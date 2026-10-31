Uno Entre Rios | El Mundo | República Democrática del Congo

República Democrática del Congo: brote de ébola ya mató a 5.000 personas

La Salud Pública de República Democrática del Congo advirtió que se descontroló la cadena de transmisión. Los contagios ascienden a 10.351 casos.

31 de octubre 2026 · 09:15hs
La Salud Pública de República Democrática del Congo advirtió que se descontroló la cadena de transmisión. Los contagios ascienden a 10.351 casos.

La Salud Pública de República Democrática del Congo advirtió que se descontroló la cadena de transmisión. Los contagios ascienden a 10.351 casos.

El brote de ébola declarado el pasado 15 de mayo en el este de la República Democrática del Congo (RDC) alcanzó en las últimas horas una cifra trágica al superar las 5.000 muertes. Según la información oficial, la preocupación es extrema ya que la enfermedad se expande con fuerza hacia otras provincias del país.

La epidemia, que no da tregua a los equipos sanitarios de la región, se consolida como una de las emergencias de salud pública más severas de la década en el continente africano.

De acuerdo con el último informe epidemiológico publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC, con datos recabados hasta el 29 de octubre, se registraron un total de 10.351 infecciones confirmadas en el territorio nacional.

De esta cifra global de contagios, 5.026 personas ya perdieron la vida, lo que pone de manifiesto la agresividad con la que el virus se está propagando en las comunidades locales. Los datos revelan un panorama sumamente complejo para el sistema de atención médica congoleño, al registrarse que la epidemia cuenta actualmente con una tasa de letalidad del 48,6 %, lo que significa que casi la mitad de los pacientes que contraen la enfermedad muere.

Más de 2.700 personas lograron recuperarse

A pesar de la alta tasa de mortalidad, las estadísticas también muestran un sector de esperanza dentro del manejo de la crisis en los centros asistenciales. Hasta el momento, un total de 2.788 pacientes lograron recuperarse por completo de la enfermedad tras recibir atención médica especializada. Por otro lado, la presión sobre la infraestructura hospitalaria continúa siendo crítica de cara a las próximas semanas de contingencia.

Las autoridades del INSP reportaron que otros 1.101 pacientes continúan actualmente hospitalizados o bajo estrictas medidas de aislamiento en las instalaciones sanitarias de las provincias afectadas, bajo un monitoreo constante para evitar nuevas fugas de contagio.

En cuanto a las estrategias de contención comunitaria y control del virus en el terreno, la tasa de seguimiento de contactos se sitúa en un 84,5 %.

Aunque el porcentaje parece elevado en primera instancia, los expertos señalan que el margen restante representa un peligro latente para la dispersión incontrolada de la enfermedad en zonas urbanas y rurales. Ante este adverso escenario, el INSP emitió una declaración contundente donde remarcó los pilares que deben sostener la respuesta sanitaria de manera urgente.

"La situación resalta la necesidad de reforzar la detección precoz, el rastreo de contactos y los entierros dignos y seguros", afirmó la institución técnica, enfatizando los desafíos logísticos y culturales que enfrentan. La raíz del descontrol actual radica en un dato crítico revelado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África: alrededor del 80 % de los nuevos casos provienen de fuera de la cadena de contactos bajo seguimiento.

República Democrática del Congo brote ébola
Noticias relacionadas
medios brasilenos afirman que flavio bolsonaro escapo del pais y esta en vuelo a estados unidos

Medios brasileños afirman que Flávio Bolsonaro escapó del país y está en vuelo a Estados Unidos

En Brasil, la Bolsa de se derrumbó más un 14% tras el triunfo de Lula da Silva.

Brasil: la Bolsa de se derrumbó más un 14% tras el triunfo de Lula da Silva

El clan Bolsonaro, en crisis tras la derrota electoral: internas familiares y un futuro incierto

El clan Bolsonaro, en crisis tras la derrota electoral: internas familiares y un futuro incierto

En Brasil, Lula da Silva ganó un histórico balotaje a Flavio Bolsonaro. 

Brasil: Lula da Silva ganó un histórico balotaje a Flavio Bolsonaro y asumirá un cuarto mandato

Ver comentarios

Lo último

República Democrática del Congo: brote de ébola ya mató a 5.000 personas

República Democrática del Congo: brote de ébola ya mató a 5.000 personas

Paraná: murió motociclista tras ser colisionado por conductor con alcoholemia positiva

Paraná: murió motociclista tras ser colisionado por conductor con alcoholemia positiva

Vélez y San Lorenzo se miden con distintos objetivos

Vélez y San Lorenzo se miden con distintos objetivos

Ultimo Momento
República Democrática del Congo: brote de ébola ya mató a 5.000 personas

República Democrática del Congo: brote de ébola ya mató a 5.000 personas

Paraná: murió motociclista tras ser colisionado por conductor con alcoholemia positiva

Paraná: murió motociclista tras ser colisionado por conductor con alcoholemia positiva

Vélez y San Lorenzo se miden con distintos objetivos

Vélez y San Lorenzo se miden con distintos objetivos

El Festival Internacional de Fotografía regresa a Paraná

El Festival Internacional de Fotografía regresa a Paraná

Maquinita Martínez, el runner de puños apretados

Maquinita Martínez, el runner de puños apretados

Policiales
Paraná: murió motociclista tras ser colisionado por conductor con alcoholemia positiva

Paraná: murió motociclista tras ser colisionado por conductor con alcoholemia positiva

Femicidio de Micaela: Wagner señaló a Pavón, dijo que es golpeado en la cárcel y pidió su pena de muerte

Femicidio de Micaela: Wagner señaló a Pavón, dijo que es golpeado en la cárcel y pidió su pena de muerte

No estoy conforme para nada: el testimonio de una víctima de la estafa turística que perdió miles de dólares

"No estoy conforme para nada": el testimonio de una víctima de la estafa turística que perdió miles de dólares

Hallaron 48 envoltorios de cocaína en la cárcel de Concordia

Hallaron 48 envoltorios de cocaína en la cárcel de Concordia

Incautaron cargamento millonario de cigarrillos en Autovía 14

Incautaron cargamento millonario de cigarrillos en Autovía 14

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
El Festival Internacional de Fotografía regresa a Paraná

El Festival Internacional de Fotografía regresa a Paraná

SMN: semana cálida e inestable y alerta por tormentas para el domingo

SMN: semana cálida e inestable y alerta por tormentas para el domingo

Presupuesto 2027: Entre Ríos proyecta una inversión de 905.394 millones para infraestructura

Presupuesto 2027: Entre Ríos proyecta una inversión de 905.394 millones para infraestructura

La Municipalidad de Paraná intensifica operativos de fumigación

La Municipalidad de Paraná intensifica operativos de fumigación

Paraná: instalan paraguas multicolores en el centro comercial

Paraná: instalan paraguas multicolores en el centro comercial

Dejanos tu comentario