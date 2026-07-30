El CEER reunió al empresariado y al Gobierno para debatir el futuro económico del país.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger, defendió ayer las políticas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei durante su participación en el XIX Foro Anual "Institucionalidad, Competitividad y Desarrollo Sustentable", organizado por el Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.

Ante un auditorio integrado por empresarios, dirigentes, profesionales y referentes institucionales, el funcionario sostuvo que el objetivo de la actual gestión es consolidar un escenario de estabilidad económica y menor intervención estatal, con el propósito de generar condiciones para el desarrollo y la inversión del sector privado.

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La palabra de Rogelio Frigerio

La jornada fue inaugurada por el gobernador Rogelio Frigerio, quien dio la bienvenida a los asistentes y destacó la presencia de Sturzenegger, con quien compartió funciones durante el gobierno de Cambiemos, cuando se desempeñaban como ministro del Interior y presidente del Banco Central, respectivamente. "Compartimos equipo de trabajo y gestión muchos años en una etapa en la que entendimos que gobernar era animarse a discutir lo que nadie quería discutir", recordó el mandatario provincial. "Es lo que hacemos en Entre Ríos hace dos años", agregó.

Durante su discurso, Frigerio repasó las principales medidas impulsadas por su administración con el objetivo de fortalecer al sector privado y mejorar la competitividad de la provincia. Aseguró que desde el inicio de la gestión se avanzó en la eliminación de gastos improductivos, el ordenamiento de las cuentas públicas y la supresión de privilegios. "Cortamos gastos improductivos, ordenamos el caos que recibimos en la administración, privilegios y avivadas. Íbamos a soportar marchas y escraches, pero nada nos va a alejar del sueño de ver a Entre Ríos desplegar su potencial", afirmó.

El gobernador también destacó la renovación de la legislación vinculada al Certificado Único Ambiental, la creación de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones y la puesta en marcha del Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones. Según detalló, actualmente existen 156 grandes proyectos de inversión productiva en marcha que prevén la generación de 2.560 nuevos puestos de trabajo registrados en el sector privado. Asimismo, celebró la reciente aprobación definitiva de la reforma previsional provincial al sostener que "empezamos a poner fin a uno de los principales cepos del desarrollo de Entre Ríos", al recordar que el déficit de la Caja de Jubilaciones representa un millón de dólares diarios. En ese marco, ratificó su alineamiento con el rumbo económico impulsado por el Gobierno nacional y sostuvo que "la libertad económica y la modernización que lleva adelante el gobierno nacional son el camino que Argentina tenía que sostener en el tiempo".

La exposición de Federico Sturzenegger

Tras la apertura del mandatario provincial, Sturzenegger brindó la conferencia titulada "La economía de Javier Milei", en la que repasó los principales ejes del programa económico nacional y explicó la visión del Gobierno sobre el rol del Estado y el sector privado. Al comenzar su exposición, sorprendió al señalar que el éxito de la gestión será el día en que los empresarios ya no consideren necesario escuchar a funcionarios públicos en este tipo de encuentros.

"Aspiro a que en unos años ustedes hagan esta conferencia y no necesiten, ni quieran, ni les interese escuchar a un funcionario", afirmó. Explicó que ese escenario significaría que la Argentina habrá alcanzado una estabilidad suficiente para que las discusiones empresariales dejen de estar concentradas en las decisiones gubernamentales y pasen a enfocarse en las oportunidades de desarrollo. "Si logramos llegar a eso es que habremos hecho nuestro trabajo; que ustedes estén hablando más sobre los mercados internacionales, sobre las nuevas oportunidades, sobre las nuevas tecnologías y que de alguna manera se haya presentado un escenario estable, tranquilo, que no se mueve; que no sea que uno sale a la calle todos los días y tiene que ponerse el casco para ver qué golpazo va a hacer el Gobierno o qué sorpresa te va a dar y cómo vas a ir sorteando esas piedras", expresó.

A continuación, el ministro describió los principios que, según su visión, sostienen la gestión del presidente Javier Milei. "Yo siempre digo que Javier es como un trípode, tiene tres ideas centrales. La primera, el equilibrio fiscal. Para él es una cosa sin ecuánimes", manifestó, al remarcar que el orden de las cuentas públicas constituye un objetivo irrenunciable para la administración nacional.

En esa línea, defendió con firmeza la reducción del gasto público y sostuvo que el Gobierno considera que una parte importante de las funciones estatales carece de utilidad. "Nosotros también tenemos una visión de que muchas de las cosas que hace el Estado son inútiles", señaló. A su entender, cada reducción del gasto representa un alivio inmediato para quienes financian el funcionamiento estatal. "Cada peso que gasta el Estado alguien lo paga. Cuando vos bajás un peso del gasto público es un peso menos que le pedís al sector privado que financie", afirmó.

Sturzenegger sostuvo que durante el primer año de gestión de Javier Milei el gasto público se redujo un 30 por ciento, equivalente a cinco puntos del Producto Bruto Interno, y vinculó directamente esa decisión con la recuperación de la actividad económica. "¿Por qué la economía creció 6 por ciento? Porque fueron cinco puntos del PBI que uno le devolvió al sector privado", aseguró.

El funcionario también destacó que una parte significativa del ajuste permitió eliminar lo que definió como el "impuesto inflacionario". Según explicó, antes del cambio de política económica una porción importante del déficit fiscal era financiada mediante emisión monetaria. "El impuesto más importante que pudimos bajar al bajar esos cinco puntos del PBI fue el impuesto inflacionario, porque dos puntos y medio del PBI se financiaban con emisión monetaria", indicó.

Durante otro tramo de su exposición, Sturzenegger reivindicó la política de ajuste fiscal como una herramienta para mejorar las condiciones económicas y sociales. "Como dice el presidente Milei, doce millones de argentinos salieron de la pobreza gracias a la motosierra, gracias a bajar el gasto público", sostuvo. En ese sentido, insistió en que el objetivo final de la reducción del gasto no es únicamente alcanzar el equilibrio fiscal sino disminuir la presión tributaria sobre quienes producen e invierten. "Nunca nos olvidemos que el fin último de bajar el gasto público, sobre todo si es un gasto público que no sirve para nada, es también sacarle el pie de encima al sector privado, reducirle la carga tributaria al sector privado y es uno a uno, no es una entelequia. Yo bajo un gasto acá y es un peso que no necesito recaudar", afirmó.

Finalmente, el ministro planteó que la filosofía del Gobierno parte de la confianza en la capacidad de las personas para desarrollarse cuando disminuye la intervención estatal. "Tenemos la idea de que si ustedes son libres van a hacer muchísimo más y que la gesta del hombre y la mujer común y del empresario muchas veces son más los obstáculos que les pone el Gobierno que los obstáculos que les pone el mercado y es eso que tenemos que ir desarmando", concluyó.

La jornada reunió a referentes del ámbito empresarial, académico e institucional para analizar la coyuntura económica, el escenario político, la competitividad y los desafíos del desarrollo sustentable. Tras la exposición de Federico Sturzenegger, el programa continuó con la participación del economista Santiago Bulat, quien brindó un análisis sobre la situación económica y las perspectivas hacia adelante. Luego, el analista político Andrés Malamud abordó el contexto nacional e internacional, mientras que Patricia Jebsen cerró el encuentro con una presentación centrada en el mundo del trabajo, el liderazgo y los desafíos de las nuevas generaciones dentro de las organizaciones.