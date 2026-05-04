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Un motociclista perdió la vida tras chocar con un camión en la Ruta 12

Un motociclista murió tras chocar de frente con un camión en la Ruta 12 entre Nogoyá y Rosario del Tala.

4 de mayo 2026 · 08:37hs
Un motociclista perdió la vida tras chocar con un camión en la Ruta 12

Un fatal siniestro vial se registró en las primeras horas de este lunes 4 de mayo sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 327, en el tramo que une las localidades de Nogoyá y Rosario del Tala. El hecho ocurrió aproximadamente a las 05:38 horas y tuvo como protagonistas a un camión Volkswagen 330, al mando de un vecino de Nogoyá de 38 años, y una motocicleta Yamaha YBR 125, conducida por un hombre de 58 años oriundo de Funes, provincia de Santa Fe.

De acuerdo con las primeras pericias realizadas en el lugar, el motociclista se desplazaba en dirección Tala-Nogoyá, mientras que el transporte de carga lo hacía en sentido opuesto. Por causas que aún son materia de investigación, el motovehículo habría invadido el carril sur, provocando un fuerte impacto frontal con el camión. Como consecuencia del violento choque, el conductor de la moto falleció de manera instantánea y su rodado terminó incendiándose sobre la cinta asfáltica.

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Tránsito interrumpido

Debido a la gravedad del accidente, el tránsito sobre la ruta permaneció interrumpido durante varias horas, siendo desviado por la zona de tránsito pesado de la localidad de Lucas González para permitir el trabajo de los servicios de emergencia. En el sitio se desplegó un importante operativo que incluyó a personal de la Comisaría de Lucas González, la División Policía Científica y el Puesto de Control Vial de Nogoyá, consignó Nogoyá Noticias.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía en turno, con la presencia en el lugar del hecho de la médica forense y el médico policial. Según se informó oficialmente, se realizaron los test de alcoholemia correspondientes a los involucrados, los cuales arrojaron resultados negativos.

Motociclista Camión Ruta 12
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