La concesionaria del puente Rosario-Victoria informó que este martes habrá cortes programados de tránsito sobre la Ruta nacional 174 debido a trabajos para instalar pórticos metálicos en el viaducto. Se estima que serán por espacio de una hora en cada cabecera.
Habrá cortes programados en el puente Rosario-Victoria este martes
La concesionaria del puente Rosario-Victoria informó que este martes habrá cortes programados de tránsito sobre la ruta nacional 174.
4 de mayo 2026 · 23:41hs
Cortes en el puente Rosario-Victoria
Según detallaron, el operativo se llevará adelante en ambos sentidos de circulación y requerirá interrupciones temporales para garantizar la seguridad durante las maniobras.
El cronograma previsto es el siguiente:
- En la cabecera Victoria, el corte comenzará a las 10.
- En la cabecera Rosario, la interrupción se realizará desde las 11.
Desde la concesionaria aclararon que cada corte tendrá una duración estimada de una hora.
Por ese motivo, recomendaron a quienes tengan previsto circular por la conexión Rosario-Victoria que planifiquen el viaje con anticipación y contemplen posibles demoras.