Argentina niega que recibirá inmigrantes deportados de Estados Unidos

Revelan que Estados Unidos y Argentina negocian un acuerdo para que este país reciba a los inmigrantes deportados pro la gestión de Donald Trump

31 de enero 2026 · 10:13hs
Los gobiernos de Estados Unidos y la Argentina se encuentran en negociaciones avanzadas para firmar un convenio que permitiría a la administración de Donald Trump deportar hacia territorio argentino a inmigrantes ilegales de diversas nacionalidades, esegún reveló The New York Times, la propuesta busca que Argentina acepte a personas detenidas cerca de la frontera estadounidense poco después de su ingreso ilegal, para luego ofrecerles vuelos de regreso a sus naciones de origen.

La revelación coincide con un endurecimiento de los controles en Argentina, donde el Ministerio de Seguridad informó recientemente que casi 5.000 extranjeros fueron expulsados o se les prohibió el ingreso en los últimos dos meses tras un refuerzo de la vigilancia fronteriza. En el último año, la administración Trump deportó a unas 540.000 personas (incluyendo autodeportaciones), superando las cifras registradas durante la gestión de Joe Biden

Detalles de la negociación y hermetismo oficial

Documentos del gobierno norteamericano indican que el subsecretario de Política Exterior argentino, Juan Manuel Navarro, presentó este mes una propuesta para concretar el acuerdo. Asimismo, los reportes señalan que el canciller Pablo Quirno se habría comprometido ante las autoridades estadounidenses a avanzar con la firma.

Por su parte, el Departamento de Estado de EE. UU. evitó dar detalles diplomáticos, pero reafirmó que implementar las políticas de inmigración de Trump es una "prioridad principal" para reforzar la seguridad fronteriza.

Desmentida presidencial y antecedentes

A pesar de la información periodística y de que fuentes libertarias reconocieron inicialmente los sondeos ante medios locales, el presidente Javier Milei desmintió las tratativas. El mandatario republicó un mensaje en redes sociales que calificaba de "falsa" la posibilidad de recibir deportados de terceros países.

Desde el Ministerio de Seguridad argentino, se admitió que hubo pedidos durante la gestión de Patricia Bullrich, aunque en ese momento no se llegó a un acuerdo por dudas sobre la reacción social ante la llegada de extranjeros detenidos.

Contexto de la política migratoria

Este tipo de acuerdos, ya implementados por EE. UU. con países como El Salvador, México o Panamá, tienen una función doble:

• Enviar un "mensaje disuasorio" para desalentar el cruce ilegal de fronteras.

• Facilitar la expulsión de ciudadanos hacia países con los que Washington no tiene relaciones diplomáticas fluidas o donde es difícil tramitar documentos de viaje.

