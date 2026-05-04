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Concordia: una pelea en la cárcel terminó con tres internos hospitalizados

Un violento episodio se registró durante la noche de este domingo en la Unidad Penal de Concordia, donde tres internos protagonizaron una feroz pelea.

4 de mayo 2026 · 19:19hs
Concordia: una pelea en la cárcel terminó con tres internos hospitalizados.

Diario Río Uruguay

Concordia: una pelea en la cárcel terminó con tres internos hospitalizados.

Un violento episodio se registró durante la noche de este domingo en la Unidad Penal de Concordia, ubicada sobre calle Alem. En ese lugar, tres internos protagonizaron una pelea y terminaron con distintas lesiones, por lo que debieron recibir atención médica y posteriormente ser trasladados al hospital.

Los hechos en la cárcel de Concordia

Entre los heridos se encuentran dos jóvenes de 23 años y un hombre de 35 años. Según pudo confirmar un cronista de Diario Río Uruguay, el hecho ocurrió pasadas las 23 horas en una de las celdas del establecimiento carcelario.

Un joven de 27 años terminó detendo en Concordia. Se secuestró una prenda y trozos de cristal con manchas de sangre.

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Tras el enfrentamiento, los tres reclusos fueron asistidos inicialmente en el sector médico de la unidad y, debido a la gravedad de algunas de las heridas, fueron derivados al Hospital Delicia Concepción Masvernat.

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El interno de 35 años presentaba heridas en ambas rodillas y un corte en el brazo derecho, lesión que requirió puntos de sutura. Luego de ser atendido, recibió el alta médica, aunque continuará bajo observación.

En tanto, uno de los jóvenes de 23 años ingresó con traumatismo encéfalo craneano, un hematoma y un fuerte golpe en el lado izquierdo del rostro. Permanecía en observación médica y no se descartaba una eventual intervención quirúrgica.

Por su parte, el restante joven de 23 años presentaba una herida cortopunzante en el sector izquierdo del tórax, aparentemente provocada con un arma blanca. Tras realizarle curaciones y puntos de sutura, también fue dado de alta.

De acuerdo a la información recabada por este medio, no se registraron otras personas lesionadas durante el incidente.

Concordia unidad penal internos
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