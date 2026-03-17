Salario real se deteriora mes a mes con la inflación

El salario real en blanco cayó en Argentina de $ 1.733.000 a $ 1.646.000 en ocho meses por la inflación y por las escuetas paritarias

El salario real en blanco cayó en Argentina de $ 1.733.000 a $ 1.646.000 en ocho meses por la inflación y por las escuetas paritarias

El salario real en blanco cayó en Argentina de $ 1.733.000 a $ 1.646.000 en ocho meses por la inflación. El estudio de Fernando Marull está basado en datos del INDEC y marcan un deterioro del salario real respecto de la inflación.

Un conjunto de tres trabajos de distintas consultoras de la Argentina, divulgados a mediados de marzo de 2026, dejaron resultados sumamente preocupantes ya que se deteriora el salario, crece la morosidad en los créditos y aumenta tambièn el temor a la desocupación.

Entre Ríos fue la segunda provincia del país donde más crecieron las exportaciones en 2025

Caen los ingresos formales

El salario real está en los mismos niveles de noviembre de 2023 ($ 1.652.000) según cálculos del analista Fernando Marull basados en datos oficiales: el deterioro se relaciona con el aumento de la inflación que prácticamente se duplicó en los últimos 8 meses.

Tras una pronunciada merma registrada tras la fuerte devaluación inicial que tuvo el gobierno de Javier Milei, luego llegó una recuperación en V pero el fenómeno se agotó a mediados de 2025 debido al constante aumento en los precios.

Se trata de guarismo inferiores, en términos reales, a los que teníamos en 2009, luego de la crisis mundial por la quiebra de bancos en Estados Unidos tras la debacle de las llamadas hipotecas "sub-prime".

Se trata de la principal variable que tienen en cuenta los encuestadores a la hora de medir el humor social y el desempeño de los oficialismos en cualquier tipo de elección.

La consultora 1816 difundió un análisis donde establece que al menos 1 de cada 4 argentinos que usa billeteras virtuales no paga en tiempo y forma. En el caso de las tarjetas de crédito, la mora se ubica en el 10,6 % de los usuarios.

Esta situación irregular tiene dos consecuencias inmediatas: se presta menos dinero y lo poco que se ofrece se piden tasas sumamente altas debido a los riesgos que implica hoy entregar dinero en Argentina.

Miedo a la Desocupación

En el discurso oficial queda claro que la gran obsesión gubernamental sigue siendo la inflación y eso hace prever un futuro más cercano a la retracción que al incentivo del consumo interno.

Un trabajo de Casa Tres (Mora Jozami), muestra còmo se movieron inflación y desempleo en el ranking de problemas del país: la Inflación: pasó de 27% a 3% en el interés de la gente (del 1º al 9º lugar) pero el desempleo: subió de 5% a 15% en las preocupaciones (del 7º al 3º lugar). Luego, el temor a perder el trabajo es una cuestión cada vez más presente.