Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Boca quedó segundo y enfrentará a Huracán en octavos de final

Boca venció a Central Córdoba en Santiago del Estero y Vélez no goleó a Newell's, por lo que ya sabe que abrirá los playoffs con el Globo en La Bombonera.

4 de mayo 2026 · 21:36hs
Boca jugará con Huracán de local.

Boca jugará con Huracán de local.

Mientras Boca ya se encuentra en Guayaquil para enfrentar a Barcelona de Ecuador por la fecha cuatro del Grupo D de la Copa Libertadores, el Xeneize se enteró que el triunfo por 2 a 1 del once alternativo presentado en Santiago del Estero le terminó otorgando el segundo puesto de la Zona A, luego de que Vélez empate 1 a 1 con Newell's en el José Amalfitani.

Boca con Huracán

El rival del cuadro de la Ribera en la siguiente instancia será Huracán, séptimo lugar de la Zona B, el encuentro se jugará el próximo sábado en La Bombonera.

Alan Velasco marcó el primer gol de Boca.

Boca logró un importante triunfo en Santiago del Estero

Boca visita a Central Córdoba con chances de ser líder de la Zona A.

En Santiago del Estero, Boca buscará la victoria y el liderazgo de la Zona A

El equipo de Claudio Úbeda quedó con 30 unidades tras el triunfo en Santiago pero dependía de Estudiantes, que se impuso por 2-0 en su visita a Platense y con 31 puntos terminó en lo más alto del Grupo A.

Por ser segundo a Boca le podría jugar una hipotética semifinal como visitante con Independiente Rivadavia, en caso de que ambos avancen todas las instancias correspondientes.

Del otro lado del cuadro quedó River, que también fue segundo en su Zona y es por eso que un eventual Superclásico únicamente puede darse en la final, que se disputará el 24 de mayo a las 15.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Lo único que podía evitar el segundo puesto de Boca era una histórica goleada por siete o más goles del Fortín frente a la Lepra, si esto hubiera pasado, el rival hubiera sido Gimnasia y el potencial duelo con el Millonario hubiera quedado más cerca, pues se habría podido dar en cuartos de final.

Boca Huracán octavos Apertura
Noticias relacionadas
La revelación de la familia de Dybala que ilusiona a Boca: Tiene un sueño que cumplirle al padre

La revelación de la familia de Dybala que ilusiona a Boca: "Tiene un sueño que cumplirle al padre"

Bareiro expulsado en Boca.

Boca Juniors sufrió por la expulsión de Bareiro y cayó 1-0 con Cruzeiro

Boca juega de visitante en Brasil.

Boca visita al Cruzeiro por el Grupo D de la Libertadores

Boca, rumbo a Brasil con equipo definido.

Boca llegó a Brasil con equipo definido

Ver comentarios

Lo último

San Salvador: un conductor alcoholizado chocó a tres ciclistas

San Salvador: un conductor alcoholizado chocó a tres ciclistas

La Feria Internacional del Libro cuenta con la cultura entrerriana

La Feria Internacional del Libro cuenta con la cultura entrerriana

La Escuela N°48 Conscripto Bernardi celebra este martes su centenario

La Escuela N°48 Conscripto Bernardi celebra este martes su centenario

Ultimo Momento
San Salvador: un conductor alcoholizado chocó a tres ciclistas

San Salvador: un conductor alcoholizado chocó a tres ciclistas

La Feria Internacional del Libro cuenta con la cultura entrerriana

La Feria Internacional del Libro cuenta con la cultura entrerriana

La Escuela N°48 Conscripto Bernardi celebra este martes su centenario

La Escuela N°48 Conscripto Bernardi celebra este martes su centenario

Boca quedó segundo y enfrentará a Huracán en octavos de final

Boca quedó segundo y enfrentará a Huracán en octavos de final

Vélez empató con Newells y jugará con Gimnasia en los playoffs

Vélez empató con Newell's y jugará con Gimnasia en los playoffs

Policiales
San Salvador: un conductor alcoholizado chocó a tres ciclistas

San Salvador: un conductor alcoholizado chocó a tres ciclistas

Concordia: una pelea en la cárcel terminó con tres internos hospitalizados

Concordia: una pelea en la cárcel terminó con tres internos hospitalizados

Acordó 11 años por matar a un joven, se arrepintió y ahora podría ir más de dos décadas a la cárcel

Acordó 11 años por matar a un joven, se arrepintió y ahora podría ir más de dos décadas a la cárcel

Un motociclista perdió la vida tras chocar con un camión en la Ruta 12

Un motociclista perdió la vida tras chocar con un camión en la Ruta 12

Gualeguaychú: un muerto y una mujer en estado crítico por un incendio

Gualeguaychú: un muerto y una mujer en estado crítico por un incendio

Ovación
Boca quedó segundo y enfrentará a Huracán en octavos de final

Boca quedó segundo y enfrentará a Huracán en octavos de final

Todo confirmado: River enfrentará a San Lorenzo en los octavos de final

Todo confirmado: River enfrentará a San Lorenzo en los octavos de final

Vélez empató con Newells y jugará con Gimnasia en los playoffs

Vélez empató con Newell's y jugará con Gimnasia en los playoffs

Premier League: Manchester City empató y celebró el Arsenal

Premier League: Manchester City empató y celebró el Arsenal

Defensa y Justicia perdió ante Gimnasia (M), quedó afuera y se mete Unión

Defensa y Justicia perdió ante Gimnasia (M), quedó afuera y se mete Unión

La provincia
La Feria Internacional del Libro cuenta con la cultura entrerriana

La Feria Internacional del Libro cuenta con la cultura entrerriana

La Escuela N°48 Conscripto Bernardi celebra este martes su centenario

La Escuela N°48 Conscripto Bernardi celebra este martes su centenario

Rogelio Frigerio mantuvo una reunión de trabajo con Luis Caputo y otros funcionarios

Rogelio Frigerio mantuvo una reunión de trabajo con Luis Caputo y otros funcionarios

Soja: la cosecha alcanza el 15% en primera y 4% en segunda en Entre Ríos

Soja: la cosecha alcanza el 15% en primera y 4% en segunda en Entre Ríos

El padre Fabián Minigutti asumió como párroco de la Catedral de Paraná

El padre Fabián Minigutti asumió como párroco de la Catedral de Paraná

Dejanos tu comentario