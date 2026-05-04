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Acordó 11 años por matar a un joven, se arrepintió y ahora podría ir más de dos décadas a la cárcel

Facundo Arrúa iba a aceptar 11 años de cárcel por haber matado a Patricio Arredondo, pero se retractó y rechazó el acuerdo. El caso va a juicio por jurado.

4 de mayo 2026 · 12:42hs
Facundo Arrúa iba a firmar un abreviado por un crimen

Facundo Arrúa iba a firmar un abreviado por un crimen, pero se retractó.
Acordó 11 años por matar a un joven, se arrepintió y ahora podría ir más de dos décadas a la cárcel

Facundo Arrúa, de 22 años, llegó este lunes por la mañana a los tribunales de Paraná con una certeza: firmaría un juicio abreviado e iría 11 años a prisión por haber matado de un escopetazo a Patricio 'Chocho' Arredondo, de 23, un conocido con quien compartía un grupo de amigos. El crimen ocurrió hace casi un año, el 17 de mayo de 2025 en la localidad de Hernandarias, departamento Paraná.

Patricio Arredondo
Patricio Arredondo, la v&iacute;ctima fatal

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"No voy a firmar"

Sin embargo, luego de hablar con su madre, cambió de parecer. "No hay pruebas en tu contra", le habría dicho la mujer, según supo UNO. Antes de iniciar la audiencia, Arrúa habló con su defensor oficial Rodrigo Juárez y le comunicó su nueva decisión: "No voy a firmar". La familia de la víctima, presente en la sala, vio con sorpresa la escena. Nadie entendía qué sucedía. La decisión también tomó por sorpresa al fiscal Francisco Ramírez Montrull y al querellante Claudio Berón. Y es que la prueba en contra del imputado es contundente.

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Arrúa se retiró con su defensor, quien en una sala contigua trató de explicarle que el acuerdo era más beneficioso de lo que pensaba. No hubo caso. Arrúa se echó para atrás y, por lo menos por ahora, eligió ir a un juicio por jurado donde se arriesga a ser condenado a más de 20 años de cárcel. Cabe recordar que el delito de homicidio simple tiene una pena de 8 a 25 de cárcel. Ahora se le prorrogará la prisión preventiva y se avanzará con el trámite para llevar el juicio ante un jurado popular.

UNO supo que antes de que caiga la audiencia, al acusado se le explicó que el material probatorio es suficiente para enviarlo tras las rejas durante mucho tiempo. No obstante, Arrúa se mantuvo en su postura y decidió volver a la cárcel hasta que se fije audiencia de juicio por jurado.

LEER MÁS: Detuvieron al sospechoso del asesinato en Hernandarias

El crimen

Arrúa mató a Arredondo la madrugada del sábado 17 de mayo tras una discusión en una calle de tierra en la localidad de Hernandarias. Los testigos dieron un relato detallado del hecho, lo que permitió a la policía reconstruir lo ocurrido. Todo comenzó pasada la medianoche en la zona de Eva Perón y Córdoba, donde un grupo de jóvenes compartía bebidas y charlas. A ese encuentro se sumó Arrúa, y tras un cruce con Arredondo se generó una discusión que derivó en un enfrentamiento físico. Luego de ese episodio, ambos se retiraron del lugar.

Detenido en Hernandarias.jpg
La Policía detuvo al presunto autor del disparo del escopetazo que terminó con la vida de un joven en Hernandarias.

La Policía detuvo al presunto autor del disparo del escopetazo que terminó con la vida de un joven en Hernandarias.

Más tarde, Arrúa regresó con un machete y una escopeta y fue en ese contexto que se produjo un episodio que terminó con la intervención policial. Al llegar el patrullero, los efectivos encontraron a Arredondo sin vida. Arrúa, en tanto, se dio a la fuga y estuvo prófugo hasta el domingo 18 de mayo cerca de las 12, cuando los policías lo capturaron cerca del cementerio de la ciudad, donde se ocultaba.

Joven Cárcel juicio abreviado
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