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Vecinos de Villa Elisa se movilizaron para reclamar más seguridad

Vecinos de Villa Elisa se movilizaron hasta la Comisaría para reclamar por más seguridad. Estaban los damnificados de los distintos hurtos de motos.

4 de mayo 2026 · 23:30hs
Los vecinos de Villa Elisa hablaron con el Subcomisario Mauricio García.

Cosa Bonita Villa Elisa

Los vecinos de Villa Elisa hablaron con el Subcomisario Mauricio García.

En horas de la noche de este lunes, vecinos de Villa Elisa se movilizaron hasta la Comisaría para reclamar por más seguridad. Entre los presentes se encontraban damnificados de los distintos hurtos de motos que hubo en la última semana en la ciudad.

La última unidad que desapareció, hecho ocurrido el sábado por la noche, apareció este lunes en la tapera de la escuela N°14 de Colonia La Matilde y en el hecho hay un menor de 13 años implicado.

El accidente fue en la Avenida de los Rusos y calle Tito López de San Salvador.

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Quien habló con los ciudadanos que se manifestaron es el jefe actual de la Comisaría Villa Elisa, el Subcomisario Mauricio García, indicó el sitio Cosa Bonita Villa Elisa.

La moto recuperada en Villa Elisa

En horas de la tarde, personal policial de Comisaría Villa Elisa intervino en inmediaciones de la prolongación de Bv. Francou, camino a Colonia La Matilde, a raíz de un llamado telefónico que alertaba sobre la presencia de un motovehículo abandonado en una escuela en desuso.

Constituido personal policial en el lugar, y tras realizar rastrillaje, se localizó en la parte posterior del predio una motocicleta marca Honda Biz 110cc la cual, tras ser verificada, se constató que coincidía con el rodado denunciado como sustraído días atrás por una ciudadana de 34 años de edad.

Informada la Unidad Fiscal en turno, se dispuso el secuestro del rodado y su posterior devolución a la damnificada.

Villa Elisa comisaría hurtos
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