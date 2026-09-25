Quita de subsidios a zonas frías: qué implica la norma aprobada por el Senado

El Senado aprobó la Ley de Medidas Energéticas que recorta los subsidios de energía para zonas frías y condona deudas a distribuidoras

El Senado aprobó la Ley de Medidas Energéticas que recorta los subsidios de energía para zonas frías y condona deudas a distribuidoras

El Senado de la Nación sancionó la Ley de Medidas Energéticas por 38 votos a favor y 8 en contra , luego de un tenso debate en el recinto donde el oficialismo logró garantizar el quórum mediante el apoyo de bloques aliados.

La iniciativa, que venía con media sanción de la Cámara de Diputados, altera la estructura financiera de las empresas distribuidoras de electricidad y reduce significativamente los beneficios en las tarifas de gas en diversas regiones del país .

El Senado aprobó el recorte de subsidios en las zonas frías.

Ejes principales de la norma

Compensación de deudas con Cammesa : La ley habilita a las distribuidoras eléctricas, como Edenor y Edesur , a sanear sus compromisos financieros acumulados con la mayorista estatal Cammesa . Los pasivos, que ascienden a una suma estimada entre USD 1.842 millones y USD 2.000 millones , podrán compensarse mediante los llamados activos regulatorios , un mecanismo que computa los ingresos que las distribuidoras sostienen haber dejado de percibir durante los años en que las tarifas permanecieron congeladas.

: La ley habilita a las distribuidoras eléctricas, como , a sanear sus compromisos financieros acumulados con la mayorista estatal . Los pasivos, que ascienden a una suma estimada entre , podrán compensarse mediante los llamados , un mecanismo que computa los ingresos que las distribuidoras sostienen haber dejado de percibir durante los años en que las tarifas permanecieron congeladas. Recorte al régimen de Zona Fría: Se suprimen o modifican las bonificaciones al consumo de gas domiciliario en las áreas catalogadas dentro de este régimen.

Análisis de implicancias para los usuarios

Incremento en la factura de gas : La eliminación de los beneficios alcanzará a un universo aproximado de 3,4 millones de hogares en todo el país , concentrándose 1,2 millones en la provincia de Buenos Aires .

: La eliminación de los beneficios alcanzará a un universo aproximado de , concentrándose . Aumento en el costo final: Las familias afectadas perderán los descuentos que oscilaban entre el 30% y el 50%, lo que derivará en un encarecimiento de entre un 30% y un 50% en las facturas de gas.

Tensiones políticas

La medida expuso severas diferencias entre jurisdicciones. Mientras provincias de zonas frías (Patagonia, La Pampa, Mendoza y Buenos Aires) se ven perjudicadas por la pérdida del beneficio, mandatarios de las provincias del Norte impulsaron la aprobación tras negociar con la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía una prórroga de dos meses en los beneficios por Zona Cálida para sus distritos.

Los 8 votos negativos provienen de senadores de provincias afectadas directamente, incluyendo legisladores radicales de Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa, así como representantes de Santa Cruz.

Sectores de la oposición advirtieron sobre los riesgos de generar confrontaciones entre provincias con altas tarifas de luz y gas, cuestionando el traspaso del costo del ajuste hacia las familias de las zonas frías en favor de compensaciones fiscales y acuerdos sectoriales.