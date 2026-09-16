Paraná: detuvieron a un hombre que llevaba una réplica de arma de fuego en un morral

Detuvieron a un hombre que llevaba en un morral una réplica de pistola 9 mm y un estéreo Pioneer, tras ser señalado como presunto autor de un conflicto.

Un hombre fue demorado por personal policial luego de ser señalado como la persona que habría protagonizado un conflicto en la zona de Ameghino y El Pingo, de Paraná, y que, según el relato de un vecino, se encontraba armado.

El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre una situación de conflicto. Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a un ciudadano que se encontraba en estado de ebriedad. El hombre manifestó haber tenido una discusión con otro sujeto, al que describió con un buzo amarillo y un morral, y aseguró que llevaba un arma antes de retirarse del lugar. Si bien los policías le ofrecieron realizar la denuncia correspondiente, el hombre decidió no formalizarla y se retiró.

Ante la descripción aportada, los agentes desplegaron una búsqueda por las inmediaciones. Minutos después, sobre calle El Rodeo, localizaron y demoraron a un individuo que coincidía con las características brindadas.

Una réplica de arma de fuego

Durante el procedimiento, los efectivos inspeccionaron el morral que llevaba consigo y encontraron en su interior una réplica de arma de fuego tipo 9 milímetros, además de un estéreo marca Pioneer.

Tras el hallazgo, se dio intervención al fiscal de turno, quien dispuso el secuestro de los elementos y ordenó la correcta identificación del hombre.

El sujeto quedó supeditado a la investigación por el delito de receptación sospechosa, mientras se procura establecer la procedencia del estéreo secuestrado y las circunstancias en las que llevaba consigo la réplica de arma de fuego.