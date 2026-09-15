Uno Entre Rios | Policiales | San Benito

San Benito: una persona quedó atrapada en una sobadora y debió ser hospitalizada

El hecho sucedió en el barrio San Pedro, en San Benito, donde una persona fue asistida al haber quedado con una de sus manos atrapada en una sobadora.

15 de septiembre 2026 · 22:29hs
San Benito: una persona quedó atrapada en una sobadora y debió ser hospitalizada.

Bomberos Voluntarios Paraná

San Benito: una persona quedó atrapada en una sobadora y debió ser hospitalizada.

Una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná se dirigió hacia el barrio San Pedro, en la ciudad de San Benito, ante el pedido de asistencia por una persona que había quedado con una de sus manos atrapada en una sobadora.

Al arribar al lugar, se constató la situación y se iniciaron inmediatamente las maniobras necesarias para lograr la liberación de la mano. En las tareas trabajaron de manera conjunta Bomberos Voluntarios de Paraná, Bomberos Zapadores, personal policial y vecinos del lugar, extremando los cuidados durante toda la intervención.

Este sábado habrá cuatro partidos por la Liga Paranaense.

Comienza el Torneo Clausura de la LPF con cuatro encuentros

voraz incendio en un deposito de madera demando un intenso operativo en san jose

Voraz incendio en un depósito de madera demandó un intenso operativo en San José

Luego de un importante trabajo conjunto, se logró liberar la mano de la persona, quien fue asistida en primera instancia por personal de Bomberos Voluntarios de Paraná y posteriormente trasladada por una unidad del Servicio de Emergencias 107 hacia el hospital San Martín para recibir atención médica.

Asimismo, colaboró personal del Cuerpo Único y Permanente de Tránsito de la Municipalidad de Paraná, realizando los cortes y el ordenamiento vehicular necesarios para garantizar una vía libre y segura para el desplazamiento de la ambulancia y de las unidades de Bomberos, facilitando tanto la llegada de los servicios de emergencia como el posterior traslado hacia el hospital.

San Benito Paraná Bomberos Voluntarios
Noticias relacionadas
El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La Corte confirmó la absolución de un entrerriano que fue juzgado por intento de femicidio

Desde la Federación Agraria de Entre Ríos se advirtió la situación en la zona de Bovril por el abigeato y carneadas clandestinas. Advierten sobre zona liberada

Abigeato: Federación Agraria denuncia situación límite en Bovril

Violento tiroteo en el barrio Cáritas de Paraná con dos jóvenes heridos.

Violento tiroteo en el barrio Cáritas de Paraná con dos jóvenes heridos

La Paz: banda de cuatreros fue detenida cuando robaba 13 animales.

La Paz: banda de cuatreros fue detenida cuando robaba 13 animales

Ver comentarios

Lo último

Volvieron los incendios en las islas entrerrianas frente al Gran Rosario

Volvieron los incendios en las islas entrerrianas frente al Gran Rosario

Presupuesto 2027: el Gobierno proyecta crecimiento del PBI del 4% e inflación del 18%

Presupuesto 2027: el Gobierno proyecta crecimiento del PBI del 4% e inflación del 18%

San Benito: una persona quedó atrapada en una sobadora y debió ser hospitalizada

San Benito: una persona quedó atrapada en una sobadora y debió ser hospitalizada

Ultimo Momento
Volvieron los incendios en las islas entrerrianas frente al Gran Rosario

Volvieron los incendios en las islas entrerrianas frente al Gran Rosario

Presupuesto 2027: el Gobierno proyecta crecimiento del PBI del 4% e inflación del 18%

Presupuesto 2027: el Gobierno proyecta crecimiento del PBI del 4% e inflación del 18%

San Benito: una persona quedó atrapada en una sobadora y debió ser hospitalizada

San Benito: una persona quedó atrapada en una sobadora y debió ser hospitalizada

Segundo tiempo: Boca derrota a San Pablo tras el gol de Lozano

Segundo tiempo: Boca derrota a San Pablo tras el gol de Lozano

El sóftbol tuvo su gran estreno en Paraná

El sóftbol tuvo su gran estreno en Paraná

Policiales
San Benito: una persona quedó atrapada en una sobadora y debió ser hospitalizada

San Benito: una persona quedó atrapada en una sobadora y debió ser hospitalizada

Voraz incendio en un depósito de madera demandó un intenso operativo en San José

Voraz incendio en un depósito de madera demandó un intenso operativo en San José

La Corte confirmó la absolución de un entrerriano que fue juzgado por intento de femicidio

La Corte confirmó la absolución de un entrerriano que fue juzgado por intento de femicidio

Abigeato: Federación Agraria denuncia situación límite en Bovril

Abigeato: Federación Agraria denuncia situación límite en Bovril

Violento tiroteo en el barrio Cáritas de Paraná con dos jóvenes heridos

Violento tiroteo en el barrio Cáritas de Paraná con dos jóvenes heridos

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Volvieron los incendios en las islas entrerrianas frente al Gran Rosario

Volvieron los incendios en las islas entrerrianas frente al Gran Rosario

Cerró concesionaria de autos de Concordia y dejó en la calle a 35 trabajadores

Cerró concesionaria de autos de Concordia y dejó en la calle a 35 trabajadores

Rogelio Frigerio visitó Campus Party y destacó la formación en IA como política pública de futuro

Rogelio Frigerio visitó Campus Party y destacó la formación en IA como política pública de futuro

Pato Sirirí, la historia de un ícono paranaense

"Pato Sirirí", la historia de un ícono paranaense

Mauricio Benintende: Estamos transitando por el filo de una navaja

Mauricio Benintende: "Estamos transitando por el filo de una navaja"

Dejanos tu comentario