Vélez empató con Newell's y jugará con Gimnasia en los playoffs

En Liniers, Vélez empezó arriba con gol de Monzón pero Ramírez puso el 1-1 final para la eliminada Lepra.

En el estadio José Amalfitani, Vélez empató 1-1 ante Newell’s en el cierre su participación en la Zona A del Torneo Apertura antes de iniciar los playoffs.

Las ganas de ambos entregó un ritmo dinámico con llegadas de las dos áreas en los 45 minutos iniciales. Vélez tuvo las más claras, entre ellas una proyección de Aaron Quiroz que terminó con un remate mordido de Dilan Godoy que obligó a una salvada providencial de Josue Reinatti.

Vélez superó a Gimnasia y Tiro y se aseguró un lugar en los octavos de la Copa Argentina

Mientras que el conjunto rojinegro también se arrimó y tuvo sus avisos, pero sin la profundidad de su rival.

En el comienzo del complemento el Fortín se puso en ventaja luego de un desborde de Diego Valdes cuyo centro conectó de cabeza Florián Monzón. La pelota ingresó en su totalidad pese al reclamo de los jugadores de Newell’s que reclamaron lo contrario.

Aunque La Lepra reaccionó rápido y en la siguiente jugada consiguieron la igualdad, que tuvo suspenso en su confirmación por una posición adelantada de Ignacio Ramírez, que estuvo habilitado por dos rivales. Luego de la intervención del VAR el árbitro Luis Lobo Medina marcó el tanto rosarino.

En el final el conjunto rojinegro pudo darlo vuelta, pero le anularon otro tanto del propio Colo Ramírez por posición adelantada. La jugada ameritó la intervención del VAR.

El encuentro terminó igualado 1-1. El cotejo tuvo momentos de intensidad y bajó el telón de la fase regular del Torneo Apertura.

Vélez con Gimnasia

Vélez termina tercero en la Zona A y se clasificó a los octavos de final, donde recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata (sexto en la Zona B). Mientras que Newell’s quedó afuera de la segunda ronda.