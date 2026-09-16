El Centro Comercial E Industrial de Paraná realizará una jornada sobre la coyuntura económica actual. El evento contará con la disertación especial del reconocido economista Esteban Domecq y se llevará a cabo el próximo 23 de septiembre en el Centro Provincial de Convenciones.
El Centro Comercial e Industrial de Paraná celebra su aniversario con una jornada
El Centro Comercial e Industrial de Paraná realizará una jornada sobre la coyuntura económica actual con el economista Esteban Domecq
En el marco de la conmemoración de sus 128 años de trayectoria institucional, el Centro Comercial e Industrial de Paraná (CeCIP) convoca a comerciantes, empresarios, referentes del sector pyme y a la comunidad en general a participar de una jornada especial de análisis, balance y reconocimiento al desarrollo productivo local.
La actividad se desarrollará el próximo miércoles 23 de septiembre, de 15 a 18, en las instalaciones del Centro Provincial de Convenciones (CPC), ubicado en San Martín 15 de la capital entrerriana.
El encuentro combinará una revisión histórica del trabajo institucional, la entrega de reconocimientos a la labor mercantil e industrial, la presentación de Paraná Comercia y un espacio central dedicado al análisis macroeconómico. La conferencia principal estará a cargo del destacado economista Esteban Domecq, Presidente de la consultora Invecq Consulting, quien expondrá sobre las perspectivas económicas y los desafíos del contexto actual para las pequeñas y medianas empresas.
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"Cumplir 128 años reafirma nuestro compromiso histórico con el comercio, la industria y las pymes de nuestra ciudad. Queremos celebrar este hito ofreciendo a nuestros asociados y al sector productivo herramientas clave para la toma de decisiones en el escenario actual", señalaron desde la comisión directiva de la entidad.
La participación es gratuita, con cupos limitados y requiere inscripción previa a través del presente formulario.
Los interesados pueden inscribirse completando el formulario digital disponible en los canales oficiales y redes sociales del CeCIP.