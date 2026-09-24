El tipo de cambio para consumos en el exterior avanzó hasta 2.002 pesos. El dólar mayorista terminó en 1.519,50 pesos y el blue operó a 1.560 pesos.

Dólar tarjeta: superó los 2.000 pesos luego de la suba del oficial, que cerró a 1.540 pesos en el Banco Nación.

El dólar tarjeta o turista superó este jueves la barrera de los $2.000, luego de que el tipo de cambio oficial registrara una nueva suba y alcanzara los $1.540 para la venta en el Banco Nación.

La cotización para consumos en el exterior se calcula a partir del valor oficial más una percepción del 30%. De esta manera, el dólar tarjeta llegó a $2.002.

El dólar mayorista cerró estable a 1.514 pesos, mientras el CCL subió 1,4% y llegó a 1.598,34 pesos

El dólar blue tocó un récord de 1.560 pesos y el mercado sigue la capacidad del BCRA para sumar reservas

En el mercado informal, el dólar blue operó en $1.560, mientras que el tipo de cambio mayorista llegó a tocar los $1.521 durante la jornada y finalmente cerró en $1.519,50, con un incremento de $3,50 respecto del miércoles.

El mercado cambiario volvió a mostrar presión alcista

El dólar registró nuevos movimientos alcistas en una jornada marcada por una mayor demanda de cobertura y por la dificultad del Banco Central para incrementar sus compras de divisas en el Mercado Libre de Cambios.

En el segmento minorista, el dólar avanzó $5 en el Banco Nación, hasta los $1.540 para la venta. En tanto, el promedio informado por el Banco Central entre las entidades financieras ubicó la cotización en $1.538,39.

El techo del régimen de bandas cambiarias quedó establecido este jueves en $1.911,44. De esta manera, la cotización mayorista terminó 25,8% por debajo de ese límite.

Entre los tipos de cambio financieros, el dólar MEP operó en $1.540,97 y el contado con liquidación (CCL) en $1.609,50, con variaciones acotadas frente a la jornada anterior.

Qué consumos se pagan con el dólar tarjeta

La cotización se aplica a distintos consumos realizados con tarjetas emitidas en Argentina, entre ellos:

Transporte internacional: pasajes aéreos, terrestres o marítimos hacia o desde el exterior contratados en el país o mediante sitios extranjeros.

pasajes aéreos, terrestres o marítimos hacia o desde el exterior contratados en el país o mediante sitios extranjeros. Servicios turísticos: reservas de hoteles, alquiler de vehículos, excursiones y paquetes contratados en el exterior o a través de agencias internacionales.

reservas de hoteles, alquiler de vehículos, excursiones y paquetes contratados en el exterior o a través de agencias internacionales. Gastos presenciales: compras, consumos gastronómicos, transporte y entretenimiento realizados fuera del país con tarjetas argentinas.

compras, consumos gastronómicos, transporte y entretenimiento realizados fuera del país con tarjetas argentinas. Servicios digitales: suscripciones a plataformas internacionales de streaming, licencias de software y aplicaciones facturadas en moneda extranjera.

suscripciones a plataformas internacionales de streaming, licencias de software y aplicaciones facturadas en moneda extranjera. Compras de bienes: adquisiciones realizadas en tiendas online del exterior, con envío a la Argentina o retiro fuera del país.

Cómo pagar los consumos con dólares de una cuenta

Quienes tengan dólares depositados en una caja de ahorro pueden utilizarlos para cancelar el saldo en moneda extranjera de la tarjeta y evitar la conversión de esos consumos al tipo de cambio aplicado al pago en pesos.

Para hacerlo, si la tarjeta está adherida al débito automático, primero es necesario solicitar el Stop Debit desde el home banking o la aplicación de la entidad. La opción suele encontrarse dentro de las secciones de tarjetas, pagos o débitos automáticos.

La operación debe realizarse para el período correspondiente, preferentemente entre el día posterior al cierre del resumen y las primeras horas de la fecha de vencimiento.

Luego, desde la opción de pago de tarjetas del home banking, se debe seleccionar la tarjeta correspondiente y elegir el pago en moneda extranjera. Allí se indica el monto en dólares que figura en el resumen y se selecciona la caja de ahorro en dólares como cuenta de origen.

De esta manera, el saldo en dólares se cancela directamente con los fondos disponibles en esa moneda.