La Salud Pública de República Democrática del Congo advirtió que se descontroló la cadena de transmisión. Los contagios ascienden a 10.351 casos.

La Salud Pública de República Democrática del Congo advirtió que se descontroló la cadena de transmisión. Los contagios ascienden a 10.351 casos.

El brote de ébola declarado el pasado 15 de mayo en el este de la República Democrática del Congo (RDC) alcanzó en las últimas horas una cifra trágica al superar las 5.000 muertes. Según la información oficial, la preocupación es extrema ya que la enfermedad se expande con fuerza hacia otras provincias del país .

La epidemia, que no da tregua a los equipos sanitarios de la región, se consolida como una de las emergencias de salud pública más severas de la década en el continente africano.

De acuerdo con el último informe epidemiológico publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC, con datos recabados hasta el 29 de octubre, se registraron un total de 10.351 infecciones confirmadas en el territorio nacional.

De esta cifra global de contagios, 5.026 personas ya perdieron la vida, lo que pone de manifiesto la agresividad con la que el virus se está propagando en las comunidades locales. Los datos revelan un panorama sumamente complejo para el sistema de atención médica congoleño, al registrarse que la epidemia cuenta actualmente con una tasa de letalidad del 48,6 %, lo que significa que casi la mitad de los pacientes que contraen la enfermedad muere.

Un centro médico en República Democrática del Congo celebra el alta de su último paciente de ébolaLa lucha contra la epidemia de ébola continúa en el país. Se han confirmado más de 10.000 casos y la tasa de letalidad alcanza un 48,7 %. El brote se ha propagado a la vecina Uganda y también se han registrado casos vinculados al brote congoleño en Kenia y Nigeria. En RDC se han recuperado de la enfermedad más de 2.700 personas. — DW Español (@dw_espanol) October 29, 2026

Más de 2.700 personas lograron recuperarse

A pesar de la alta tasa de mortalidad, las estadísticas también muestran un sector de esperanza dentro del manejo de la crisis en los centros asistenciales. Hasta el momento, un total de 2.788 pacientes lograron recuperarse por completo de la enfermedad tras recibir atención médica especializada. Por otro lado, la presión sobre la infraestructura hospitalaria continúa siendo crítica de cara a las próximas semanas de contingencia.

Las autoridades del INSP reportaron que otros 1.101 pacientes continúan actualmente hospitalizados o bajo estrictas medidas de aislamiento en las instalaciones sanitarias de las provincias afectadas, bajo un monitoreo constante para evitar nuevas fugas de contagio.

En cuanto a las estrategias de contención comunitaria y control del virus en el terreno, la tasa de seguimiento de contactos se sitúa en un 84,5 %.

Aunque el porcentaje parece elevado en primera instancia, los expertos señalan que el margen restante representa un peligro latente para la dispersión incontrolada de la enfermedad en zonas urbanas y rurales. Ante este adverso escenario, el INSP emitió una declaración contundente donde remarcó los pilares que deben sostener la respuesta sanitaria de manera urgente.

"La situación resalta la necesidad de reforzar la detección precoz, el rastreo de contactos y los entierros dignos y seguros", afirmó la institución técnica, enfatizando los desafíos logísticos y culturales que enfrentan. La raíz del descontrol actual radica en un dato crítico revelado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África: alrededor del 80 % de los nuevos casos provienen de fuera de la cadena de contactos bajo seguimiento.