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Anses: Jubilados y Pensionados pueden acceder a su recibo a través de Mi Anses

ANSES recordó a jubilados y pensionados pueden obtener su recibo de haberes desde la app mi ANSES. Pas a paso para acceder al recibo de haberes

16 de septiembre 2026 · 10:49hs
ANSES recordó a jubilados y pensionados pueden obtener su recibo de haberes desde la app mi ANSES. Pas a paso para acceder al recibo de haberes

ANSES recordó a jubilados y pensionados pueden obtener su recibo de haberes desde la app mi ANSES. Pas a paso para acceder al recibo de haberes

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recuerda que jubilados y pensionados pueden obtener su recibo de haberes desde la app mi ANSES de manera sencilla y rápida. A través de ellos, se pueden visualizar las liquidaciones históricas con los conceptos que componen cada uno de los mensuales.

La aplicación móvil, disponible para iPhone y Android, se descarga con el código QR en este enlace.

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Para ingresar es necesario contar con CUIL y Clave de Seguridad Social, lo que asegura el entorno y la confidencialidad de la consulta. El comprobante tiene, además, validez oficial para cualquier trámite.

Paso a paso: cómo acceder al recibo

1) Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social en la app mi ANSES.

2) Seleccionar la opción Jubilación > Consultar recibos de haberes.

3) Allí aparece la información del último recibo disponible y de todos los anteriores.

4) Al cliquear en el ícono de descarga, se brinda la opción del envío del documento al correo electrónico registrado en ANSES, para su posterior impresión.

Otra forma de acceder al recibo de haberes es desde el sitio oficial de ANSES, sección mi ANSES.

Anses Jubilados aplicación
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