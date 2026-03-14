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Los Pumas 7 debutan en Nueva York en la sexta etapa del Circuito Mundial

Los Pumas 7 debutan este sábado, desde las 11, en Nueva York por la sexta etapa del Circuito Mundial, buscando sumar puntos clave y pelear por el oro.

14 de marzo 2026 · 10:03hs
Los Pumas 7 debutan en Nueva York en la sexta etapa del Circuito Mundial.

Foto: Gentileza/Prensa UAR

Los Pumas 7 debutan en Nueva York en la sexta etapa del Circuito Mundial.

Los Pumas 7 disputarán este sábado y domingo la sexta etapa del Circuito Mundial, que se llevará a cabo en Nueva York, ciudad que albergará el SVNS por primera vez. El seleccionado argentino compartirá el Grupo B junto a España, Fiji y Gran Bretaña, y su debut será contra los oceánicos en la jornada inaugural del sábado desde las 11, horario de Argentina.

Serán dos zonas de cuatro equipos cada una. Los dos mejores de cada grupo accederán a jugar por la Medalla de Oro, mientras que los dos restantes disputarán las semifinales por el quinto puesto. Esta estructura permite que todos los equipos tengan la oportunidad de pelear por posiciones finales, incluso si no logran avanzar a la definición principal.

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Los Pumas 7 afrontan un desafío clave en el SVNS de Nueva York

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El fixture del primer día masculino del Seven de Nueva York tiene programados los siguientes encuentros: el sábado, a las 11, Fiji enfrentará a Argentina en el Grupo B, mientras que España jugará contra Gran Bretaña a las 11.22. En el Grupo A, Australia se medirá con Francia a las 11.44 y Sudáfrica se enfrentará a Nueva Zelanda a las 12.06.

Más adelante, a las 13.56, Fiji jugará frente a Gran Bretaña, y a las 14.18, España se medirá con Argentina. En el Grupo A, Australia enfrentará a Nueva Zelanda a las 14.40 y Sudáfrica jugará contra Francia a las 15.02. La jornada cerrará con los partidos entre Argentina y Gran Bretaña a las 16.52, España contra Fiji a las 17.14, Francia frente a Nueva Zelanda a las 17.36 y Sudáfrica frente a Australia a las 17.58.

Este fin de semana, Los Pumas 7 buscarán mantener su nivel en el Circuito Mundial y sumar puntos importantes para la tabla general, en una etapa histórica al ser la primera vez que Nueva York recibe una competencia del SVNS.

Los Pumas 7 Circuito Mundial Nueva York
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