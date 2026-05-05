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Boca se mide con Barcelona (E) en Guayaquil

Barcelona y Boca Juniors se enfrentarán por Copa Libertadores este martes. El partido se jugará a las 21 de Argentina.

5 de mayo 2026 · 07:17hs
Boca en un buen momento.

Boca en un buen momento.

En Santiago del Estero, Boca despejó todas las dudas tras la caída ante Cruzeiro de la semana pasada y con un equipo alternativo venció a Central Córdoba por el Torneo Apertura. Esto le permitió a Claudio Úbeda afrontar con mayor tranquilidad el duelo de este martes frente a Barcelona, en Guayaquil, donde volverán los habituales titulares para intentar acomodarse mejor en el Grupo D de la Copa Libertadores.

Tras un inicio ideal, con triunfos en Chile ante Universidad Católica y frente a los dirigidos por César Farías en la Bombonera incluidos, el Xeneize parecía encaminarse a una clasificación temprana a los octavos de final. Sin embargo, la visita a Belo Horizonte le puso un freno a su arranque perfecto y por eso el partido en Ecuador adquiere otra trascendencia.

Boca jugará con Huracán de local.

Boca quedó segundo y enfrentará a Huracán en octavos de final

Alan Velasco marcó el primer gol de Boca.

Boca logró un importante triunfo en Santiago del Estero

En una zona en la que Barcelona llega a la cuarta fecha sin puntos, los otros tres equipos suman 6 puntos y pelean por los dos lugares en la siguiente instancia de la Copa. A priori, Boca y Cruzeiro corren con ventaja porque les quedan dos partidos como local, pero todo está por definirse.

Lo cierto es que Úbeda seguirá con el método que tan buenos dividendos le ha dado desde el inicio de la competencia internacional. Los titulares descansaron el fin de semana, el equipo ganó y todos llegan en la mejor forma al partido de este martes. La única novedad es que Milton Giménez se meterá en el 11 por Adam Bareiro, expulsado en Brasil.

Por el lado de Barcelona, esta es la última chance de meterse en la conversación por un lugar en octavos de final; o incluso por quedar tercero y caer a la Copa Sudamericana. Sin puntos y con tres derrotas a cuestas, Farías decidió preservar a los titulares este fin de semana y el empate 1-1 frente a Manta por la 12ª fecha del campeonato ecuatoriano dejó gusto a muy poco, sobre todo porque jugó todo el segundo tiempo con un hombre más.

Aunque no está confirmada oficialmente la formación, se sabe que el DT venezolano volverá a contar con la mayoría de los titulares. Entre ellos se destaca la presencia de Darío Benedetto como centrodelantero, acompañado probablemente de Héctor Villalba. Además, jugarían otros dos argentinos: Milton Céliz y Matías Lugo.

La posible formación de Barcelona vs. Boca, por la Copa Libertadores

José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Jandry Gómez, Milton Celiz, Matías Lugo, Jhonny Quiñónez; Hector Villalba y Darío Benedetto. DT: César Farías.

La posible formación de Boca vs. Barcelona, por la Copa Libertadores

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Los datos de Barcelona vs. Boca, por la Copa Libertadores

Hora: 21.

TV: Fox Sports y Telefe.

Árbitro: Carlos Betancur.

Estadio: Monumental Banco Pichincha.

Boca Barcelona Guayaquil
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