En Hernández evalúan la venta de terrenos municipales para garantizar el pago del aguinaldo

El intendente de Hernández, Luis Gaioli, advirtió sobre un escenario económico crítico debido a la caída de la recaudación y la parálisis de la coparticipación.

La administración municipal de Hernández, localidad ubicada a 85 kilómetros de la capital provincial, atraviesa una situación compleja en términos financieros. La combinación de una inflación sostenida y una merma significativa en los ingresos ha llevado al Ejecutivo local a considerar medidas de emergencia para cumplir con las obligaciones salariales más próximas.

En este contexto, la gestión que encabeza Luis Gaioli ha comenzado a analizar la enajenación de activos públicos. Es que hoy por hoy la prioridad absoluta del municipio es obtener la liquidez necesaria para hacer frente al pago del próximo medio aguinaldo de los trabajadores municipales. Ante esta situación es que apareció la posibilidad de poner a la venta lotes de propiedad comunal.

Coparticipación en jaque en Hernández

Uno de los puntos más críticos señalados desde la intendencia es el estancamiento de la coparticipación. Mientras que los precios de insumos básicos, como los combustibles para la prestación de servicios, y los costos generales de mantenimiento han subido al ritmo de la inflación, los fondos que llegan se mantienen en niveles similares a los del año pasado.

Este desfasaje ha forzado una reconfiguración total de las prioridades de gestión, es así que actualmente, la obra pública ha sido desplazada a un plano secundario, quedando relegada ante la urgencia de sostener el pago de sueldos y asegurar el funcionamiento mínimo de los servicios esenciales para los vecinos.

La crisis también tiene un fuerte impacto en Hernández. Desde la municipalidad observan con preocupación un incremento en la demanda de asistencia directa.

Ante la gravedad de la situación, que afecta por igual a diversos municipios de la región independientemente de su color político, el intendente de Hernández ha formalizado un pedido hacia el gobierno provincial. La solicitud consiste en que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que recibe Entre Ríos sean distribuidos de manera equitativa entre todas las localidades.

El objetivo de este reclamo es que la asistencia financiera llegue de forma directa a las comunas para paliar el déficit y evitar que la parálisis económica afecte aún más la calidad de vida de los habitantes del interior entrerriano.

En primera persona

El intendente de Hernández, Luis Gaioli, trazó un crudo diagnóstico sobre la realidad económica que atraviesa su municipio y el conjunto de las administraciones locales de Entre Ríos. En diálogo con UNO , el jefe comunal advirtió sobre la caída sistemática de la recaudación y adelantó las estrategias que baraja para garantizar el pago de aguinaldos.

En este marco, Gaioli explicó que la crisis no es un fenómeno aislado, sino el resultado de 10 meses consecutivos de caída en la actividad económica nacional, combinado con una inflación que no da tregua. Esta "tenaza" financiera golpea directamente las arcas municipales: “Se achican los ingresos y aumentan los gastos producto de la inflación” , explicó.

La dependencia de la coparticipación es el punto crítico para localidades de la escalada de Hernández. Según detalló el intendente, entre el 70% y el 80% de sus recursos provienen de esta vía. “Si de esa coparticipación se quita un 30% o 40%, se asfixia en lo financiero y en lo económico a la comuna. La Nación gira menos recursos a la Provincia y las Provincias coparticipan menos a los municipios” , graficó.

Ante la proximidad del aguinaldo, Gaioli reconoció que representa un desafío financiero que requiere previsiones constantes. En este contexto, no descartó medidas drásticas: “Manifesté que, en el caso de no contar con los recursos, íbamos a echar medidas mano a la venta de activos, que serían terrenos, para afrontar ese compromiso” .

Y aclaró que la enajenación de tierras fiscales no es una novedad absoluta en la localidad, sino una herramienta de gestión urbana: “La venta de terrenos es una práctica habitual porque durante décadas el municipio se ha dedicado a recuperar lotes de dueños desconocidos o por apremio. Se pasan a propiedad municipal, se lotean y se venden para rentas generales o alguna obra, con el beneficio de ganar un nuevo contribuyente y urbanizar”.

Hay alternativas

Pese a la gravedad del cuadro, el intendente tomó tranquilidad respecto al pago de los haberes mensuales y proveedores, los cuales se vienen cumpliendo sin inconvenientes. La venta de activos aparece como la última instancia frente a la época de vacas flacas, antes de recurrir al endeudamiento.

“De lo contrario, tendríamos la posibilidad de pedir un adelanto de coparticipación a la Provincia o sacar un crédito en una entidad financiera. Estas son medidas siempre y cuando no lleguemos con la recaudación propia y coparticipable a cubrir el aguinaldo” , explicó.

Finalmente, Gaioli remarcó el impacto de los costos operativos, mencionando el reciente incremento del 27% en el impuesto a los combustibles: “Es uno de los insumos que más necesita el municipio para funcionar. Nos encontramos en una situación muy crítica, pero somos responsables en el gasto y en la ejecución del presupuesto”.