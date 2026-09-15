Uno Entre Rios | Economia | Gobierno

El gobierno eliminó una operatoria que permitía a las pymes evitar el impuesto al cheque

El Gobierno eliminó una operatoria que permitía a las pymes evitar el impuesto al cheque mediante cuentas bursátiles, obligándolas a depositarlos en bancos.

15 de septiembre 2026 · 10:10hs
El Gobierno eliminó una operatoria que permitía a las pymes evitar el impuesto al cheque mediante cuentas bursátiles

El Gobierno eliminó una operatoria que permitía a las pymes evitar el impuesto al cheque mediante cuentas bursátiles, obligándolas a depositarlos en bancos.

El gobierno de Javier Milei decidió frenar una operatoria que beneficiaba a las pequeñas y medianas empresas que buscan financiamiento. A partir de una resolución general de la Comisión Nacional de Valores (CNV), las empresas ya no podrán depositar estos instrumentos en sus cuentas bursátiles, lo que les permitía eludir el pago del impuesto a los débitos y créditos bancarios.

La reglamentación 1.166 dispuso que “la transferencia será la única modalidad habilitada para la recepción y entrega de fondos de y hacia los clientes”. Y agregó detalles al indicar que “la medida busca asegurar la disponibilidad inmediata de los fondos, eliminar eventuales rechazos asociados al uso de cheques y, al mismo tiempo, fortalecer los mecanismos de control y prevención frente a posibles conductas disvaliosas”.

El Gobierno retoma la discusión salarial con gremios docentes y estatales

El gobierno convocó a los gremios docentes a negociar salarios

El Gobierno provincial destinó 60 mil millones de pesos en infraestructura escolar.

El Gobierno provincial destinó 60 mil millones de pesos en infraestructura escolar

LEER MÁS: Indec: la Canasta de Crianza subió en agosto y cuesta hasta $713.070 al mes

La decisión se tomó por la abrupta caída en la recaudación del denominado impuesto al cheque, que se cobra cada vez que se realiza un cobro o un pago en una cuenta corriente bancaria. El tributo es el 0,6% en el momento del débito y otro 0,6% al acreditarse los fondos. Se trata de un impuesto creado por el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, en la emergencia del 2001 y sólo se extendería por solo 90 días, pero ya lleva 26 años, pese a tratarse de unos de los tributos más distorsivos que aplica la administración nacional.

La CNV hizo referencia a cuestiones relacionadas con la transparencia del mercado y la trazabilidad de las operaciones. Pero, en el fondo, la preocupación oficial pasa por el impacto negativo que la medida estaba teniendo en los ingresos mensuales de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La medida

Según consignó Infobae, en agosto, por ejemplo, la recaudación del impuesto a los créditos y débitos bancarios se había hundido 9% en términos reales, según detalló el economista de la consultora Romano Group, Salvador Vitelli, mientras que la actividad económica presenta una suba de casi 2%. Como la operatoria se había vuelta cada vez más generalizada, el agujero en los ingresos fiscales hubiera crecido mes a mes.

La medida que permitía utilizar al cheque como medio de pago a través de una Alyc (sociedad de Bolsa) fue dictada el 13 de mayo pasado. Pocos días después se puso un tope de dos cheques por día y por cliente. Y ayer finalmente se eliminó por completo esta posibilidad. Eso significa en la práctica las pymes tendrán que obligatoriamente volver a depositar los cheques en cuentas bancarias, quedando automáticamente sujetos al gravamen.

Gobierno pymes impuesto al cheque
Noticias relacionadas
El Gobierno evalúa incluir la pesca y otras actividades en el proyecto de sanciones en Malvinas

El Gobierno evalúa incluir la pesca y otras actividades en el proyecto de sanciones en Malvinas

Bomberos Voluntarios de Entre Ríos presentaron una nota dirigida al gobernador donde reclaman el pago de fondos adeudados desde enero.

Bomberos Voluntarios reclaman fondos adeudados al gobierno de Entre Ríos

El Gobierno denunció a ATE por los incidentes ocurridos en Recursos Humanos de la provincia en Paraná.

El Gobierno provincial denunció a ATE por los incidentes ocurridos en Recursos Humanos

El Gobierno prepara operativo especial para la visita del papa León XIV en Buenos Aires en noviembre.

El Gobierno prepara operativo especial para la visita del papa León XIV en Buenos Aires en noviembre

Ver comentarios

Lo último

La Vecinal Pellegrini busca convertir la Plaza Borges en un punto de encuentro para emprendedores

La Vecinal Pellegrini busca convertir la Plaza Borges en un punto de encuentro para emprendedores

El gobierno convocó a los gremios docentes a negociar salarios

El gobierno convocó a los gremios docentes a negociar salarios

La Unión de Colón tiene agenda de amistosos

La Unión de Colón tiene agenda de amistosos

Ultimo Momento
La Vecinal Pellegrini busca convertir la Plaza Borges en un punto de encuentro para emprendedores

La Vecinal Pellegrini busca convertir la Plaza Borges en un punto de encuentro para emprendedores

El gobierno convocó a los gremios docentes a negociar salarios

El gobierno convocó a los gremios docentes a negociar salarios

La Unión de Colón tiene agenda de amistosos

La Unión de Colón tiene agenda de amistosos

Voraz incendio en un depósito de madera demandó un intenso operativo en San José

Voraz incendio en un depósito de madera demandó un intenso operativo en San José

Continúan abiertas las inscripciones para el curso gratuito 50 tips para mejorar tus fotos

Continúan abiertas las inscripciones para el curso gratuito "50 tips para mejorar tus fotos"

Policiales
Voraz incendio en un depósito de madera demandó un intenso operativo en San José

Voraz incendio en un depósito de madera demandó un intenso operativo en San José

La Corte confirmó la absolución de un entrerriano que fue juzgado por intento de femicidio

La Corte confirmó la absolución de un entrerriano que fue juzgado por intento de femicidio

Abigeato: Federación Agraria denuncia situación límite en Bovril

Abigeato: Federación Agraria denuncia situación límite en Bovril

Violento tiroteo en el barrio Cáritas de Paraná con dos jóvenes heridos

Violento tiroteo en el barrio Cáritas de Paraná con dos jóvenes heridos

La Paz: banda de cuatreros fue detenida cuando robaba 13 animales

La Paz: banda de cuatreros fue detenida cuando robaba 13 animales

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
La Vecinal Pellegrini busca convertir la Plaza Borges en un punto de encuentro para emprendedores

La Vecinal Pellegrini busca convertir la Plaza Borges en un punto de encuentro para emprendedores

El gobierno convocó a los gremios docentes a negociar salarios

El gobierno convocó a los gremios docentes a negociar salarios

Rotary Club de Paraná distingue hoy a los mejores compañeros

Rotary Club de Paraná distingue hoy a los mejores compañeros

Hospital Bicentenario: las obras tienen un avance de 10,63%

Hospital Bicentenario: las obras tienen un avance de 10,63%

Abigeato: Federación Agraria denuncia situación límite en Bovril

Abigeato: Federación Agraria denuncia situación límite en Bovril

Dejanos tu comentario