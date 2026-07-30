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El dólar oficial cayó a 1.488 pesos, su menor valor en más de una semana, y se redujo la presión cambiaria

El dólar oficial bajó en el mercado mayorista y minorista tras la licitación del Tesoro. También retrocedieron el MEP y el CCL.

30 de julio 2026 · 18:45hs
El dólar oficial cayó a 1.488 pesos

El dólar oficial cayó a 1.488 pesos, su menor valor en más de una semana, y se redujo la presión cambiaria.

El dólar oficial volvió a retroceder este miércoles y cerró en 1.488 pesos para la venta en el mercado mayorista, su menor cotización en más de una semana. De esta manera, quedó un 23,9% por debajo del techo de la banda cambiaria, fijado en 1.843,63 pesos.

La rueda estuvo acompañada por un importante volumen de operaciones, que superó los 539,5 millones de dólares en el segmento de contado, en línea con el debilitamiento de la divisa estadounidense en los mercados internacionales.

El dólar oficial volvió a subir en la jornada de este jueves. 

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La estabilidad cambiaria también encontró respaldo en la última licitación del Ministerio de Economía, que logró un rollover del 144,5% al colocar 12,21 billones de pesos. Además, el Gobierno captó otros US$ 309 millones mediante la reapertura del Bonar 2029.

En el mercado de futuros también predominó la tendencia bajista, con caídas de hasta el 0,6% en los contratos correspondientes a 2026. Los operadores proyectan que el tipo de cambio mayorista finalizará julio en torno a los1.488 pesos y alcanzará los 1.631 pesos hacia diciembre.

Segmento minorista

En el segmento minorista, el dólar cerró a 1.510 pesos para la venta en el Banco Nación, por lo que la cotización del dólar tarjeta quedó en 1.963 pesos para consumos en el exterior. De acuerdo con el promedio que releva el Banco Central entre las entidades financieras, el tipo de cambio vendedor se ubicó en 1.512,02 pesos.

Por su parte, el dólar blue descendió a 1.565 pesos para la venta, luego de tocar un máximo intradiario de 1.570 pesos. A pesar de la baja, acumula un incremento de 50 pesos en julio, equivalente al 3,3%, y continúa siendo la segunda cotización más elevada del mercado, detrás del contado con liquidación (CCL).

La baja del tipo de cambio oficial amplió la brecha con el dólar informal hasta el 5,2%, el nivel más alto desde fines de diciembre de 2025.

En tanto, las cotizaciones financieras también cerraron en descenso. El dólar MEP cayó 0,5%, hasta 1.517,10 pesos, mientras que el contado con liquidación retrocedió 1% y finalizó en 1.570,42 pesos. Las brechas con el tipo de cambio mayorista quedaron en 1,4% y 4,9%, respectivamente.

Dólar oficial Pesos Mercados
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