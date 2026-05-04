Premier League: Manchester City empató y celebró el Arsenal

Los Ciudadanos igualaron 3 a 3 con el Everton y quedaron a cinco puntos de los Gunners, a falta de tres fechas para finalizar la Premier League.

Los goles de Jeremy Doku no le alcanzaron a los Ciudadanos, que corren de atrás en la lucha por la Premier League.

El Manchester City empató agónicamente 3-3 con el Everton, en condición de visitante, en el marco de la Fecha 35 de la English Premier League y quedó a cinco puntos del líder Arsenal. Además, el Nottingham Forest le ganó 3-1 al Chelsea en Stamford Bridge.

En Goodison Park, los Ciudadanos empezaron ganando con el gol del belga Jeremy Doku a los 43 minutos de juego. Sobre la derecha del área, el francés Rayan Cherki tocó a la altura de la medialuna para Doku que le pegó con comba y colocó la pelota en el ángulo derecho del arquero Jordan Pickford.

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Ya en el complemento, a los 23 minutos, el Everton empató el partido con el gol del francés Thierno Barry, interceptando el pase atrás de Marc Guéhi al arquero italiano Gianluigi Donnarumma en el área y definiendo a su izquierda.

Tan solo cinco minutos después, el Everton se adelantó en el marcador con el tanto del irlandés Jake O´Brien. Desde la derecha, James Garner ejecutó un gran tiro de esquina cerrado que cayó en el primer palo donde O´Brien cabeceó, desvió la trayectoria del balón y puso el 2-1.

A los 36 minutos, nuevamente Barry aumentó la ventaja para Everton con su segundo tanto en el partido. Desde la mitad izquierda del campo de juego, el alemán Merlin Röhl inició un contragolpe en el que se sacó dos jugadores de encima, pisó el área y metió el pase al segundo palo donde entró el francés que la empujó y marcó el 3-1.

Ni bien sacó del medio, el Manchester City descontó con el gol del noruego Erling Haaland, picándosela al arquero Pickford tras una gran carrera desde el círculo central hacía el área del Everton.

Finalmente, el equipo de Guardiola terminó empatando el partido a los 51 minutos con el gol de Doku. Tras un tiro de esquina desde la izquierda de Phil Foden, la pelota cayó en el vértice derecho del área donde Guéhi se la sirvió al belga que recortó para adentro y clavó la pelota en el ángulo izquierdo de Pickford.

¿Cómo está la tabla de la Premier League?

Con este resultado, el Manchester City tiene 71 puntos y se mantiene como escolta del Arsenal (76) pero con 5 puntos de diferencia y un partido menos ante el Crystal Palace. Por su parte, el Everton perdió una gran oportunidad de quedar a una unidad de los puestos de UEFA Europa League.

En lo que queda del campeonato, los Ciudadanos tienen que enfrentarse el Brentford, Bournemouth y Aston Villa, además de su duelo pendiente; mientras que los Gunners se medirán con West Ham, Burnley y Crystal Palace.