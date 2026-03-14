Uno Entre Rios | Ovación | Los Pumas

Los Pumas 7s en las semifinales del Seven de Nueva York

Los Pumas 7s este domingo van por lugar en la final cuando se mida con el combinado de Sudáfrica desde las 13.50.

14 de marzo 2026 · 18:58hs
Los Pumas juegan este domingo ante Sudáfrica.

Los Pumas juegan este domingo ante Sudáfrica.

Los Pumas 7’s lograron este sábado una victoria por 27-26 sobre España en la sexta etapa del Seven de Nueva York, resultado que les permitió avanzar a las semifinales. El encuentro, correspondiente a la fase de grupos del Circuito Mundial, quedó definido con un try de Sebastián Dubuc en la última jugada. Este domingo se medirá con Sudáfrica desde las 13.50; el partido se verpa por la señal paga de Disney+.

El partido de los Pumas ante España

La clasificación de Argentina se definió después de una remontada ante el equipo español, que había comenzado en ventaja con un try de Tiago Romero. Luego, Luciano González respondió con una jugada individual que empató el marcador, mientras que posteriormente, España volvió a adelantarse gracias a Eduardo López, seguido por las conquistas de Manu Moreno y Pol Pla.

Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas concentrarán en Londres.

Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas concentrarán en Londres

Los Pumas, con chances de subir al quinto lugar del ranking mundial.

Los Pumas, con chances de subir al quinto lugar del ranking mundial

En la segunda mitad, el equipo comandado por Santiago Gómez Cora, que se encontraba 26-7 abajo en el marcador, revirtió la situación tras los tries de Santiago Vera Feld y Matteo Graziano, hasta asegurar el resultado con apoyos decisivos de Juan Patricio Batac y Sebastián Dubuc.

El avance del seleccionado argentino de rugby en su versión reducida de siete jugadores a las semifinales se consolidó luego de una victoria anterior ante Fiji, a quienes superaron 31-12, en un encuentro marcado por la efectividad ofensiva que incluyó tries de Marcos Moneta y un doblete de Santino Zangara.

El equipo dirigido por Gómez Cora cimentó su rendimiento desde el inicio, basándose en una notable efectividad en las salidas, un aspecto en el elenco argentino había evidenciado avances en la reciente etapa de Vancouver. Pedro De Haro, uno de los nuevos integrantes esta temporada, asumió la responsabilidad de las salidas, función clave en ausencia parcial de Joaquín Pellandini, habitual ejecutor en este aspecto estratégico.

La presión inicial derivó en la apertura del marcador antes de los dos minutos con una jugada colectiva: un tackle de Santiago Vera Feld, recuperación de Matteo Graziano y De Haro, y definición con una carrera de Marcos Moneta de 70 metros.

Tras ese primer try, las sucesivas salidas otorgaron a los argentinos repetidas oportunidades de ataque. Santino Zangara amplió la diferencia con rebote y posterior recuperación, y luego concretó su segundo try personal gracias a una asistencia de De Haro; este dominio inicial configuró una ventaja significativa ante un rival que pelea cabeza a cabeza con Sudáfrica por el liderazgo de la temporada.

Cuando el encuentro se tornó de ida y vuelta, Fiji descontó sobre el cierre de la primera etapa con los tries de Terio Veilawa y George Bose, pero el equipo argentino mantuvo el control en la segunda mitad. Ganó la primera salida tras el descanso, avanzó sobre campo rival y, frente a cada penal, optó por solicitar scrum, aprovechando la presencia ofensiva de Luciano González Rizzoni y Moneta entre los backs. González agrupó rivales y el wing definió en la punta, consolidando la ventaja.

En ambos partidos, Gómez Cora alineó al equipo con Santino Zangara, Matteo Graziano, Santiago Álvarez (capitán), Luciano González Rizzoni, Pedro de Haro, Marcos Moneta y Santiago Vera Feld, e incluyó en los cambios a Lautaro Bazán Velez, Martiniano Arrieta, Gregorio Pérez Pardo, Sebastián Dubuc y Juan Patricio Batac. De esta manera, el seleccionado argentino alcanzó las semifinales de oro por segunda vez en la temporada, a falta del duelo con Gran Bretaña que cerrará la fase de grupos.

Los Pumas Los Pumas 7 España Nueva York
Noticias relacionadas
Central dio vuelta el resutaldo y festejó de local.

Con un Di María clave, Rosario Central venció a Banfield

Vélez ganó de visitante. 

Vélez celebró ante Platense y se aleja en la punta del Grupo A

Fue victoria para Capibará XV fuera del país.

Capibaras XV logró un triunfazo en Paraguay y venció a Yacaré XV por la mínima

san benito parana se consagro campeon de la copa entre rios femenina

San Benito Paraná se consagró campeón de la Copa Entre Ríos Femenina

Ver comentarios

Lo último

Trágico choque frontal en Ruta 127 cerca de Bovril: murieron dos adultos y un menor

Trágico choque frontal en Ruta 127 cerca de Bovril: murieron dos adultos y un menor

Con un Di María clave, Rosario Central venció a Banfield

Con un Di María clave, Rosario Central venció a Banfield

Gualeguaychú: activaron el protocolo de bloqueo preventivo por un caso de rabia en un murciélago

Gualeguaychú: activaron el protocolo de bloqueo preventivo por un caso de rabia en un murciélago

Ultimo Momento
Trágico choque frontal en Ruta 127 cerca de Bovril: murieron dos adultos y un menor

Trágico choque frontal en Ruta 127 cerca de Bovril: murieron dos adultos y un menor

Con un Di María clave, Rosario Central venció a Banfield

Con un Di María clave, Rosario Central venció a Banfield

Gualeguaychú: activaron el protocolo de bloqueo preventivo por un caso de rabia en un murciélago

Gualeguaychú: activaron el protocolo de bloqueo preventivo por un caso de rabia en un murciélago

Paraná: la empresa Shell aumentó sus combustibles dos veces en 24 horas

Paraná: la empresa Shell aumentó sus combustibles dos veces en 24 horas

Vélez celebró ante Platense y se aleja en la punta del Grupo A

Vélez celebró ante Platense y se aleja en la punta del Grupo A

Policiales
Trágico choque frontal en Ruta 127 cerca de Bovril: murieron dos adultos y un menor

Trágico choque frontal en Ruta 127 cerca de Bovril: murieron dos adultos y un menor

Hallaron muerto a un hombre que era buscado en un campo del Departamento Villaguay

Hallaron muerto a un hombre que era buscado en un campo del Departamento Villaguay

Tragedia en la Ruta 14: murió una bebé entrerriana tras el vuelco de una camioneta en Corrientes

Tragedia en la Ruta 14: murió una bebé entrerriana tras el vuelco de una camioneta en Corrientes

Chajarí: jurado popular declara no culpable al ex jefe policial de Concordia

Chajarí: jurado popular declara "no culpable" al ex jefe policial de Concordia

Echaron del Estado a enfermera delegada de ATE por once faltas injustificadas

Echaron del Estado a enfermera delegada de ATE por once faltas injustificadas

Ovación
Con un Di María clave, Rosario Central venció a Banfield

Con un Di María clave, Rosario Central venció a Banfield

San Benito Paraná se consagró campeón de la Copa Entre Ríos Femenina

San Benito Paraná se consagró campeón de la Copa Entre Ríos Femenina

Capibaras XV logró un triunfazo en Paraguay y venció a Yacaré XV por la mínima

Capibaras XV logró un triunfazo en Paraguay y venció a Yacaré XV por la mínima

Vélez celebró ante Platense y se aleja en la punta del Grupo A

Vélez celebró ante Platense y se aleja en la punta del Grupo A

Francia, campeón del Seis Naciones por un penal de último segundo contra Inglaterra

Francia, campeón del Seis Naciones por un penal de último segundo contra Inglaterra

La provincia
Gualeguaychú: activaron el protocolo de bloqueo preventivo por un caso de rabia en un murciélago

Gualeguaychú: activaron el protocolo de bloqueo preventivo por un caso de rabia en un murciélago

Paraná: la empresa Shell aumentó sus combustibles dos veces en 24 horas

Paraná: la empresa Shell aumentó sus combustibles dos veces en 24 horas

El padre Diego Rausch se va de Santa Teresita: el arzobispo lo traslada a La Paz

El padre Diego Rausch se va de Santa Teresita: el arzobispo lo traslada a La Paz

Marcos Carreras, el violinista prodigio que debutó en el Colón, visitó Paraná

Marcos Carreras, el violinista prodigio que debutó en el Colón, visitó Paraná

La Municipalidad de Paraná avanza con la puesta en valor del reloj del Palacio municipal

La Municipalidad de Paraná avanza con la puesta en valor del reloj del Palacio municipal

Dejanos tu comentario