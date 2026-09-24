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El Senado aprobó el recorte de subsidios en las zonas frías

El Senado aprobó retrotraer la expansión realizada por el kirchnerismo en la era Alberto Fernández y se cambian los parámetros para medir el beneficio.

24 de septiembre 2026 · 20:15hs
El Senado aprobó el recorte de subsidios en las zonas frías.

El Senado aprobó el recorte de subsidios en las zonas frías.

El Senado convirtió en ley este jueves el proyecto de Zonas Frías, que restringe el subsidio de gas a las provincias del sur, Malargüe y la Puna y deje sin ese beneficio a más de un millón de personas. La iniciativa fue sancionada por 38 contra 8 votos.

El tratamiento en el Senado

El tratamiento del proyecto se inició tras haber sancionado la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que tuvo modificaciones y fue girada en revisión a la Cámara de Diputados. Antes de iniciar el debate, el presidente del bloque del peronismo, José Mayans, anticipó que se retiraban, con lo cual el oficialismo deberá garantizar el quórum de 37 senadores para votar esta iniciativa.

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Con la sanción de esta ley, el Gobierno podrá reducir el déficit energético en 272 millones de pesos y ordenar las deudas que mantiene con la empresa distribuidora de energía mayorista Cammesa. La iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados afectará a más de 1 millón de usuarios, ya que se elimina el subsidio para 90 ciudades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y San Luis.

El espíritu del proyecto

El proyecto fija que el subsidio se mantendrá únicamente para usuarios de la Patagonia, Malargüe, la Puna. También tendrán el subsidio los hogares del ReNaBap, los veteranos de Malvinas, o los hogares con familiares que tengan el Certificado Único de Discapacidad. En cambio, perderán el subsidio aquellas ciudades que tenían este beneficio desde el 2021 de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis.

Otra clave es que el descuento se hace sobre el precio del gas y no sobre el total de la factura, que es otro punto que rechazan varios legisladores opositores. Las personas que pierden el subsidio por zona fría podrán gestionar una rebaja de las tarifas si acreditan que cobran hasta 3 canastas básicas para hogar tipo 2, que hoy se ubican en valores de 4,8 millones de pesos.

Se prorroga el régimen de incentivos a energías renovables hasta 2045. También propone un mecanismo para regularizar las deudas que las distribuidoras eléctricas tienen con Cammesa, la empresa que administra el mercado mayorista de electricidad.

Reforma del Banco Central, aprobada

El Senado aprobó por una abrumadora mayoría los cambios a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con el objetivo de que las designaciones y la remoción de los directores solo necesiten el aval de la cámara alta y mayoría absoluta. Las reformas al texto votado por diputados fueron aprobadas con 66 votos contra dos, con lo cual superaron ampliamente los dos tercios, y ahora es muy difícil que la Cámara baja, que debe volver a tratar el proyecto con los cambios, pueda revertir la decisión adoptada por los senadores.

En cambio, la iniciativa fue aprobada en general 46 a 22 votos, que fueron aportados por la Libertad Avanza, UCR, PRO, Independencia, Provincias Unidas, Movimiento por Misiones, Despierta Chubut, la Neuquinidad y Moveré Santa Cruz.

El oficialismo debió ceder en uno de los puntos centrales de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) para conseguir los votos necesarios para aprobar el proyecto en el Senado y aceptó reducir de dos tercios a mayoría absoluta el requisito para designar y remover al presidente y los directores de la autoridad monetaria.

El cambio implica un retroceso respecto del esquema impulsado por el presidente Javier Milei y aprobado por la Cámara de Diputados, que establecía un fuerte blindaje para las autoridades del Central al exigir el voto de los dos tercios de ambas cámaras del Congreso para desplazarlas. La sesión se abrió con quórum reglamentario de 37 senadores.

Senado ley Gas
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