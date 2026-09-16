Un hombre fue demorado por personal policial luego de ser señalado como la persona que habría protagonizado un conflicto en la zona de Ameghino y El Pingo, de Paraná, y que, según el relato de un vecino, se encontraba armado.
Paraná: detuvieron a un hombre que llevaba una réplica de arma de fuego en un morral
Detuvieron a un hombre que llevaba en un morral una réplica de pistola 9 mm y un estéreo Pioneer, tras ser señalado como presunto autor de un conflicto.
El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre una situación de conflicto. Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a un ciudadano que se encontraba en estado de ebriedad. El hombre manifestó haber tenido una discusión con otro sujeto, al que describió con un buzo amarillo y un morral, y aseguró que llevaba un arma antes de retirarse del lugar. Si bien los policías le ofrecieron realizar la denuncia correspondiente, el hombre decidió no formalizarla y se retiró.
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Ante la descripción aportada, los agentes desplegaron una búsqueda por las inmediaciones. Minutos después, sobre calle El Rodeo, localizaron y demoraron a un individuo que coincidía con las características brindadas.
Una réplica de arma de fuego
Durante el procedimiento, los efectivos inspeccionaron el morral que llevaba consigo y encontraron en su interior una réplica de arma de fuego tipo 9 milímetros, además de un estéreo marca Pioneer.
Tras el hallazgo, se dio intervención al fiscal de turno, quien dispuso el secuestro de los elementos y ordenó la correcta identificación del hombre.
El sujeto quedó supeditado a la investigación por el delito de receptación sospechosa, mientras se procura establecer la procedencia del estéreo secuestrado y las circunstancias en las que llevaba consigo la réplica de arma de fuego.