Uno Entre Rios | Economia | reforma

Reforma del BCRA: cinco claves del proyecto

La reforma de la Carta Orgánica del BCRA busca la independencia de la autoridad monetaria y el límite de su capacidad para financiar al sector público

31 de julio 2026 · 10:43hs
La reforma de la Carta Orgánica del BCRA busca la independencia de la autoridad monetaria y el límite de su capacidad para financiar al sector público

La reforma de la Carta Orgánica del BCRA busca la independencia de la autoridad monetaria y el límite de su capacidad para financiar al sector público
Reforma del BCRA: qué cambios quiere el Gobierno y por qué siguen de cerca los mercados.

Reforma del BCRA: qué cambios quiere el Gobierno y por qué siguen de cerca los mercados.
Javier Milei manifestó en cadena nacional que el Banco Central “posibilitó el robo de la alta política” y presentó la reforma de la Carta Orgánica.

Javier Milei manifestó en cadena nacional que el Banco Central “posibilitó el robo de la alta política” y presentó la reforma de la Carta Orgánica.

El presidente Javier Milei presentó el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una de las iniciativas económicas más importantes que impulsa el Gobierno, con el objetivo de reforzar la independencia de la autoridad monetaria y limitar su capacidad para financiar al sector público.

Los cinco principales cambios que propone el Ejecutivo.

Reforma del BCRA: qué cambios quiere el Gobierno y por qué siguen de cerca los mercados.

Reforma del BCRA: qué cambios quiere el Gobierno y por qué siguen de cerca los mercados

Importaciones: el cambio silencioso que puede disparar las compras en el exterior.

Importaciones: el cambio silencioso que puede disparar las compras en el exterior

1. Un único objetivo para el Banco Central

El proyecto elimina el esquema de objetivos múltiples incorporado en la reforma de 2012 y establece que la misión principal del Banco Central será preservar el valor de la moneda. Para el Gobierno, la entidad debe concentrarse exclusivamente en la estabilidad monetaria y dejar de asumir funciones vinculadas con el empleo, el desarrollo económico o la estabilidad financiera.

2. Prohibición de financiar al Estado con emisión

La iniciativa plantea impedir que el Banco Central otorgue asistencia financiera al Tesoro nacional, a las provincias y a los municipios, además de prohibir la compra de títulos públicos en el mercado primario. El Gobierno sostiene que esa herramienta fue utilizada durante décadas para cubrir déficits fiscales mediante emisión monetaria y que su eliminación busca evitar que vuelva a repetirse ese mecanismo.

3. Mayor independencia para las autoridades del BCRA

Otro de los ejes del proyecto apunta a fortalecer la autonomía institucional del organismo. Si bien se mantiene el mecanismo de designación de las autoridades, se endurecen las condiciones para su remoción, que requerirá mayorías especiales en ambas cámaras del Congreso, con el objetivo de reducir la influencia política sobre la conducción del Banco Central.

4. Cambios en el manejo del patrimonio del Banco Central

La reforma prevé eliminar las Letras Intransferibles y restringir la distribución de utilidades derivadas de la administración de activos del Banco Central. Además, propone que determinados resultados contables se destinen a reservas técnicas y que solo puedan utilizarse para la cancelación de deuda pública en los casos previstos por la nueva normativa.

5. Una reforma integrada a un paquete económico más amplio

Durante la presentación, Milei sostuvo que la modificación de la Carta Orgánica forma parte de un conjunto de proyectos que también incluye el denominado "grillete fiscal" y una reforma del mercado de capitales. Según explicó, las iniciativas buscan consolidar el equilibrio fiscal, impedir el financiamiento del gasto mediante emisión y generar un sistema financiero con mayor capacidad para canalizar el ahorro hacia la inversión.

El proyecto será enviado al Congreso para su tratamiento. El oficialismo considera que la reforma constituye uno de los pilares de su estrategia económica, tras el viraje sobre el destino del organismo por parte del presidente que pretendía "dinamitarlo". Se apuesta a conseguir los apoyos necesarios para avanzar con su aprobación.

reforma BCRA Claves Proyecto Javier Milei
Noticias relacionadas
El dólar oficial cayó a 1.488 pesos, su menor valor en más de una semana, y se redujo la presión cambiaria.

El dólar oficial cayó a 1.488 pesos, su menor valor en más de una semana, y se redujo la presión cambiaria

Ventas de combustibles crecieron 1,3% en Entre Ríos y la provincia quedó segunda a nivel nacional.

Ventas de combustibles crecieron 1,3% en Entre Ríos y la provincia quedó segunda a nivel nacional

La cooperativa Cotapa concretó el primer pago para adquirir los activos de la exempresa láctea.

La cooperativa Cotapa concretó el primer pago para adquirir los activos de la exempresa láctea

El CEER reunió al empresariado y al Gobierno para debatir el futuro económico del país.

CEER reunió al empresariado y al Gobierno para debatir el futuro económico del país

Ver comentarios

Lo último

APB: La Liga Provincial y el Clausura compartirán partidos

APB: La Liga Provincial y el Clausura compartirán partidos

Cómo lograr una buena foto: abrieron las inscripciones para el curso de fotografía en La Hendija

Cómo lograr una buena foto: abrieron las inscripciones para el curso de fotografía en La Hendija

Reforma del BCRA: cinco claves del proyecto

Reforma del BCRA: cinco claves del proyecto

Ultimo Momento
APB: La Liga Provincial y el Clausura compartirán partidos

APB: La Liga Provincial y el Clausura compartirán partidos

Cómo lograr una buena foto: abrieron las inscripciones para el curso de fotografía en La Hendija

Cómo lograr una buena foto: abrieron las inscripciones para el curso de fotografía en La Hendija

Reforma del BCRA: cinco claves del proyecto

Reforma del BCRA: cinco claves del proyecto

Cada presentación tiene una energía única: The Beats prepara su regreso a Paraná con A Través del Tiempo

"Cada presentación tiene una energía única": The Beats prepara su regreso a Paraná con "A Través del Tiempo"

Adrián Bruffal: Estamos convencidos de que esta decisión será un éxito

Adrián Bruffal: "Estamos convencidos de que esta decisión será un éxito"

Policiales
Un joven fue detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Un joven fue detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Comienza el lunes el juicio por el femicidio de Luisina Leoncino

Comienza el lunes el juicio por el femicidio de Luisina Leoncino

Paraná: investigan el presunto rapto de una joven

Paraná: investigan el presunto rapto de una joven

Violento ataque a un colectivo de la Línea L1: una mujer arrojó un ladrillo y destrozó el parabrisas

Violento ataque a un colectivo de la Línea L1: una mujer arrojó un ladrillo y destrozó el parabrisas

Comenzó el juicio a una banda narco con nexo en Concordia

Comenzó el juicio a una banda narco con nexo en Concordia

Ovación
APB: La Liga Provincial y el Clausura compartirán partidos

APB: La Liga Provincial y el Clausura compartirán partidos

Paraná se prepara para recibir la gran fiesta del sóftbol sudamericano

Paraná se prepara para recibir la gran fiesta del sóftbol sudamericano

El fútbol de luto: murió Franco Baresi, leyenda de la Selección de Italia

El fútbol de luto: murió Franco Baresi, leyenda de la Selección de Italia

Boca Juniors venció por penales a OHiggins y avanzó a los octavos de final

Boca Juniors venció por penales a O'Higgins y avanzó a los octavos de final

Independiente se impuso ante Newells en Avellaneda y tiene puntaje perfecto

Independiente se impuso ante Newell's en Avellaneda y tiene puntaje perfecto

La provincia
Cómo lograr una buena foto: abrieron las inscripciones para el curso de fotografía en La Hendija

Cómo lograr una buena foto: abrieron las inscripciones para el curso de fotografía en La Hendija

Temporal en La Criolla: a los viveros les llevará meses poder recuperarse

Temporal en La Criolla: a los viveros les llevará meses poder recuperarse

SMN emitió un alerta naranja por tormentas fuertes

SMN emitió un alerta naranja por tormentas fuertes

Frigerio recibió a gremios de Granja Tres Arroyos para avanzar en una salida a la crisis laboral

Frigerio recibió a gremios de Granja Tres Arroyos para avanzar en una salida a la crisis laboral

El Gobierno inició un sumario por faltas injustificadas y reclama devolución de $36,7 millones

El Gobierno inició un sumario por faltas injustificadas y reclama devolución de $36,7 millones

Dejanos tu comentario