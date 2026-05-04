La concesionaria del puente Rosario-Victoria informó que este martes habrá cortes programados de tránsito sobre la ruta nacional 174.

Habrá cortes programados en el puente Rosario-Victoria este martes.

La concesionaria del puente Rosario-Victoria informó que este martes habrá cortes programados de tránsito sobre la Ruta nacional 174 debido a trabajos para instalar pórticos metálicos en el viaducto. Se estima que serán por espacio de una hora en cada cabecera.

Según detallaron, el operativo se llevará adelante en ambos sentidos de circulación y requerirá interrupciones temporales para garantizar la seguridad durante las maniobras.

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El cronograma previsto es el siguiente:

En la cabecera Victoria, el corte comenzará a las 10.

En la cabecera Rosario, la interrupción se realizará desde las 11.

Desde la concesionaria aclararon que cada corte tendrá una duración estimada de una hora.

Por ese motivo, recomendaron a quienes tengan previsto circular por la conexión Rosario-Victoria que planifiquen el viaje con anticipación y contemplen posibles demoras.