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Industria: retrocedió el uso de la capacidad instalada en julio

La capacidad instalada de la industria volvió a anotar una baja. Cinco de los 12 sectores utilizaron una capacidad superior a la del índice general.

15 de septiembre 2026 · 19:54hs
Retrocedió el uso de la capacidad instalada de la industria en julio

Retrocedió el uso de la capacidad instalada de la industria en julio, 

La utilización de la capacidad instalada de la industria (UCII) fue de 58,2% en julio, lo que significó una caída frente al mismo mes de 2025. En la comparación año contra año, la UCII presentó una merma de 0,2 puntos porcentuales (p.p.).

LEER MÁS: Indec: mejoró el uso de la capacidad instalada de la industria en marzo

Los números de la industria en julio

Así, con la medición de los primeros siete meses, el indicador continúa sin poder alcanzar y/o superar el nivel de 60% de utilización de la capacidad instalada. Hay que remontarse a octubre de 2025, cuando alcanzó una UCII de 60,9%.

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De acuerdo con el informe que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, en la medición mensual también perdió capacidad: pasó de 59,1% en junio a 58,2% en julio, lo que significó un retroceso de 0,9 p.p.

El rendimiento de los sectores

Del total de los 12 bloques, solamente cinco utilizaron una capacidad instalada superior al índice general. El petrolero anotó una nueva suba y se encamina a utilizar el 100%, en línea con el boom registrado por el sector minero dentro del país.

Refinación del petróleo (89,9%), Industrias metálicas básicas (71,8%), Papel y cartón (69,6%), Productos alimenticios y bebidas (66%) y Sustancias y productos químicos (61,4%) terminaron por encima del UCII de julio.

A contramano quedaron Edición e impresión (54,6%), Productos minerales no metálicos (48,6%), Productos textiles (45,3%), Productos del tabaco (45,2%), Productos de caucho y plástico (40,2%), Industria automotriz (39%) y Metalmecánica, excepto automotores (38,3%).

industria capacidad instalada julio
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