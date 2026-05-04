San Salvador: un conductor alcoholizado chocó a tres ciclistas

En la Avenida de los Rusos y calle Tito López de San Salvador una camioneta Ford F-100, conducida por un hombre, atropelló a tres personas.

El accidente fue en la Avenida de los Rusos y calle Tito López de San Salvador.

Un grave accidente de tránsito se registró aproximadamente a las 19.30 en la intersección de la Avenida de los Rusos y calle Tito López en San Salvador . El siniestro fue provocado por una camioneta Ford F-100, conducida por un hombre que atropelló a tres personas estando en estado de ebriedad.

La camioneta colisionó a una mujer que circulaba en bicicleta acompañada por dos niñas (una de las cuales se trasladaba en un rodado de menor tamaño). Tras el impacto contra las ciclistas, el vehículo continuó su trayectoria hasta chocar contra la pérgola ubicada en el cantero central de la avenida.

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Aunque aún no están claras las circunstancias en las que se produjo el hecho, el conductor habría provocado la caída de la mujer mayor, y como consecuencia, la menor que transitaba en el otro rodado habría perdido el control de la bicicleta, sin mayores consecuencias, indicó La Semana.

Al realizar el control correspondiente, el conductor arrojó un resultado positivo de 1,46 g/l de alcohol en sangre. Además, el vehículo fue retenido por falta de documentación.

La madre y las menores fueron trasladadas al hospital local. Se confirmó que la madre y una de las niñas sufrieron lesiones leves, mientras que la otra menor resultó ilesa.

En el lugar trabajó personal de la Policía Departamental realizando las pericias correspondientes.