Argentino en la tormenta de nieve en Nueva York: "Tuvimos temperaturas de -21°"

Más de una semana con fríos extremos, tormenta de nieve y temperaturas gélidas en la ciudad de Nueva York . El periodista argentino radicado en Estados Unidos, Mauricio Zabalza , explicó cómo es vivir con -21° y que tan importante es seguir las recomendaciones de las autoridades locales.

El periodista argentino radicado en Nueva York, Estados Unidos, Mauricio Zabalza, dialogó con La Red Paraná (88.7) sobre la estresante situación en la que viven los vecinos de la zona ya que hace más de una semana se desarrolla una tormenta invernal que trae consigo grandes proporciones de nieve: “No alcanzan a derretirse, y vuelve a nevar. Tenemos temperaturas ‘normales’ de -12°” , precisó a UNO , aunque durante la semana se registraron -21°. Por lo general, las corrientes del océano generan que la nieve no sea tan fuerte en Nueva York, sino a unos 15 kilómetros al norte.

Esta situación llama a turistas pero recomiendan extremos cuidados ya que se trata de una de las peores olas de frío de los últimos años: “Hace unos ocho años que viene esto del frío ártico. Este cambio climático que estamos padeciendo se suma con una ráfaga de lluvia que vino del Océano Pacífico, cruzó todo el país y que aparte de la nieve trajo aguanieve”.

Nieve eterna

El episodio invernal comenzó el 25 de enero y actualmente, caminar por las calles de la ciudad que no duerme es imposible. Sin embargo, hay quienes tienen que trasladarse hacia sus trabajos obligatoriamente y se han podido ver videos de las calles abnegadas. Una de las imágenes más recurrentes es la de la nieve sobre los autos estacionados frente a las casas. Ya que se generan montañas que sobrepasan, en algunos casos, los dos metros de alto y no se derriten hasta unos 15 días después.

Estados Unidos tiene condiciones de vida del primer mundo. Eso, repercute favorablemente sobre el estilo de vida de las personas. Las casas tienen calefacciones preparadas para situaciones extremas como estas.

Y cada uno de los ciudadanos tiene directivas de cómo abrigarse adecuadamente para evitar cualquier complicación de salud. “Doble medias, mucha lana, gorros, y el secreto está en varias capas de ropa”, precisó el periodista argentino. Mientras la ciudad de Nueva York enfrentará un frío intenso pero relativamente estable, otras regiones del estado experimentarán condiciones aún más severas. Los neoyorquinos deben prepararse para un escenario más extremo, con temperaturas históricamente bajas, nieve persistente y sensaciones térmicas peligrosas.

Muertos por la tormenta

La megatormenta invernal que afecta a Estados Unidos desde el fin de semana ha dejado 30 muertos, incluidos siete en un accidente aéreo, y más de medio millón de hogares sin electricidad, en pleno frío polar.

El número de personas fallecidas en Nueva York por la reciente ola de frío extremo se elevó a 13, según datos consolidados por las autoridades locales. Las víctimas, en su mayoría halladas a la intemperie, murieron tras la tormenta invernal que cubrió la ciudad y desencadenó varios días de temperaturas bajo cero, fenómeno que generó preocupación en torno a la capacidad de respuesta de los servicios públicos y la protección de la población vulnerable.

“En realidad son casos que tienen que ver con la negligencia”, explicó Zabalza y agregó: “Hubo tres niños en Texas, al sur lindante con México, un lugar donde no están acostumbrados al frío, estaban jugando arriba de un estanque donde había una capa de hielo, que era fina. Obviamente, se rompió y se ahogaron. Por ejemplo. Dos personas murieron porque estaban en el medio de la calle y fueron embestidas por un camión quitanieve y, en Nueva York, cinco personas en situación de calle”.

Desde allí surge otro análisis sociológico respecto a cómo las personas sin hogar actúan frente a estos hechos. Tres de ellos se encontraban registrados en refugios cercanos pero no fueron. La población entera fue adversidad del inicio de la tormenta invernal con una semana se anticipación. Otros muertos se registraron en un aeropuerto de Miami, donde un avión despegó y se estrelló con ocho personas.