Turismo: viajaron 1,1 millones de turistas y gastaron $ 235.000 millones

El fin de semana largo del Día del Trabajador mostró una desaceleración en la actividad turística, según informe de CAME

El fin de semana largo del Día del Trabajador mostró una desaceleración en la actividad turística, según informe de CAME

El fin de semana largo del Día del Trabajador mostró una desaceleración en la actividad turística. Se viajó menos, con estadías más cortas (dos días en promedio) y un gasto real en baja. Predominaron las escapadas de cercanía. Se organizaron numerosos eventos en todo el país, que traccionaron, pero que no alcanzaron para motorizar a un segmento del turismo que tiene su ecuación de ingresos más comprometida.

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) , el cuarto fin de semana largo del año movilizó a 1.066.464 turistas en todo el país, que generaron un impacto económico directo de $ 235.008 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras, con una distribución más concentrada en consumos básicos que en gasto recreativo.

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En comparación con 2025, la cantidad de viajeros bajó un 8%, aunque hay que tener en cuenta que el año pasado el fin de semana tuvo cuatro días, lo que marca la incidencia de la duración del feriado en la decisión de viajar. Sin embargo, si se compara contra el mismo feriado de 2023, que al igual que éste fue de tres días (en 2024 no hubo fin de semana largo), el crecimiento de turistas que se desplazaron por el país fue del 16%.

El gasto promedio diario por turista fue de $ 110.181, con una caída real del 1,6% frente al año anterior, reflejo de un consumo más contenido y selectivo por parte de los viajeros.

La estadía promedio fue de dos noches, un 25,9% menor que en 2025 cuando el fin de semana tuvo un día más de feriado. A su vez, el gasto total real fue un 32,9% menor al del año pasado.

La principal característica del fin de semana fue la fuerte segmentación territorial de la demanda: el movimiento no se distribuyó de manera homogénea, sino que se concentró en destinos con eventos puntuales, propuestas diferenciales o atractivos consolidados.

Las condiciones climáticas fueron favorables en gran parte del país, especialmente en las regiones central y norte, con buen tiempo y jornadas templadas que acompañaron las actividades al aire libre y el desarrollo de eventos. En algunos destinos puntuales se registraron temperaturas más bajas, que alentaron las actividades más urbanas.

Turismo Concordia 1.jpg El sector turístico de Concordia alertó por la difícil situación que atraviesa.

Cómo se posicionó Entre Ríos

La provincia registró un nivel de actividad turística bajo y heterogéneo durante el fin de semana largo, con predominio de consultas sobre reservas confirmadas y una fuerte presencia de excursionismo y estadías muy cortas. El movimiento estuvo condicionado por la cercanía con Semana Santa, el contexto económico y la configuración del feriado, lo que limitó la concreción de viajes.

La principal excepción fue Concordia, donde la realización de una fecha del TC2000 generó niveles de ocupación prácticamente completos, especialmente en alojamientos cercanos al autódromo.

En el resto del territorio, la actividad se sostuvo a partir de una agenda distribuida en múltiples localidades, con propuestas culturales, deportivas y gastronómicas. Se destacaron eventos como el Rally Entrerriano en Crespo, el Campeonato Entrerriano de Karting en La Paz, ferias de emprendedores en San José y Villa Elisa, y actividades en espacios termales como Chajarí y Federación, que volvieron a posicionarse como los principales atractivos de la temporada.

También hubo propuestas de naturaleza y de turismo activo como cicloturismo en Rosario del Tala, trekking en Colón y observación de aves en Concepción del Uruguay.

Turismo Entre Ríos fin de semana largo (1)

En ciudades como Paraná, la agenda incluyó ferias gastronómicas, recorridos guiados y actividades culturales; mientras que en Gualeguaychú, Colón, Villa Elisa y Federación se ofrecieron circuitos históricos, visitas guiadas y experiencias vinculadas al turismo rural y de bienestar.

En el caso de Gualeguaychú se registraron niveles de reservas superiores al 70%, posicionándose como otro de los destinos con mejor desempeño relativo dentro de la provincia. Colón, en cambio, trabajó al 45% de ocupación promedio, con hoteles y apart al 60%. Como dato positivo el turismo termal mantuvo su relevancia como producto estrella del otoño, especialmente en establecimientos orientados a contingentes.

Turismo Peleontológico Museo Bernardino Rivadavia CABA.jpg

Destinos tradicionales y emergentes

- Los destinos tradicionales concentraron buena parte del movimiento, aunque con niveles más moderados que en otros fines de semana largos. Ciudades como CABA, Mendoza, Córdoba, Bariloche y Puerto Iguazú mantuvieron su capacidad de atracción, apoyadas en su infraestructura, conectividad y oferta diversificada.

- Se destacaron destinos que traccionaron su demanda a partir de eventos específicos. Goya, con la Fiesta Nacional del Surubí; La Cumbre, con el Desafío del Río Pinto; Concordia, con el TC2000; y Yerba Buena, en Tucumán, mostraron niveles de ocupación elevados, concentrando el mayor dinamismo del fin de semana.

- Hubo mayor protagonismo de destinos intermedios que captaron movimiento a partir de agendas locales. Fueron los casos de San Antonio de Areco, Cañuelas y Baradero en la provincia de Buenos Aires o Villa Yacanto, Villa del Dique y San Lorenzo en Córdoba, impulsadas por propuestas gastronómicas, ferias y eventos culturales bien locales.

- Los destinos emergentes continuaron consolidándose como opciones de escapada, con casos como Andalgalá en Catamarca, Tolhuin en Tierra del Fuego o el corredor del Alto Neuquén, donde propuestas vinculadas a la naturaleza, la gastronomía y la identidad local permitieron sostener el flujo de visitantes.

- En lo que va del año pasaron cuatro fines de semana largos, en los que viajaron 7.940.720 turistas y gastaron $ 2.282.083 millones. Frente a los mismos primeros cuatro fines de semana largos del 2025 se viajó un 8,1% más (en cantidad de turistas).

San Javier y Yacanto paisaje.jpg

Destacados del fin de semana

- Fuerte movimiento aéreo. Aerolíneas Argentinas transportó más de 158.000 pasajeros en cuatro días, con una ocupación promedio del 82% y picos superiores al 90% en vuelos de cabotaje. Los mayores flujos se concentraron entre jueves y viernes, con más de 34.000 pasajeros diarios. Mendoza, Córdoba, Puerto Iguazú, Bariloche y Salta se ubicaron entre los destinos más elegidos, confirmando que el turismo interno continúa siendo el principal motor del sector, incluso en un contexto económico desafiante.

- Reconocimiento internacional. En la previa del fin de semana, la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca fue distinguida en Brasil con el máximo galardón en los Premios Iberoamericanos de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), en la categoría “Tecnología y Gestión de Datos”. El reconocimiento destacó el desarrollo local de herramientas digitales aplicadas al turismo, como chatbot, web oficial y soluciones interactivas, en un contexto donde el 75% de los turistas elige su destino a través de canales digitales.

- Expectativas positivas para el invierno. En paralelo al fin de semana largo, destinos de la Patagonia comenzaron a mostrar señales alentadoras para los próximos meses. Bariloche prevé un incremento cercano al 15% en la llegada de turistas brasileños para la temporada invernal, consolidando el peso del mercado internacional en destinos de nieve y anticipando una buena performance para el invierno.

- Goya, capital del Surubí. La 49ª edición del Mundial de Pesca del Surubí con Devolución, disputada en Goya, Corrientes, reunió 1.400 embarcaciones y miles de pescadores aficionados y profesionales que llegaron desde todo el país y del exterior. La pesca con devolución del surubí, una de las especies más emblemáticas del Río Paraná, transforma cada año a Goya en un epicentro deportivo y turístico de alcance nacional. Se trata de un evento que combina deporte, gastronomía típica del litoral y vida nocturna a la orilla del río.

- Billeteras virtuales y QR: el otro motor. El fin de semana largo marcó un nuevo récord en el uso de medios de pago digitales. Con los bancos cerrados durante el feriado del viernes, las billeteras virtuales se consolidaron como la herramienta principal para el consumo turístico, especialmente en gastronomía, ferias y comercios pequeños mediante pago con código QR. Las promociones bancarias y los reintegros con apps como MODO BNA+, Mercado Pago y Cuenta DNI volvieron a ser determinantes en la decisión de gasto, con descuentos del 20% en gastronomía y 6 a 12 cuotas sin interés en alojamientos y combustible.

- Predominio de escapadas cortas. El fin de semana consolidó una tendencia ya observada en otros feriados: viajes más breves, menor anticipación en las reservas y mayor peso del excursionismo. Este comportamiento se reflejó en la alta movilidad general, pero con niveles de ocupación más moderados en varios destinos.

- Eventos como principal tracción. Más allá de los grandes polos turísticos, el movimiento estuvo fuertemente impulsado por eventos deportivos, culturales y gastronómicos a lo largo del país, que lograron dinamizar destinos específicos y generar picos de ocupación localizados.