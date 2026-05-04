Uno Entre Rios | La Provincia | Puente Rosario-Victoria

Habrá cortes programados en el puente Rosario-Victoria este martes

La concesionaria del puente Rosario-Victoria informó que este martes habrá cortes programados de tránsito sobre la ruta nacional 174.

4 de mayo 2026 · 23:41hs
Habrá cortes programados en el puente Rosario-Victoria este martes.

Habrá cortes programados en el puente Rosario-Victoria este martes.

La concesionaria del puente Rosario-Victoria informó que este martes habrá cortes programados de tránsito sobre la Ruta nacional 174 debido a trabajos para instalar pórticos metálicos en el viaducto. Se estima que serán por espacio de una hora en cada cabecera.

Cortes en el puente Rosario-Victoria

Según detallaron, el operativo se llevará adelante en ambos sentidos de circulación y requerirá interrupciones temporales para garantizar la seguridad durante las maniobras.

La cultura entrerriana en la Feria Internacional del Libro.

La Feria Internacional del Libro cuenta con la cultura entrerriana

la escuela n°48 conscripto bernardi celebra este martes su centenario

La Escuela N°48 Conscripto Bernardi celebra este martes su centenario

El cronograma previsto es el siguiente:

  • En la cabecera Victoria, el corte comenzará a las 10.
  • En la cabecera Rosario, la interrupción se realizará desde las 11.

Desde la concesionaria aclararon que cada corte tendrá una duración estimada de una hora.

Por ese motivo, recomendaron a quienes tengan previsto circular por la conexión Rosario-Victoria que planifiquen el viaje con anticipación y contemplen posibles demoras.

Puente Rosario-Victoria Tránsito Ruta 174
Noticias relacionadas
Rogelio Frigerio mantuvo una reunión de trabajo con Luis Caputo y otros funcionarios de la cartera de Economía. 

Rogelio Frigerio mantuvo una reunión de trabajo con Luis Caputo y otros funcionarios

Soja: la cosecha alcanza el 15% en primera y 4% en segunda en Entre Ríos.

Soja: la cosecha alcanza el 15% en primera y 4% en segunda en Entre Ríos

El padre Fabián Minigutti asumió como párroco de la Catedral de Paraná.

El padre Fabián Minigutti asumió como párroco de la Catedral de Paraná

Rogelio Frigerio se reunió con Diego Santilli en Casa Rosada por rutas y relación fiscal.

Rogelio Frigerio se reunió con Diego Santilli en Casa Rosada por rutas y relación fiscal

Ver comentarios

Lo último

Habrá cortes programados en el puente Rosario-Victoria este martes

Habrá cortes programados en el puente Rosario-Victoria este martes

Vecinos de Villa Elisa se movilizaron para reclamar más seguridad

Vecinos de Villa Elisa se movilizaron para reclamar más seguridad

San Salvador: un conductor alcoholizado chocó a tres ciclistas

San Salvador: un conductor alcoholizado chocó a tres ciclistas

Ultimo Momento
Habrá cortes programados en el puente Rosario-Victoria este martes

Habrá cortes programados en el puente Rosario-Victoria este martes

Vecinos de Villa Elisa se movilizaron para reclamar más seguridad

Vecinos de Villa Elisa se movilizaron para reclamar más seguridad

San Salvador: un conductor alcoholizado chocó a tres ciclistas

San Salvador: un conductor alcoholizado chocó a tres ciclistas

La Feria Internacional del Libro cuenta con la cultura entrerriana

La Feria Internacional del Libro cuenta con la cultura entrerriana

La Escuela N°48 Conscripto Bernardi celebra este martes su centenario

La Escuela N°48 Conscripto Bernardi celebra este martes su centenario

Policiales
Vecinos de Villa Elisa se movilizaron para reclamar más seguridad

Vecinos de Villa Elisa se movilizaron para reclamar más seguridad

San Salvador: un conductor alcoholizado chocó a tres ciclistas

San Salvador: un conductor alcoholizado chocó a tres ciclistas

Concordia: una pelea en la cárcel terminó con tres internos hospitalizados

Concordia: una pelea en la cárcel terminó con tres internos hospitalizados

Acordó 11 años por matar a un joven, se arrepintió y ahora podría ir más de dos décadas a la cárcel

Acordó 11 años por matar a un joven, se arrepintió y ahora podría ir más de dos décadas a la cárcel

Un motociclista perdió la vida tras chocar con un camión en la Ruta 12

Un motociclista perdió la vida tras chocar con un camión en la Ruta 12

Ovación
Boca quedó segundo y enfrentará a Huracán en octavos de final

Boca quedó segundo y enfrentará a Huracán en octavos de final

Todo confirmado: River enfrentará a San Lorenzo en los octavos de final

Todo confirmado: River enfrentará a San Lorenzo en los octavos de final

Vélez empató con Newells y jugará con Gimnasia en los playoffs

Vélez empató con Newell's y jugará con Gimnasia en los playoffs

Premier League: Manchester City empató y celebró el Arsenal

Premier League: Manchester City empató y celebró el Arsenal

Defensa y Justicia perdió ante Gimnasia (M), quedó afuera y se mete Unión

Defensa y Justicia perdió ante Gimnasia (M), quedó afuera y se mete Unión

La provincia
Habrá cortes programados en el puente Rosario-Victoria este martes

Habrá cortes programados en el puente Rosario-Victoria este martes

La Feria Internacional del Libro cuenta con la cultura entrerriana

La Feria Internacional del Libro cuenta con la cultura entrerriana

La Escuela N°48 Conscripto Bernardi celebra este martes su centenario

La Escuela N°48 Conscripto Bernardi celebra este martes su centenario

Rogelio Frigerio mantuvo una reunión de trabajo con Luis Caputo y otros funcionarios

Rogelio Frigerio mantuvo una reunión de trabajo con Luis Caputo y otros funcionarios

Soja: la cosecha alcanza el 15% en primera y 4% en segunda en Entre Ríos

Soja: la cosecha alcanza el 15% en primera y 4% en segunda en Entre Ríos

Dejanos tu comentario