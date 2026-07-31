El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por tormentas y amarilla por vientos, este viernes. Abarca el sur de la provincia de Entre Ríos mientras continúa el alerta amarillo para el centro y norte. Para el sábado hay alerta amarillo para toda la provincia de Entre Ríos.
SMN emitió un alerta naranja por tormentas fuertes
El pronóstico extendido del SMN indica tormentas aisladas durante todo el día y tormentas fuertes por la noche. El sábado persiste el alerta amartillo.
En tanto el pronóstico extendido indica tormentas aisladas durante todo el día y tormentas fuertes por la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 16 y los 28 grados y el viento soplará del sector norte en el orden de los 51 a 59 kilómetros por hora.
El sábado se esperan tormentas fuertes durante la madrugada y la mañana, cielo mayormente nublado por la tarde y parcialmente nublado por la noche. Los vientos serán del sector sur y l as temperaturas se ubicarán entre los 15 y los 21 grados.
Para el domingo se esperan temperaturas de entre 11 y 20 grados con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y vientos del noreste rotando al este.
El lunes las temperaturas promedio se ubicarán entre los 13 y los 18 grados, el cielo permanecerá mayormente nublado y los vientos soplarán del sector sudoeste rotando al sur.
Para el martes las temperaturas se ubicarán entre los 10 y los 18 grados con cielo mayormente nublado y vientos del sector este.
Para el miércoles las temperaturas promedio se ubicarán entre los 11 y 23 grados con cielo mayormente nublado y vientos del noreste.
El jueves las temperaturas promedios estarán en el orden de los 14 y los 26 grados, el cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada con vientos del noreste.