Boca quedó segundo y enfrentará a Huracán en octavos de final

Boca venció a Central Córdoba en Santiago del Estero y Vélez no goleó a Newell's, por lo que ya sabe que abrirá los playoffs con el Globo en La Bombonera.

Mientras Boca ya se encuentra en Guayaquil para enfrentar a Barcelona de Ecuador por la fecha cuatro del Grupo D de la Copa Libertadores, el Xeneize se enteró que el triunfo por 2 a 1 del once alternativo presentado en Santiago del Estero le terminó otorgando el segundo puesto de la Zona A, luego de que Vélez empate 1 a 1 con Newell's en el José Amalfitani.

El rival del cuadro de la Ribera en la siguiente instancia será Huracán , séptimo lugar de la Zona B, el encuentro se jugará el próximo sábado en La Bombonera .

En Santiago del Estero, Boca buscará la victoria y el liderazgo de la Zona A

El equipo de Claudio Úbeda quedó con 30 unidades tras el triunfo en Santiago pero dependía de Estudiantes, que se impuso por 2-0 en su visita a Platense y con 31 puntos terminó en lo más alto del Grupo A.

Por ser segundo a Boca le podría jugar una hipotética semifinal como visitante con Independiente Rivadavia, en caso de que ambos avancen todas las instancias correspondientes.

Del otro lado del cuadro quedó River, que también fue segundo en su Zona y es por eso que un eventual Superclásico únicamente puede darse en la final, que se disputará el 24 de mayo a las 15.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Lo único que podía evitar el segundo puesto de Boca era una histórica goleada por siete o más goles del Fortín frente a la Lepra, si esto hubiera pasado, el rival hubiera sido Gimnasia y el potencial duelo con el Millonario hubiera quedado más cerca, pues se habría podido dar en cuartos de final.