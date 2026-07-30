Javier Milei presentó la reforma de la Carta Orgánica del BCRA con críticas a la "alta política"

En un fuerte discurso contra la “alta política” en general y el kirchnerismo en particular, Javier Milei presentó este jueves su proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central por cadena nacional, donde estuvo acompañado por parte de su Gabinete y el equipo económico.

El Presidente afirmó: “Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importante de los últimos 91 años y poner fin a la estafa de financiar dinero para la alta política”.

“La reforma de la Carta Orgánica viene a poner fin a la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación, también conocida como impuesto inflacionario. Este impuesto permite, a su vez, aumentar los ingresos tributarios sin autorización del Congreso”, explicó el jefe de Estado.

Luego, para acentuar sus críticas a la política tradicional, el líder libertario puso el foco en un número que, según señaló, es la inflación acumulada desde la creación de la entidad financiera: “Para dimensionar lo que la alta política le ha robado a los argentinos de bien, basta señalar que la inflación acumulada desde la creación del Banco Central en 1935 asciende a 12.819.532.788.614.400.000% (una cifra de 20 dígitos). Es más, desde la estafa que implicó el abandono de la convertibilidad –cuando la progresía nos decía que esta vez iba a ser diferente porque la política monetaria estaría guiada por criterios de racionalidad científica–, la tasa de inflación acumulada en lo que va del siglo XXI asciende a 168.580 por ciento“.

“El BCRA posibilitó el robo de la alta política”, sentenció Milei y se refirió a la convertibilidad que aplicó Domingo Cavallo en los 90: “En dicho momento, cada peso emitido por el Banco Central estaba respaldado por un dólar. En este contexto, salir de dicha ley implicó que los 15.000 millones de dólares de aquel entonces, que eran de los argentinos, pasaran a manos de los políticos. Dicha cifra expresada a valores de hoy asciende a 30.000 millones de dólares, aun dejando de lado el interés real en dólares que se podría haber ganado por esas reservas”.

Luego, puso el foco puntualmente en Cristina Kirchner y Mercedes Marcó del Pont, ex titular del organismo: “En 2010, con motivo de la creación del Fondo del Bicentenario, la ex presidente y ahora condenada por delitos de corrupción, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, en complicidad con Mercedes Marcó del Pont, le robaron al Banco Central 10.000 millones de dólares, que expresados a moneda de hoy equivalen a 15.000 millones de dólares”.