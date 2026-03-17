El salario real en blanco cayó en Argentina de $ 1.733.000 a $ 1.646.000 en ocho meses por la inflación. El estudio de Fernando Marull está basado en datos del INDEC y marcan un deterioro del salario real respecto de la inflación.
Salario real se deteriora mes a mes con la inflación
El salario real en blanco cayó en Argentina de $ 1.733.000 a $ 1.646.000 en ocho meses por la inflación y por las escuetas paritarias
Un conjunto de tres trabajos de distintas consultoras de la Argentina, divulgados a mediados de marzo de 2026, dejaron resultados sumamente preocupantes ya que se deteriora el salario, crece la morosidad en los créditos y aumenta tambièn el temor a la desocupación.
Caen los ingresos formales
El salario real está en los mismos niveles de noviembre de 2023 ($ 1.652.000) según cálculos del analista Fernando Marull basados en datos oficiales: el deterioro se relaciona con el aumento de la inflación que prácticamente se duplicó en los últimos 8 meses.
Tras una pronunciada merma registrada tras la fuerte devaluación inicial que tuvo el gobierno de Javier Milei, luego llegó una recuperación en V pero el fenómeno se agotó a mediados de 2025 debido al constante aumento en los precios.
Se trata de guarismo inferiores, en términos reales, a los que teníamos en 2009, luego de la crisis mundial por la quiebra de bancos en Estados Unidos tras la debacle de las llamadas hipotecas "sub-prime".
Se trata de la principal variable que tienen en cuenta los encuestadores a la hora de medir el humor social y el desempeño de los oficialismos en cualquier tipo de elección.
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Crece la morosidad
La consultora 1816 difundió un análisis donde establece que al menos 1 de cada 4 argentinos que usa billeteras virtuales no paga en tiempo y forma. En el caso de las tarjetas de crédito, la mora se ubica en el 10,6 % de los usuarios.
Esta situación irregular tiene dos consecuencias inmediatas: se presta menos dinero y lo poco que se ofrece se piden tasas sumamente altas debido a los riesgos que implica hoy entregar dinero en Argentina.
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Miedo a la Desocupación
En el discurso oficial queda claro que la gran obsesión gubernamental sigue siendo la inflación y eso hace prever un futuro más cercano a la retracción que al incentivo del consumo interno.
Un trabajo de Casa Tres (Mora Jozami), muestra còmo se movieron inflación y desempleo en el ranking de problemas del país: la Inflación: pasó de 27% a 3% en el interés de la gente (del 1º al 9º lugar) pero el desempleo: subió de 5% a 15% en las preocupaciones (del 7º al 3º lugar). Luego, el temor a perder el trabajo es una cuestión cada vez más presente.