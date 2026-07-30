La nueva normativa de la ARCA simplifica el régimen de pequeños envíos, elimina diferencias entre sistemas y establece nuevas condiciones para importaciones.

Importaciones: el cambio silencioso que puede disparar las compras en el exterior.

El Gobierno nacional oficializó un nuevo régimen para las compras en el exterior que modifica de manera significativa las condiciones para importar productos de uso personal. La medida, implementada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), busca simplificar el sistema, unificar criterios y eliminar diferencias que existían entre los distintos canales de ingreso de mercadería al país.

Entre los cambios más importantes aparece un nuevo esquema para los pequeños envíos internacionales, con un tope de hasta USD 3.000 por envío, además de mantener restricciones sobre la cantidad de unidades que pueden ingresar de un mismo producto para evitar un uso comercial del régimen.

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¿Qué cambia para quienes compran en el exterior?

La nueva normativa elimina diferencias que existían entre el régimen postal y el sistema courier, estableciendo reglas más uniformes para las compras internacionales.

Entre las principales novedades se destacan:

* Se unifican las condiciones para el ingreso de mercadería.

* Cada envío podrá tener un valor de hasta USD 3.000.

* Se mantiene un límite de hasta tres unidades de una misma especie por envío.

* Los productos deberán estar destinados al uso personal y no podrán tener fines comerciales.

Los productos que seguirán teniendo límites

Aunque el nuevo régimen flexibiliza varios aspectos, no habilita la importación ilimitada de productos.

ARCA mantiene restricciones para evitar el ingreso de mercadería con fines comerciales. En ese sentido, determinados artículos, especialmente los electrónicos alcanzados por el régimen específico, sólo podrán ingresarse respetando los topes establecidos por la normativa vigente.

También cambian los impuestos

Otra de las modificaciones relevantes es la eliminación de la alícuota fija del 50% que regía para determinados envíos postales.

Con el nuevo esquema, el tratamiento tributario queda unificado y el excedente por encima de las franquicias aplicables tributará según el régimen general correspondiente, dejando atrás diferencias que generaban confusión entre los consumidores.

Un cambio que apunta a simplificar las compras

Desde el Gobierno sostienen que la reforma busca reducir trabas administrativas, facilitar el comercio internacional y brindar mayor previsibilidad tanto a consumidores como a operadores logísticos.

Además de modificar las reglas para las importaciones personales, la normativa elimina los límites de valor para las exportaciones comerciales realizadas por vía postal, una medida que también apunta a favorecer a emprendedores y pequeñas empresas que venden productos al exterior.

Con estas modificaciones, el régimen de compras internacionales entra en una nueva etapa, con reglas más homogéneas y un sistema que promete agilizar las operaciones sin perder los controles destinados a evitar el uso comercial de los envíos personales.

Fuente: Ecos365