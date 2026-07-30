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Frigerio recibió a gremios de Granja Tres Arroyos para avanzar en una salida a la crisis laboral

El gobernador Frigerio analizó con sindicatos la situación de la planta de Concepción del Uruguay, donde más de 900 trabajadores esperan una solución.

30 de julio 2026 · 20:42hs
Frigerio recibió a gremios de Granja Tres Arroyos para avanzar en una salida a la crisis laboral.

Frigerio recibió a gremios de Granja Tres Arroyos para avanzar en una salida a la crisis laboral.

El gobernador Rogelio Frigerio recibió este jueves a representantes de los gremios que nuclean a los trabajadores de Granja Tres Arroyos, en una reunión destinada a evaluar la situación que atraviesa la empresa y analizar posibles caminos para superar la crisis productiva y laboral.

Del encuentro participaron también el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano. La reunión tuvo como eje principal la paralización de la planta ubicada en Concepción del Uruguay, donde más de 900 trabajadores permanecen sin poder desarrollar sus tareas y con salarios adeudados desde fines de abril.

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Durante la jornada, el mandatario provincial manifestó su acompañamiento a los empleados afectados y ratificó la voluntad del gobierno entrerriano de continuar interviniendo y siguiendo de cerca la evolución del conflicto.

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En los últimos días, un grupo de trabajadores comenzó a percibir el subsidio provincial de 200 mil pesos dispuesto como asistencia ante la emergencia. La medida se suma a la ayuda alimentaria y al esquema de tarifa social diferenciada de energía eléctrica implementado para acompañar a las familias alcanzadas por la situación.

El reclamo sindical

Luego del encuentro, el secretario general nacional de la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA), Rubén Lafuente, destacó la predisposición del gobernador y señaló que la problemática de Granja Tres Arroyos excede a Entre Ríos y alcanza a otras provincias donde la firma tiene presencia.

"Valoramos la predisposición del gobernador, que conoce en profundidad la situación y ya viene manteniendo conversaciones con distintos actores del sector", afirmó.

Por su parte, el secretario de Organización de la Federación de la Carne, Carlos Molinares, consideró positivo el encuentro y sostuvo que las organizaciones sindicales fueron escuchadas por el Ejecutivo provincial. "Manifestó su compromiso de seguir buscando alternativas para que la empresa pueda reactivarse", expresó.

A su turno, el delegado provincial de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), Edgardo Mayer, remarcó la importancia de generar condiciones para atraer inversores que permitan recuperar una actividad con posibilidades de crecimiento.

En tanto, el secretario de Junta de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, Daniel Leo, calificó la reunión como "muy importante" y destacó el compromiso compartido entre gremios y Provincia para encontrar alternativas que permitan preservar los puestos laborales.

Frigerio Granja Tres Arroyos crisis laboral
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