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Cerró concesionaria de autos de Concordia y dejó en la calle a 35 trabajadores

Trabajadores de la concesionaria La Concorde buscan explicaciones tras el cierre de la empresa. “Queremos saber cómo se sigue”, indicaron.

15 de septiembre 2026 · 18:45hs
Los trabajadores pidieron explicaciones en la mañana de este martes en las puertas de la concesionaria.

Los trabajadores pidieron explicaciones en la mañana de este martes en las puertas de la concesionaria.

Generó preocupación el despido de 35 trabajadores de la concesionaria de vehículos La Concorde que el pasado viernes le hizo llegar el telegrama a sus empleados, quienes manifestaron su preocupación ante la situación de vulnerabilidad.

Cierre de concesionaria de Concordia.

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Diego es uno de los integrantes del plantel de la ex concesionaria oficial de Peugeot y este martes se reunieron en las puertas de la empresa para buscar explicaciones. “La situación nos llevó a estar reunidos con nuestros compañeros de ya hace 22 o 23 años algunos. Queremos saber cómo se sigue porque desde el viernes cuando recibimos el telegrama ya no tuvimos respuestas”, comentó a UNO.

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El trabajador explicó que “todos los compañeros fueron notificados, pero ni antes ni después de estos tuvimos contacto con responsables de la firma. Somos alrededor de 35 personas, ya sea la agencia de Concordia, como las sucursales de Chajarí y Paso de los Libres quienes estamos en la misma situación”.

Consultado sobre lo que podría ocurrir en los próximos meses, ante los rumores sobre la compra de la firma a otros interesados, Diego sostuvo que “lo que sí sabemos es que la firma La Concorde no continúa y lo demás son rumores. No sabemos cómo sigue todo, si se hacen cargo de los empleados, si habrá indemnización”.

La incertidumbre de los trabajadores

El empleado indicó que al momento “no tuvimos un diálogo que nos dé tranquilidad. Somos muchas personas y esta incertidumbre no ayuda. Corresponde que alguien nos diga cómo sigue todo”.

Al mismo tiempo precisó que al momento no mantuvieron reunión con funcionarios de los ministerios de Trabajo ya sea de Nación o Provincia. “No avanzamos porque teníamos la esperanza de que iban a resolver las cosas de buena manera. Si no tenemos respuestas vamos a tener que avanzar por otros lados porque se trata de una empresa familiar, son muchos años y corresponde el mismo trato que tuvimos para con ellos, también sea para con nosotros”, finalizó.

concesionaria Concordia trabajadores
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