SMN emitió un alerta naranja por tormentas fuertes

El pronóstico extendido del SMN indica tormentas aisladas durante todo el día y tormentas fuertes por la noche. El sábado persiste el alerta amartillo.

El pronóstico extendido del SMN indica tormentas aisladas durante todo el día y tormentas fuertes por la noche. El sábado persiste el alerta amartillo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por tormentas y amarilla por vientos, este viernes. Abarca el sur de la provincia de Entre Ríos mientras continúa el alerta amarillo para el centro y norte. Para el sábado hay alerta amarillo para toda la provincia de Entre Ríos.

En tanto el pronóstico extendido indica tormentas aisladas durante todo el día y tormentas fuertes por la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 16 y los 28 grados y el viento soplará del sector norte en el orden de los 51 a 59 kilómetros por hora.

El sábado se esperan tormentas fuertes durante la madrugada y la mañana, cielo mayormente nublado por la tarde y parcialmente nublado por la noche. Los vientos serán del sector sur y l as temperaturas se ubicarán entre los 15 y los 21 grados.

Para el domingo se esperan temperaturas de entre 11 y 20 grados con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y vientos del noreste rotando al este.

El lunes las temperaturas promedio se ubicarán entre los 13 y los 18 grados, el cielo permanecerá mayormente nublado y los vientos soplarán del sector sudoeste rotando al sur.

Para el martes las temperaturas se ubicarán entre los 10 y los 18 grados con cielo mayormente nublado y vientos del sector este.

Para el miércoles las temperaturas promedio se ubicarán entre los 11 y 23 grados con cielo mayormente nublado y vientos del noreste.

El jueves las temperaturas promedios estarán en el orden de los 14 y los 26 grados, el cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada con vientos del noreste.