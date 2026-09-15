Volvieron los incendios en las islas entrerrianas frente al Gran Rosario.

Prefectura Naval Argentina detectó en patrullajes sobre el bajo Paraná al menos dos columnas de humo en la tarde de este martes en las islas entrerrianas.

El mapa satelital de la NASA permitía identificar alrededor de una decena de focos de calor.

Prefectura Naval Argentina en su delegación de San Lorenzo detectó en patrullajes sobre el bajo Paraná al menos dos columnas de humo en la tarde de este martes. La visualización de los agentes pudo identificar focos ígneos que propagaban densas columnas en las islas entrerrianas a la altura de los kilómetros 445 y 447, incidentes alejados de la costa y tierra adentro.

Personal a bordo Guardacostas 141 de Prefectura Naval no constató presencia de personas en zona de costas, ni embarcaciones, procediendo los efectivos a cargo del operativo a labrar un acta circunstanciada.

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Además, se mantuvo comunicación con la Policía de Isla de Entre Ríos y Defensa Civil de la provincia, además de comunicaciones al Plan Nacional Manejo del Fuego entrerriano, manifestando tener conocimiento y estar monitoreando la zona vía satélite, sin requerir colaboración.

Una vez concluido el avistaje de los incendios y tras dar aviso a las autoridades entrerrianas, Prefectura elevó un informe a Fiscalía Federal en turno. Además, algunos baqueanos de la zona dieron cuenta de ocho a nueve focos ígneos a la altura de un sector del Paraná denominado Los Meones.

El mapa satelital de la NASA permitía identificar alrededor de una decena de focos de calor.

Las imágenes tomadas desde distintos puntos de la región mostraban extensas columnas de humo elevándose desde el humedal del Paraná. A su vez, el mapa satelital de la NASA permitía identificar alrededor de una decena de focos de calor distribuidos en la zona de islas.

Los incendios se producen después de varios días sin lluvias significativas en la región y en una época del año en la que suelen realizarse quemas vinculadas con la renovación de pasturas en campos de la zona de islas.

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De hecho, durante los últimos días ya se habían detectado quemas en diferentes sectores del humedal frente a Rosario y localidades del cordón industrial.

Las condiciones meteorológicas podrían favorecer que el humo continúe desplazándose hacia distintos sectores de la región aunque al menos hasta este martes al anochecer no había reportes de olor a humo en Rosario. Se espera que al menos hasta el domingo predominen vientos del este, noreste y norte, acompañados por un ascenso de la temperatura.