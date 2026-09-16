El Centro Comercial e Industrial de Paraná celebra su aniversario con una jornada

El Centro Comercial e Industrial de Paraná realizará una jornada sobre la coyuntura económica actual con el economista Esteban Domecq

El Centro Comercial e Industrial de Paraná realizará una jornada sobre la coyuntura económica actual con el economista Esteban Domecq

El Centro Comercial e Industrial de Paraná realizará una jornada sobre la coyuntura económica actual con el economista Esteban Domecq

El Centro Comercial E Industrial de Paraná realizará una jornada sobre la coyuntura económica actual. El evento contará con la disertación especial del reconocido economista Esteban Domecq y se llevará a cabo el próximo 23 de septiembre en el Centro Provincial de Convenciones.

En el marco de la conmemoración de sus 128 años de trayectoria institucional, el Centro Comercial e Industrial de Paraná (CeCIP) convoca a comerciantes, empresarios, referentes del sector pyme y a la comunidad en general a participar de una jornada especial de análisis, balance y reconocimiento al desarrollo productivo local.

La actividad se desarrollará el próximo miércoles 23 de septiembre, de 15 a 18, en las instalaciones del Centro Provincial de Convenciones (CPC), ubicado en San Martín 15 de la capital entrerriana.

El encuentro combinará una revisión histórica del trabajo institucional, la entrega de reconocimientos a la labor mercantil e industrial, la presentación de Paraná Comercia y un espacio central dedicado al análisis macroeconómico. La conferencia principal estará a cargo del destacado economista Esteban Domecq, Presidente de la consultora Invecq Consulting, quien expondrá sobre las perspectivas económicas y los desafíos del contexto actual para las pequeñas y medianas empresas.

"Cumplir 128 años reafirma nuestro compromiso histórico con el comercio, la industria y las pymes de nuestra ciudad. Queremos celebrar este hito ofreciendo a nuestros asociados y al sector productivo herramientas clave para la toma de decisiones en el escenario actual", señalaron desde la comisión directiva de la entidad.

La participación es gratuita, con cupos limitados y requiere inscripción previa a través del presente formulario.

Los interesados pueden inscribirse completando el formulario digital disponible en los canales oficiales y redes sociales del CeCIP.