San Benito: una persona quedó atrapada en una sobadora y debió ser hospitalizada.

El hecho sucedió en el barrio San Pedro, en San Benito, donde una persona fue asistida al haber quedado con una de sus manos atrapada en una sobadora.

Una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná se dirigió hacia el barrio San Pedro, en la ciudad de San Benito , ante el pedido de asistencia por una persona que había quedado con una de sus manos atrapada en una sobadora.

Al arribar al lugar, se constató la situación y se iniciaron inmediatamente las maniobras necesarias para lograr la liberación de la mano. En las tareas trabajaron de manera conjunta Bomberos Voluntarios de Paraná, Bomberos Zapadores, personal policial y vecinos del lugar, extremando los cuidados durante toda la intervención.

Luego de un importante trabajo conjunto, se logró liberar la mano de la persona, quien fue asistida en primera instancia por personal de Bomberos Voluntarios de Paraná y posteriormente trasladada por una unidad del Servicio de Emergencias 107 hacia el hospital San Martín para recibir atención médica.

Asimismo, colaboró personal del Cuerpo Único y Permanente de Tránsito de la Municipalidad de Paraná, realizando los cortes y el ordenamiento vehicular necesarios para garantizar una vía libre y segura para el desplazamiento de la ambulancia y de las unidades de Bomberos, facilitando tanto la llegada de los servicios de emergencia como el posterior traslado hacia el hospital.