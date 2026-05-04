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La Feria Internacional del Libro cuenta con la cultura entrerriana

En la antesala de su día oficial, Entre Ríos comenzó a marcar presencia en la 50° Feria Internacional del Libro, actividad que se realiza en Buenos Aires.

4 de mayo 2026 · 22:44hs
La cultura entrerriana en la Feria Internacional del Libro.

Gobierno de Entre Ríos

La cultura entrerriana en la Feria Internacional del Libro.

En la antesala de su día oficial, Entre Ríos comenzó a marcar presencia en la 50° Feria Internacional del Libro. Este lunes, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, encabezó una jornada cultural y de encuentros preparativos para la actividad central del próximo miércoles.

La agenda se inició con el recibimiento de Exequiel Martínez, director general de la Feria. El encuentro permitió reafirmar el lugar de Entre Ríos en esta edición aniversario y consolidar el stand provincial como un punto destacado del Pabellón Ocre.

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Troncoso estuvo acompañado por el secretario de Cultura, Julián Stoppello y la directora de Industrias Culturales, Rocío Rezett.

"Nuestra presencia es el primer paso de una semana clave para la provincia. Dialogar con la organización nos permite poner en valor el trabajo de nuestros editores y escritores en este escenario", destacó el ministro.

El stand: identidad y territorio

En el espacio entrerriano, el ministro compartió un encuentro con el escritor Ricardo Romero, en el marco de la presentación de su obra Perros de la lluvia. Durante la actividad, le hizo entrega de un mate de asta con bombilla, pieza del Museo de la Artesanía de Entre Ríos.

El gesto buscó representar la identidad provincial y el valor del trabajo artesanal como parte de la cultura que se proyecta a través de sus autores.

"Nuestros escritores son embajadores de nuestras letras y nuestra tradición", señaló Troncoso.

LEER MÁS: Entre Ríos tendrá su jornada central en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

La jornada continuó con una mesa de lectura en la que el ministro participó junto a los poetas Daniel Durand y Rocío Fernández Doval. La actividad propició un espacio de cercanía con la palabra y la producción literaria entrerriana.

"Leer junto a referentes como Daniel y Rocío es un ejercicio de respeto por nuestra lírica. Entre Ríos produce no solo libros, sino también pensamiento y sensibilidad", expresó.

Recorrida y proyección

Como cierre, el ministro recorrió distintos pabellones del predio, dialogando con expositores y visitantes. La jornada funcionó como antesala del día oficial de Entre Ríos, que se desarrollará el miércoles con la presencia del gobernador.

Feria del Libro Entre Ríos Manuel Troncoso
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