argentinos los gastos de alojamiento, gastronomía y paseos en Brasil. La mayor conectividad aérea también favorece la planificación de los viajes, aunque no es posible determinar cuánto contribuyó cada factor al crecimiento reciente de las búsquedas.

Según Embratur, para 2026 estaban previstos cerca de 18,8 mil vuelos entre Argentina y Brasil, 7,5% más que en 2025, con una oferta de 3,7 millones de asientos. Para el verano 2026/2027, la programación difundida por el organismo y reproducida por la prensa argentina señala 8.497 vuelos, 1,67 millones de asientos y 33 rutas directas entre ambos países.

El vínculo turístico también se refleja en las llegadas internacionales. Entre enero y agosto de 2026, Brasil recibió 2.244.297 turistas argentinos, que representan el principal mercado emisor de visitantes extranjeros para el país, según Embratur. Las cifras ayudan a dimensionar la importancia de este público para el turismo brasileño, aunque no constituyen una proyección de visitantes para Balneário Camboriú.

Experiencias para disfrutar más allá de las playas

En Balneário Camboriú, esa combinación de interés por viajar y alternativas para llegar encuentra una oferta turística que se extiende más allá de la costa. Para una familia, elegir el destino también es imaginar qué hacer entre un día de playa y otro, con paseos que puedan compartir chicos y grandes.

En Oceanic Aquarium, los visitantes pueden conocer especies como tiburones, pingüinos, nutrias, capibaras y medusas. Por su parte, Parque Aventura Jurássica reúne más de 100 réplicas de dinosaurios, senderos en medio de la naturaleza, actividades de aventura y un museo con fósiles de millones de años.

Para quienes disfrutan de la ciencia y la exploración espacial, Space Adventure presenta más de 300 piezas originales relacionadas con los programas espaciales de la NASA, además de un planetario y experiencias inmersivas. Classic Car Show reúne 35 vehículos históricos, mientras que Aventura Pirata combina presentaciones teatrales, juegos interactivos y efectos especiales.

Para quienes desean conocer más de una atracción, Grupo Oceanic ofrece el Passaporte da Diversão, que reúne distintos paseos en una misma compra y permite organizar el itinerario según los intereses y el tiempo disponible durante las vacaciones.