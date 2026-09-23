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Aumentos de tarifas para bajar el gasto de subsidios

El dato surge del proyecto de ley de Presupuesto 2027 enviado al Congreso la semana pasada. Los aumentos serán en las tarifas de luz, gas y transporte

23 de septiembre 2026 · 10:11hs
El dato surge del proyecto de ley de Presupuesto 2027 enviado al Congreso la semana pasada. Los aumentos serán en las tarifas de luz

El dato surge del proyecto de ley de Presupuesto 2027 enviado al Congreso la semana pasada. Los aumentos serán en las tarifas de luz, gas y transporte

El Gobierno prevé continuar en 2027 con los aumentos de tarifas en luz, gas y colectivos para reducir el gasto público en subsidios por el equivalente en pesos a unos 800 millones de dólares.

Así lo estimó el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet en base a las proyecciones incluidas en el Presupuesto 2027, que el Gobierno envió la semana pasada al Congreso.

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La reducción de los subsidios a la energía y al transporte público sería desde el equivalente a 0,64% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026 a 0,53% en 2027 o desde US$ 5.200 millones a US$ 4.400 millones. "Sería el sexto año consecutivo de caída en el peso de los subsidios respecto del producto", informaron los economistas Alejandro Einstoss y Julián Rojo.

La principal complicación es que el 2027 es un año de elecciones y el propio Gobierno no quiere sobrecargar a la población con malas noticias. Incluso desde este año se viene reservando un margen para contener los aumentos y atenuar la inflación.

La intención oficial es seguir reduciendo la brecha entre los precios a los que se ofrece la energía a los usuarios y el costo real. Para eso, la principal herramienta del Gobierno es focalizar la ayuda del Estado exclusivamente en la mitad de la población que lo necesita.

Economía calculó que el año que viene los usuarios residenciales "sin subsidio" van a cubrir con sus tarifas el 94,62% de los costos de generación eléctrica -y, paradójicamente, el resto será pagado con subsidios del Tesoro-; mientras que los hogares alcanzados -unos 8.800.000 en todo el país- por el régimen focalizado de subsidios cubrirán el 64,27% del costo.

Como es habitual, el mayor gasto en subsidios se concentrará en el sector eléctrico: serán unos $ 3,1 billones en 2027, con un ajuste mayor al 35% interanual en términos reales (descontado el efecto de la inflación).

Las transferencias corrientes a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) bajarán su peso relativo en el Producto de 0,34% a 0,22%, y en todo el sector energético ese gasto se disminuirá de 0,44% a 0,37% del PIB.

En tanto, el gasto en transporte se achicará de 0,19% a 0,16% el próximo año, con un ajuste de 9% en trenes -donde aún rige la "emergencia ferroviaria"- y de 26,4% en colectivos, ya sea por nuevos aumentos de tarifas o por un recorte en las prestaciones del servicio público.

El mismo informe del IIEP destaca que los servicios públicos en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano se llevan el 14,6% de un salario promedio registrado en los hogares que ya no tienen subsidios.

Después de un fuerte salto hasta el invierno, el gasto en energía y transporte se moderó y en lo que va del año creció un 2% interanual, contando el efecto de la inflación.

Aumentos Tarifas subsidios Presupuesto 2027
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