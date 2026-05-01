Brecha salarial en Argentina: sueldo promedio privado de $2 millones con fuerte disparidad regional

Mientras que en la Patagonia los sueldos nominales superan los $3 millones, en las provincias del norte apenas alcanzan los $1,2 millones.

Mientras que en la Patagonia los sueldos nominales superan los $3 millones, en las provincias del norte apenas alcanzan los $1,2 millones.

Mientras que en la Patagonia los sueldos nominales superan los $3 millones, en las provincias del norte apenas alcanzan los $1,2 millones.

El salario promedio de un trabajador registrado en el sector privado llegó a los $2 millones en enero pasado, según datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación . Sin embargo, esta cifra oculta una profunda brecha tanto geográfica como sectorial: mientras que en la Patagonia los sueldos nominales superan los $3 millones, en las provincias del norte apenas alcanzan los $1,2 millones .

En un informe publicado por Chequeado no se exponen datos actualizados de la provincia de Entre Ríos . En marzo de 2025, el salario promedio del sector privado formal llegó a 1.390.000 pero, por esa fecha Entre Ríos registraba sueldo por debajo del promedio, ubicado en los 1.280.892 pesos , según datos del Ministerio de Capital Humano.

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La disparidad salarial se acentúa al analizar las actividades económicas. El sector de explotación de minas y canteras (incluyendo el petróleo) lidera el ranking con una remuneración promedio de 6,5millones, a noviembrede2025.

En el extremo opuesto, los sectores de enseñanza (1,03 millones), hoteles y restaurantes (1,08 millones) y agricultura y ganadera (1,2 millones) registran los ingresos más bajos del mercado laboral.

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El impacto del costo de vida y la inflación

Para comprender el alcance real de estos sueldos, es necesario compararlos con la Canasta Básica Total, que en noviembre de 2025 se situó en $1.257.329 para una familia tipo. Esto implica que los trabajadores de los sectores peor remunerados, como la enseñanza o el agro, perciben ingresos que apenas cubren o quedan por debajo de la línea de pobreza.

En términos de poder adquisitivo, Neuquén se posiciona como la provincia con mejores salarios en relación al costo de vida, seguida por Santa Cruz y Chubut. Por el contrario, Santiago del Estero presenta el menor poder de compra, con ingresos que representan casi la mitad de lo que se percibe en Neuquén.

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Ganadores y perdedores frente a los precios

El informe destaca que la aceleración inflacionaria ha erosionado la mayoría de los ingresos. Únicamente tres actividades lograron ganarle a la inflación en el último periodo: la industria aceitera (+12,7% real), los encargados de edificio (+5,6%) y los trabajadores del transporte (+5,8%).

En contraste, quienes sufrieron las mayores pérdidas de poder adquisitivo real fueron los obreros de la construcción (-12,4%) y los trabajadores de la industria textil (-12,3%).

Según especialistas, esta caída generalizada se explica por una pauta salarial que no llega a compensar la inflación acelerada y la implementación de sumas fijas insuficientes.

Las cifras corresponden a remuneraciones brutas, previas a descuentos de seguridad social e impuestos. La comparación provincial considera tanto el valor nominal como el costo de las canastas básicas regionales informadas por el INDEC.

Salarios

Las provincias con mayor poder adquisitivo real

Las provincias con mayor poder adquisitivo real en Argentina, considerando la relación entre el salario y el costo de vida regional, son las ubicadas en la región de la Patagonia.De acuerdo con los datos analizados en las fuentes, el ranking está encabezado por:

Neuquén: Se posiciona como la provincia con el mayor poder adquisitivo para los trabajadores del sector privado. En términos nominales, registró una remuneración promedio de $3,5 millones en el último semestre.

Se posiciona como la provincia con el para los trabajadores del sector privado. En términos nominales, registró una remuneración promedio de en el último semestre. Santa Cruz: Ocupa el segundo lugar en capacidad de compra real. Sus salarios nominales promediaron los $3,3 millones .

Ocupa el segundo lugar en capacidad de compra real. Sus salarios nominales promediaron los . Chubut: Se sitúa en el tercer puesto del ranking de poder adquisitivo, con remuneraciones nominales promedio de $2,9 millones.

Es importante destacar que este análisis de "poder adquisitivo real" no se basa únicamente en el monto del sueldo (salario nominal), sino en la comparación con las canastas básicas regionales informadas por el INDEC.

Esto se debe a que un mismo ingreso nominal no permite comprar la misma cantidad de bienes y servicios en diferentes regiones del país. Por el contrario, el extremo opuesto del ranking lo ocupa Santiago del Estero, que es la provincia con menor poder adquisitivo, donde los trabajadores perciben ingresos que representan casi la mitad de lo que obtienen los de Neuquén en relación al costo de vida local.